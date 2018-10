Middle East Institute Ngưng Nhận Tài Trợ Của Saudi Để Phản Đối Việc Ký Giả Khashoggi Bị Giết Trong Sứ Quán Saudi

WASHINGTON - 1 cơ sở nghiên cứu đặt bản doanh tại thủ đô Washington là Middle East Institute (ME) nhận tài trợ 2 triệu MK của sứ quán Saudi Arabia trong 2 năm qua quyết định ngưng nhận tài trợ và ngưng tham gia 1 chương trình văn hóa được Riyadh bảo trợ.Chủ tịch MEI Richard Clarke nói: HĐ quản trị họp tuần này đã đồng thanh quyết định “nhận tài trợ của Riyadh trong tình thế này là không thích hợp”.Cũng trong cuộc phỏng vấn của Yahoo News, ông Clarke thông báo “MEI ngưng tham gia các chương trình văn hóa được Riyadh bảo trợ như “Arab Art and Education Initiative” gồm triển lãm tranh của họa sĩ là người tị nạn Syria tại Brooklyn Museum (New York) và hội thảo Metropolitan Museum of Art (New York)”.Nhưng chính sách mới của MEI là thế nào thì chưa rõ – phóng viên nhận xét: giám đốc Clarke phát biểu thận trọng và chừng mực.Theo Yahoo News, ông Clarke từng làm việc về khủng bố với Riyadh khi là cố vấn của TT thứ 42 và 43.Ký giả Khashoggi có quan hệ với MEI, từng dự hội thảo tại MEI.