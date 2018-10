Ô Nhiễm: Sát Nhân Hàng Loạt

Trần KhảiÔ nhiễm đang giết người hàng loạt...Báo Dân Trí kể chuyện Bình Định: Xe ben phá nát đường, dân giăng lưới B40 chặn xe...Bất mãn trước tình trạng xe ben chở đất gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân khu vực 1, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dùng lưới B40 chặn giữa đường, không cho xe chạy khiến giao thông ách tắc trong nhiều giờ.Chiều 18/10, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đang chỉ đạo UBND phường Đống Đa có văn bản báo cụ thể xung quanh việc người dân ở khu vực 1 phường này bức xúc chặn không cho xe tải của Tập đoàn Phúc Lộc (trụ sở tỉnh Ninh Bình) đi qua vì gây bụi và sình lầy, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.Báo Tiền Phong kể chuyện Tiền Giang: Nhiều hộ dân che lều phản ứng trại gà gây ô nhiễm.Tối 16/10, Lãnh đạo Tỉnh uỷ tỉnh Tiền Giang cùng ban ngành đoàn thể đã đến ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhiều hộ dân bức xúc vì cho rằng trại gà gây ô nhiễm làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây.Trong hai ngày 15 và 16/10, nhiều hộ dân ở ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã che lều ngồi canh giữ phía trước con đường dẫn vào trại nuôi gà của công ty TNHH Thuần TTG vì cho rằng nơi này nuôi hàng ngàn con gà gây ô nhiễm trầm trọng cho trường, gây đảo lộn cuộc sống hàng ngày của các hộ dân nơi đây.Báo Một Thế Giới kể chuyện Sài Gòn ô nhiễm: Tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.SG đang báo động, đây là mối nguy cơ của hàng loạt các bệnh tật đang bùng phát hiện nay. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế , ô nhiễm không khí hiện nay ở TP.SG đang là điều kiện để phát sinh nhiều bệnh, nhất là bệnh ung thư.Theo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường TP.SG, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP đang tăng lên một cách đột biến. Tại 20 trạm cố định để thực hiện quan trắc các chỉ tiêu về NO, CO2, SO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10... cho thấy chất lượng không khí tại TP.SG đang ô nhiễm nặng.Báo Pháp Luật TP kể: Ô nhiễm không khí - ‘Sát thủ’ vô hình dắt từng người vô bệnh viện.“Bệnh hô hấp ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trước đây, mỗi ngày BV đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.SG) tiếp nhận khoảng 20 trường hợp khám bệnh, hiện tăng lên 30 trường hợp. Trong đó, số ca do ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí như khói, bụi… chiếm đa số”.Bác sĩ (BS) Phạm Văn Hùng, Trưởng khoa Nội tổng hợp BV đa khoa khu vực Hóc Môn, nói tại hội thảo “Môi trường không khí và các bệnh có liên quan” do Hội Y học và Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.SG tổ chức mới đây.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể về một dòng sông ở Huế: Sông Phổ Lợi ô nhiễm nặng.Nhiều hộ dân tại huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang phải “nín thở” sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ dòng sông Phổ Lợi trong nhiều năm qua...Có mặt tại thôn Tây Kỳ Nhơn (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) nơi mà dòng sông Phổ Lợi chảy qua, PV cảm nhận được thực trạng ô nhiễm môi trường đang “hoành hành”, đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt của bà con nơi đây. Dòng sông Phổ Lợi trong xanh trước đây phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì nay nước đen ngòm, sủi bọt; mùi hôi thối len lỏi vào từng ngõ ngách, góc nhà của người dân.Báo Môi Trường & Đô Thị kể về: Thảm họa “ô nhiễm trắng” chất thải nhựa và nilon.Các sản phẩm nhựa, nilon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên Trái Đất....Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Hà Nội thải ra 4.000-5.000 tấn rác, trong đó rác thải nilon chiếm 7-8%, chỉ tính riêng 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố SG, thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày. Đáng chú ý, lượng chất thải nhựa và túi nilon cả nước chiếm khoảng 8-12% trong chất thải rắn sinh hoạt. Nếu trung bình khoảng 10% lượng chất thải nhựa và túi nilon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi nilon thải bỏ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm, đây là gánh nặng cho môi trường, thậm chí dẫn tới thảm họa "ô nhiễm trắng".Báo Dân Việt kể: Chậm xử lý ô nhiễm cầu Bây, tiêu chí môi trường sẽ "chết đứng"...“Nếu không xử lý được ô nhiễm cầu Bây thì coi như tiêu chí môi trường của Gia Lâm chết đứng. Lần giao ban trước tôi cũng đã nói rồi, đừng để vướng 1 toa nhỏ mà để đoàn tàu không thể về đích được. Yêu cầu các sở ngành phối hợp huyện Gia Lâm xử lý dứt điểm vụ việc để huyện cán đích nông thôn mới đúng hẹn...”.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Nam: Khổ vì bãi phơi xác bã trà gây ô nhiễm.Hơn một tháng nay, người dân ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, (tỉnh Quảng Nam) bức xúc một bãi phơi bã trà tự phát thường xuyên bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói là, điểm phơi xác bã trà rất gần sát bờ biển của xã Tam Quang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm trường nước.Báo Xây Dựng kể chuyện Hà Nội: Báo động về ô nhiễm nguồn nước.Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay tại các đô thị của Việt Nam, đặc biệt là tại TP Hà Nội đã làm bộ mặt đô thị như khoác lên chiếc áo mới. Thế nhưng kéo theo đó là những hệ lụy từ việc đô thị hóa đối với đời sống sinh hoạt của người dân đó là ô nhiễm không khí và nguồn nước. Hiện nay, thực trạng hệ thống sông, hồ bị ô nhiễm, chất lượng nguồn nước bị suy giảm đã ở mức báo động, phần lớn do phải tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý.Báo Lao Động kể: Mỗi khi xưởng đốt tái chế dầu, mùi hắc bay khắp vùng, khói đen lan đến từng nhà dân khiến không khí tại đây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều khó hiểu là, sau nhiều năm hoạt động trái phép, hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.Theo phản ánh của nhiều hộ dân thôn Thung Cối, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), 6 năm nay, một xưởng tái chế dầu diezen hoạt động trái phép tại địa bàn thôn gây nên tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng.Báo Nhân Dân kể: Thời gian vừa qua, người dân địa phương bức xúc trước tình trạng xưởng tuyển quặng sắt với nhiều dây chuyền sàng tuyển tại đầu cầu Cao Ngạn, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoạt động liên tục, nhưng công trình bảo vệ môi trường rất sơ sài, xây dựng cho có nên bùn đỏ, nước thải tràn ra môi trường và suối Cao Ngạn.Đến xưởng tuyển quặng sắt này, chúng tôi thấy quặng sắt được mua từ nhiều nơi, vận chuyển về đây để sàng tuyển ra lượng quặng rất lớn; đồng thời, thải ra môi trường rất nhiều đất, bùn đỏ. Tuy nhiên, công trình để ngăn đất, bùn đỏ, nước thải chảy ra môi trường chỉ là hai cái ao, bờ được đắp bằng đất, thấp. Mỗi khi trời mưa, nước cuốn theo bùn đỏ từ xưởng tuyển chảy tràn ra soi bãi và suối Cao Ngạn ở ngay phía dưới.