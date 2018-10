31% Giới Trẻ Mỹ Không Thể Đi Lính Vì Mập Phì

Ba mươi mốt phần trăm giới trẻ tại Hoa Kỳ không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong quân đội vì béo phì, và tình trạng như nạn dịch này hiện nay “nêu ra mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia của chúng ta,” theo Hội Đồng Sứ Mệnh Sẵn Sàng Của Nước Mỹ Mạnh (CSAMR) là một tổ chức thực thi pháp luật bất vụ lợi, cho biết.“Béo phì đã từ lâu đe dọa sức khỏe của đất nước chúng ta,” theo phúc trình được thực hiện bởi hội đồng nói trên cho biết. “Khi trận dịch này gia tăng, mập phì cũng cho thấy mối đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta. Tỉ lệ không đủ điều kiện này là lý do chính tại sao Lục Quân (binh chủng lớn nhất của quân đội) đã không thể đáp ứng các mục tiêu tuyển mộ hàng năm tính tới tháng 9 năm 2018.”Mập là một trong những yếu tố không đủ phẩm chất về y khoa lớn nhất trong quân đội, và phúc trình cho thấy 71% giới trẻ từ 17 tới 24 tuổi không đáp ứng đòi hỏi đủ điều kiện chính của quân đội. Một lý do: người quá cân lượng thì dễ bị thương hơn, theo nghiên cứu được thực hiện bởi The Citadel, mà phúc trình cho biết. Mập và những vấn đề liên quan gánh chịu các phí tổn tài chánh đáng kể.“Mỗi năm, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chi tiêu 1.5 tỉ đô la cho việc chăm sóc sức khỏe liên quan tới béo phì đối với những quân nhân tại ngũ và các cựu chiến binh cùng gia đình của họ,” theo phúc trình nói trên cho biết. Bị thương cơ xương trong lục quân tạo ra một nửa tất cả những người tàn tật, kết quả là tốn 125 triệu đô la tiền bồi thường mỗi năm. Hơn nữa, những quân nhân tại ngũ mất 650,000 ngày làm việc hàng năm vì những vấn đề liên quan đến mập phì, tạo thêm căng thẳng lên quân đội vốn đã trải mỏng.”