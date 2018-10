Thẻ Cào, Ngư Nghiệp, Nợ Thuế, Tiền Thưởng...

Xuân NiệmKinh tế Việt Nam vẫn tà tà như thế mãi: dự án nghìn tỷ đắp chiếu...Trong khi đó, báo Người Lao Động kể: Nhà mạng "than" thất thu, đề xuất nâng khuyến mại thẻ cào lên 50%...Sau khi áp dụng mức khuyến mại không quá 20%, 3 nhà mạng gồm: Viettel, Vinaphone, MobiFone cho biết ảnh hưởng lớn đến doanh thu, đề xuất nâng lên 50%.Tại Hội nghị giao ban Quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) mới đây, Cục Viễn thông cho biết đơn vị này đang làm việc với Bộ Tài chính về đề xuất của các nhà mạng điều chỉnh mức trần khuyến mại cho thuê bao trả trước từ 20% lên 50%.Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện Nam Định: Vụ cá Nam thắng lợi.Vụ cá Nam hàng năm kéo dài 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch). Tại Nam Định, vụ cá Nam năm 2018 thắng lợi, sản lượng khai thác tăng 3,4% so với vụ cá Nam năm trước....Ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định cho biết, ... kế hoạch khai thác vụ cá Bắc năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng 6% sản lượng so với vụ cá Bắc 2017 - 2018, cụ thể tổng sản lượng đạt 19.705 tấn. Trong đó khai thác biển đạt 18.685 tấn, khai thác nội đồng đạt 1.020 tấn.Báo Hải Quan kể: Công ty Dệt 19/5 Hà Nội bị cưỡng chế hơn 864 triệu đồng tiền nợ thuế.Công ty Cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam vừa bị cơ quan Thuế bán hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do công ty này nợ 864 triệu đồng tiền thuế...Theo Cục Thuế Hà Nam, việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam là do công ty này nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đến thời điểm này số tiền đã lên tới 864 triệu đồng.Báo Lao Động Thủ Đô kể: Khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức bán vé tàu Tết âm lịch (bắt đầu từ 1/10) cũng là lúc người lao động “nôn nao” tính chuyện thưởng Tết năm nay sẽ ra sao?Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, một số chuyên gia tiền lương từng làm việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) cho hay, với tình hình kinh tế hiện nay, mức và tốc độ thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp nói chung sẽ không có nhiều đột biến so với năm Tết 2018.Báo Đấu Thầu kể về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khó ở thuế.Hộ kinh doanh không muốn thành lập doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế và hạch toán như doanh nghiệp nếu đủ điều kiện...Đây là điểm mới đáng chú ý tại Dự thảo Luật Quản lý thuế sắp trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn bị hoài nghi về tính khả thi và hiệu quả quản lý.Phải kê khai thuế như doanh nghiệp nếu đủ điều kiệnDự thảo Luật Quản lý thuế nêu: “Từ năm 2020, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu và số lao động đáp ứng mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai”.Báo Dân Trí kể về tình hình lùm xùm ở dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” của Vinachem: Nhà thầu ngoại tính khởi kiện.Đại diện văn phòng luật sư Luật Audier và Cộng sự cho biết phía nhà thầu TTCL đang chuẩn bị đơn khởi kiện chủ đầu tư - Vinachem để giải quyết bằng trọng tài tại VIAC (Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Chi nhánh TP SG).Báo VnExpress nêu câu hỏi: Đất quân sự ở Hải Phòng bị chia lô trái phép như thế nào?Khu đất 14,2 hecta mọc lên gần 300 ngôi nhà kiên cố khi một số cựu sĩ quan buông lỏng quản lý, để "xã hội đen" xâm nhập....Trong ngày đầu cưỡng chế, quận Hải An mới tháo dỡ được 300 m tường bao, 300 m rãnh xây thoát nước và một số nền móng nhà cấp 4 tại khu B. Với gần 300 ngôi nhà lớn nhỏ trên diện tích 14,2 hecta, quận chủ trương cưỡng chế phá dỡ trong một tháng.Báo Gia Đình Net kể: Được giới thiệu là hàng xách tay, hàng nhập khẩu chính hãng, tuy nhiên, trên thị trường có nhiều mặt hàng mỹ phẩm được bày bán công khai mà người tiêu dùng không hề biết đơn vị nào phân phối, ai là người chịu trách nhiệm sản phẩm...Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến tồn tại hàng không có tem nhãn theo quy định là do việc lưu thông hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng mỹ phẩm còn lộn xộn, mua bán không có hoá đơn chứng từ, không có xuất xứ... Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước có lúc còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm.Báo Nghệ An kể: Người dân phản ánh tái diễn nạn “cát tặc” trên sông Lam.Theo phản ánh của người dân, thời điểm ngày 16/10 có nhiều thuyền hút cát hoạt động xuyên đêm, ngày trên sông Lam đoạn qua các xã Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Giang, Thanh Mai (huyện Thanh Chương). Trong đó, Thanh Giang và Thanh Hà là 2 xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.Bản tin Zing kể: Kinh tế Trung Quốc vừa trải qua một quý tăng trưởng thấp nhất trong 9 năm qua khi ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ đang ngày càng rõ rệt.Nền kinh tế Trung Quốc vừa trải qua một quý tăng trưởng thấp hơn dự đoán khi các hoạt động sản xuất và xuất khẩu của quốc gia này đã bắt đầu “ngấm đòn” chiến tranh thương mại với Mỹ.Kết thúc quý III, GDP Trung Quốc chỉ tăng 6,5%, thấp hơn con số 6,6% được một số nhà kinh tế học dự đoán theo khảo sát của Bloomberg và đồng thời cũng thụt lùi so với mức tăng 6,7% trong quý II, theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc.