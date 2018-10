Phụ Nữ VN Có Medi-Cal Thường Có Con Ở Tuổi 35

Gần một nửa những bà mẹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương nhận Medi-Cal sinh con bằng cách giải phẫu, theo một phúc trình gần đây cho thấy, tỉ lệ cao hơn trung bình trên toàn tiểu bang California.Tựa đề nghiên cứu “Lắng Nghe Những Bà Mẹ Tại California,” được phổ biến vào tháng 9 bởi the National Partnership for Women and Families, cho thấy rằng 45% những người gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương (API) nhận Medi-Cal đã sinh con bằng cách mổ, so với 33% phụ nữ da trắng có Medi-Cal, và 27% phụ nữ da trắng có bảo hiểm y tế tư.Tỉ lệ sinh bằng cách mổ đối với phụ nữ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương có Medi-Cal tương đương phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu trên khắp tiểu bang – 43% phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu nhận Medi-Cal và 46% phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu có bảo hiểm y tế tư sinh con bằng cách mổ thay vì sinh tự nhiên.“Đối với tôi điều đó cho thấy rằng không có nhiều chọn lựa chăm sóc đáng quý trọng được cung cấp,” theo Carol Sakala, giám đốc các chương trình nối kết tại the National Partnership for Women and Families và một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.Theo nghiên cứu, 8% phụ nữ Á Châu và Đảo Thái Bình Dương nhận sự điều trị không công bằng ở một thời điểm nào đó trong lúc còn bé vì màu da hay chủng tộc của họ, và 12% vì ngôn ngữ.Những bà mẹ Việt Nam mà bà Pamela Pimentel, là y tá và tổng giám đốc của MOMS Orange County, là tổ chức bất vụ lợi cung cấp sự điều phối chăm sóc sức khỏe cho các phụ nữ mang bầu có thu nhập thấp, thấy trong chương trình của bà thì già hơn những người khác – họ có khuynh hướng có con đầu lòng lúc 35 tuổi, thay vì ở tuổi trung bình 22 – mà có thể dẫn tới nhiều phức tạp hơn trong lúc mang thai, và cuối cùng, phải sinh bằng cách mổ. Pimentel cũng cho biết rằng bà thấy tỉ lệ bị bệnh tiểu đường cao hơn trong những bà mẹ Việt Nam, mà rồi sẽ dẫn tới nguy cơ cao hơn của bệnh tiểu đường thai kỳ và sinh con bằng giải phẫu.