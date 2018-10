TQ Phóng Tin Giả Vào Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Tình báo Trung Quốc đang tung độc chiêu: phóng tin giả vào Đài Loan, qua lực lượng dư luận viên...Bản tin RTI từ Đài Loan ghi nhận: Trung Quốc “trả 5 hào để tung ra thông tin giả mạo”, Đài Loan cần có cách đối phó hoàn hảo.Nằm trong “Khung hợp tác và huấn luyện toàn cầu” giữa Đài Loan và Mỹ (GCTF), vào ngày 18 và ngày 19-10 tại Đài Bắc Bộ Ngoại giao kết hợp với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) và Quỹ Đài Loan vì Dân chủ cùng tổ chức “Khóa đào tạo phương tiện truyền thông quốc tế học cách nhận biết để bảo vệ nền dân chủ”, cho mời nhiều chuyên gia, học giả, những người làm trong ngành truyền thống báo chí và giới chức đến từ 12 quốc gia và khu vực của vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương đến tham dự khóa học.Bản tin ghi lời Chủ tịch Quỹ Đài Loan vì Dân chủ Tô Gia Toàn phát biểu tại buổi khai mạc cho biết, giới truyền thông trên mạng Internet đã để cho thông tin sai sự thật giống như con virút nhanh chóng phát tán, có một vài thông tin mang mục đích riêng hoặc do đoàn thể thực hiện, nên phải bị bác bỏ và chịu sự chỉ trích của dư luận.Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp cũng lấy trường hợp xảy ra vào cuối tháng 5 cho biết, khi đó có phương tiện truyền thông đưa tin bộ trưởng ngoại giao của một nước có bang giao với Đài Loan nào đó đang ở Bắc Kinh cùng với Trung Quốc bí mật đàm phán việc thành lập quan hệ ngoại giao, sau khi trải qua sự điều tra và chứng nhận, phát hiện thông tin giả này đến từ tài khoản phần mềm của một mạng xã hội nào đó ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nêu ra, cùng với sự xuất hiện của kỹ thuật mới, việc truyền bá tin thất thiệt và thông tin giả mạo trở nên ngày càng nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn việc đứng ra thuyết minh rõ, mặc dù chính phủ và tổ chức xã hội dân sự đều nỗ lực trong công tác kiểm tra việc giả hay thật của nguồn tin, nhưng vẫn cần có những biện pháp đối phó tốt hơn nữa.Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết: “Nói về khía cạnh lâu dài, sức phá hoại do thông tin giả đem tới thực sự rất cần có một biện pháp để đối phó. Có lẽ Trung Quốc chỉ cần chi ra cho cư dân mạng 5 hào để phát tán thông tin giả, nhưng muốn bác lại những thông tin thất thiệt này, chúng ta lại phải tốn hao một giá thành nhiều hơn. Cho nên, với việc làm đối phó có liên quan không thể chỉ dựa chính phủ làm trung tâm, mà nên lấy việc tuyên truyền và tiếp nhận thông tin của cá nhân làm trung tâm, bao gồm cả phóng viên, giới học thuật, tổ chức xã hội dân sự và mỗi một công dân.”Ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thuộc văn phòng phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động phát biểu rằng, Mỹ rất khen ngợi chế độ dân chủ sôi động của Đài Loan, và dành sự tôn trọng với tự do, cũng như dành sự cam kết vững chắc đối với pháp trị. Ông Busby cho biết, mặc dù trong nền dân chủ chưa được hoàn hảo, tuy nhiên, đối với việc tự do trao đổi tư tưởng, từ nhiều năm qua Đài Loan đã dành ra sự ủng hộ, nỗ lực vì xã hội công dân sáng tạo môi trường thân thiện, cũng như trên mặt quản lý và chế độ gánh trách nhiệm, đều xây dựng cho nhân dân Đài Loan có một xã hội an toàn, bền vững và thịnh vượng.Ông Busby cho biết: “Trước thời khắc khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và các nơi trên thế giới đang đối mặt sự lùi bước của nền dân chủ và xâm phạm nhân quyền, Đài Loan đã vì các nước này xây dựng một tấm gương quan trọng; Đài Loan và Mỹ cùng là chính thể dân chủ đã đứng ra để quảng bá và xúc tiến một tương lai tránh bị áp bức, bị thẩm tra, bị bóc lột và trở nên sáng tỏ, đặc biệt là khi đối mặt sự thách thức sẽ trở nên vô cùng quan trọng”.Trưởng Văn phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan William Brent Christensen phát biểu, Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn sự truyền bá những thông tin thất thiệt, người nước ngoài cố tình tìm cách lợi dụng mạng xã hội để can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, phân hóa dân chúng, đồng thời phá hoại niềm tin của dân chủ, ở Đài Loan cũng đang lâm vào một chiến tuyến theo dạng này, cho nên, như thế nào để hướng dẫn giới học thuật, chính sách và nguồn kỹ thuật để đối phó với áp lực bên ngoài, Đài Loan có nhiều điều rất đáng cho mọi người cùng học tập.