Sài Gòn: Dạo Quanh Con Phố Chuyên Mua Bán Đồ Cũ

Bên ngoài một cửa hàng đồ cũ ở quận Thủ Đức.

Xưa nay, trong sinh hoạt hằng ngày có những món đồ cũ nên bị loại bỏ, tức không còn giá trị đối với người này nhưng vẫn có thể trở thành vật dụng hữu ích với người khác. Ở vùng ven Sài Gòn đã có hẳn một con phố chuyên mua bán đồ cũ, nơi mà người mua và người bán ít quan tâm đến giá cả, theo trang web Kul.vn.Nằm trên con đường Kha Vạn Cân quận Thủ Đức, con phố đồ cũ của người Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Khách đến đây chủ yếu là người lao động nghèo, công nhân, sinh viên, tư chức lương thấp…Theo Kul.vn, ấn tượng đầu tiên đối với những ai vừa mới ghé vào các cửa hiệu tại đây là sự "hoành tráng" rất bình dân của các loại hàng hóa. Mang tên cửa hiệu đồ cũ nhưng quy mô chả khác gì một siêu thị giá bèo, ai muốn mua gì cũng có. Hàng hóa đa dạng thường xuyên được chất đầy trên các dãy kệ, đủ để có tiệm tại đây tự xưng luôn là “Siêu thị đồ cũ”. Từ chén dĩa, nồi xoong đến ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, tủ chén hay các xe đẩy đồ ăn, bảng hiệu…các quán xá, cửa tiệm đều có sẵn.Bên cạnh đồ dùng gia đình, các cửa hiệu đồ cũ còn cung cấp luôn cả máy móc công nghiệp, như máy: photocopy, máy bơm, máy may công nghiệp đến cả máy pha cà phê, lò nướng công suất lớn, v.v…Kul.vn dẫn lời chị Nhung (một công nhân ngành may), cho biết các cửa hàng ở đây t uy bán đồ cũ nhưng thoạt nhìn, các đồ vật đều trông sạch sẽ, tinh tươm như mới. Và tuy xếp vào loại đồ cũ nhưng một số mặt hàng ở đây đều đảm bảo tiêu chí bền, rẻ, đẹp. “Tôi hay đến mua hàng ở đây lắm. Tuy là đồ cũ nhưng nếu kiên nhẫn lựa chọn thì vẫn tìm được vật dụng ưng ý, mà giá lại thấp đi một nửa so với hàng mới”, chị Nhung nói.Vì đi siêu thị “nhà nghèo” nên người mua tha hồ trả giá. Người bán cũng chẳng nề hà gì, cứ có một ít lời là bán. “Khách của cô toàn người lao động bình dân nên đồ dùng bày bán giá cũng phải vừa túi tiền. Đồ cũ nên chẳng có một giá cả nhất định nào, ai trả giá thấy hợp thì cô bán thôi. Người ta ít tiền nên mới tìm mua hàng mình, mình bán giá cao thì còn ai đến với cô nữa”, cô Hoa, chủ một cửa hàng tâm sự.Theo Kul.vn, một số chủ tiệm ở đây đã cho biết hàng hóa thường được họ gom từ nhiều nguồn: phần lớn là các vật dụng trong nhà hàng, quán ăn thanh lý, phần còn lại là đồ đạc của nhà dân có nhu cầu thay đồ mới. Thông thường, các vật dụng sau khi thu mua đều được lau chùi, rửa lại cẩn thận. Nhờ thế mà vật dụng đồ cũ trong tiệm lúc nào cũng sạch, sáng như mới.