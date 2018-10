Đường Sá Tệ Hại Nhất Ở Mỹ: San Francisco, San Jose, L.A.; Đường Sá Tốt Giúp Giữ 63 Triệu Việc Làm Ở Mọi Ngành Nghề Tại Mỹ

LOS ANGELES, CA – Không có gì bí mật rằng kẹt xe tại Los Angeles làm tốn kém mọi thứ từ tiền túi đến phẩm chất của cuộc sống. Nhưng phải thêm kết quả đường xá bảo trì tồi tệ làm cho bạn tốn kém nhiều hơn bạn có thể nhận ra, theo một phúc trình mới cho thấy.Các tài xế trong những khu vực Los Angeles-Long Beach-Anaheim phải tốn thêm $900 một năm tiền xăng và hao mòn gây ra do đường gập gềnh, không bằng phẳng và ổ gà, theo nhóm chuyên theo dõi giao thông bất vị lợi tường trình hôm Thứ Tư cho biết. Theo tổ chức vô vị lợi TRIP có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, gần 60% xa lộ và đường sá được sử dụng bởi hầu hết tài xế tại khu vực Los Angeles-Long Beach-Anaheim đều có điều kiện tồi tệ. Khu vực này được xếp hạng 3 trên toàn quốc chỉ đứng sau khu vực San Francisco-Oakland (71% đường bị hư) và San Jose (64%).Nghiên cứu theo dõi 20 khu vực thành thị lớn và trung bình với phần trăm cao nhất về điều kiện đường sá tồi tệ và chi phí chạy xe cao nhất như là kết quả của tình trạng bảo trì đường sá xấu.Những tài xế chạy cẩu thả không để ý đến đường sá thì thường tốn kém cho việc sửa xe và đổ xăng nhiều hơn trong khi chứng kiến chiếc xe của họ bị mất giá nhiều, theo các chuyên gia cho biết. Nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn. Các tài xế tại Vùng Vịnh tốn kém nhiều hơn những tài xế lái xe đi làm ở bất cứ nơi có đường sá xấu. Họ gánh chịu gia tăng cao nhất ở mức $1,049 một năm theo sau bởi các tài xế tại San Jose, trả $983 một năm. So sánh điều đó với các tài xế tại Providence, Rhode Island, đứng hạng 20 trong thăm dò. Họ trả $724 trong chi phí chạy xe gia tăng.Những phát hiện trong nghiên cứu nói trên được TRIP công bố vào ngày 15 tháng 8 cũng cho thấy các tài xế trả trung bình khoảng $300 hàng năm cho việc sửa xe từ các tai nạn dụng xe do kẹt xe mà tình trạng đường sá là yếu tố góp phần chính.TRIP cũng nói rằng việc đầu tư vào giao thông sẽ làm mạnh thêm cho kinh tế, hậu thuẫn cho 4 triệu việc làm toàn thời gian trên khắp các ngành nghề của nền kinh tế quốc gia. “63 triệu việc làm toàn thời gian tại Hoa Kỳ trong các kỹ nghệ chính như du lịch, bán lẻ, nông nghiệp và sản xuất tùy thuộc vào phẩm chất, an toàn và khả tín của hệ thống hạ tầng cơ sở giao thông,” theo phúc trình cho biết.