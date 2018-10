Mỹ-TQ Chiến Tranh Mậu Dịch: Lợi Cho Dệt May, Robot VN

HANOI -- Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ văng miểng toàn cầu...Tuy nhiên, sẽ có vài lĩnh vực có lợi cho kinh tế Việt Nam.Bản tin VietnamBiz ghi nhận xét từ Bộ Công Thương Việt Nam: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đem lại cơ hội cho dệt may Việt Nam.Bộ Công Thương cho rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung được xem là cơ hội lớn cho ngành dệt may khi Mỹ đang có xu hướng chuyển dần đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam.Bản tin VietnamBiz ghi lời Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết dự kiến xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 6 tháng cuối năm khả năng tăng trưởng tốt, kim ngạch ước đạt 18,5 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 35 tỷ USD, vượt 1 tỷ USD với kế hoạch.Đồng thời, các FTA đã tạo ra sức hút lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho hay Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất vào ngành dệt may Việt Nam, thứ hai là Đài Loan. Một số nước khác như Indonesia và Malaysia bắt đầu đầu tư vào ngành này của Việt Nam.Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhận định mặc dù có thế mạnh về làm hàng xuất khẩu và đứng trong top ba quốc gia xuất khẩu dệt may trên thế giới nhưng thời gian qua các doanh nghiệp dệt may vẫn chưa phát triển thị trường trong nước như kỳ vọng. Phần lớn doanh nghiệp mới tập trung phát triển các cửa hàng, đại lý ở đô thị, thành phố lớn và chưa thực sự chú trọng đầu tư vào nông thôn.Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp cần đổi mới về cả phương thức quản lý lẫn máy móc, thiết bị và đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động từ nguyên phụ liệu đến đội ngũ lao động có tay nghề giỏi, tập trung đẩy mạnh khâu thiết kế thời trang, xây dựng thương hiêu và tích cực mở rộng hệ thống bán lẻ.Ngành dệt may trong tháng 9 đã có bước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng dương như vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 54 triệu m2, tăng 6,9%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi tự nhiên ước đạt 98,7 triệu m2, tăng 6,5%…Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 9 tháng đầu năm ước đạt 22,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước khối hiệp định CPTPP.Trong khi đó, báo Thanh Niên ghi nhận rằng nhiều nhà sản xuất robot tính chuyện rời Trung Quốc sang Việt Nam.Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang khiến nhu cầu đầu tư vào thiết bị của các nhà sản xuất giảm đi, làm thị trường robot công nghiệp tăng trưởng chậm lại.Theo Reuters, giám đốc Junji Tsuda thuộc Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) cho hay nhiều nhà sản xuất toàn cầu “đang trong chế độ chờ đợi, tự hỏi xem liệu họ có nên đưa sản xuất ra khỏi Trung Quốc, đến những nơi như Việt Nam hay Mỹ hay không”.IFR là liên đoàn tập hợp 60 nhà cung ứng và tích hợp robot toàn cầu. Họ dự báo doanh số robot công nghiệp trên toàn thế giới trong năm nay tăng 10%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30% năm ngoái. Trung Quốc là thị trường robot lớn nhất thế giới, chiếm 36% thị phần toàn cầu. Doanh số ở đây vượt tổng doanh số ở châu Âu và Mỹ cộng lại.Tsuda, người cũng là chủ tịch tập đoàn Yaskawa Electric của Nhật Bản, cho hay các nhà sản xuất sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay. Ông cho rằng diễn tiến cuộc chiến thương mại sẽ mất một thời gian trước khi trở nên rõ ràng. “Dù vậy, nhu cầu smartphone, chất bán dẫn và ô tô toàn cầu vững chắc, sẽ đến lúc họ không thể đợi thêm mà tiếp tục đầu tư để đáp ứng nhu cầu”, ông Tsuda nói.Báo Thanh Niên cũng ghi rằng Yaskawa là một trong các nhà sản xuất robot hàng đầu thế giới. Tuần trước, hãng giảm dự báo lợi nhuận doạt động hằng năm xuống còn 59 tỉ yen Nhật, tương đương 524,4 triệu USD, từ mức 65,5 tỉ yen Nhật với lý do nhu cầu liên quan đến smartphone giảm ở Trung Quốc và nhiều hãng thận trọng hơn trong vấn đề căng thẳng thương mại.