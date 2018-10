Trân Trọng Giới thiệu sách quý của Đức Đạt Lai Lạt Ma và bà Sofia Stril-Rever do cư sỹ Hoang Phong chuyển ngữ

Trân Trọng Giới thiệu quyển sách quý

Trân Trọng Giới thiệu quyển sách quý của Đức Đạt Lai Lạt Ma và bà Sofia Stril-Rever do cư sỹ Hoang Phong chuyển ngữ



Bodhi Media phối hợp cùng hai Nhà Xuất Bản Lotus Media, NXB Trung Đạo cho ra mắt cuốn sách của ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA và bà SOFIA STRIL-REVER do Cư sỹ Hoang Phong chuyển ngữ. Cuốn sách mang tên, HÃY LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG - Lời kêu gọi tuổi trẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh, kêu gọi sự tự độ và độ tha, tự giác và giác tha. Một cuốn sách nhân bản và nhân văn làm mới nội tâm nuôi dưỡng Từ bi, Yêu thương và Rộng lượng.



Xin hãy lắng nghe dịch giả tâm sự, "Quyển sách này của Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi tuổi trẻ hãy đứng lên Làm Một Cuộc Cách Mạng hầu kiến tạo một thế giới an bình và tự do hơn, một xã hội công bằng và nhân đạo hơn, một sự sống tinh khiết và một hành tinh bớt ô nhiễm hơn. Người ta thường nghĩ rằng cách mạng là một sự lật đổ, một sự tàn phá để xây dựng một cái gì đó mới mẻ hơn, thế nhưng cuộc cách mạng này không hoàn toàn mang ý nghĩa đó mà là một Cuộc Cách Mạng của Từ Bi, Yêu Thương và Rộng Lượng, nói lên một sự biến cải từ trong tâm thức của con người, một sự hàn gắn giữa con người với con người và với thiên nhiên."



Với những sự nhiệt tâm và tấm lòng bao dung và rộng lượng như vậy, chúng tôi chỉ xin quý vị hãy tìm đọc tập sách này. Sách có bán trên hệ thống Amazon ở link phía dưới

https://smile.amazon.com/Hay-Cuoc-Cach-Mang-Vietnamese/dp/1729523013/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1540081586&sr=8-4

hoặc xin liên lạc với hai nhà xuất bản Bodhi Media và Lotus Media qua hai email của cư sỹ Quảng Pháp và Tâm Thường Định:

kelvintriettran@gmail.com và tamthuongdinh@gmail.com





Chúng tôi mượn Lời Nhà Xuất Bản và Lời Mở Đầu để kết thúc giới thiệu này.





Tâm Nguyên

Bodhi Media | Việt Báo



LỜI NHÀ XUẤT BẢN





Cuốn sách này ra đời là vì Sự Thật, Công Bằng và Từ Bi. Nhà Xuất Bản Lotus Media / Bodhi Media và NXB Trung Đạo xin hân hạnh giới thiệu cùng tất cả những ai có thiện duyên gặp đọc cuốn sách này. Cầu mong cho thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc. Tập sách mỏng Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng (A CALL FOR REVOLUTION) này là tâm huyết của một dịch giả, nhà giáo dục, học giả và hành giả Phật giáo. Sự uyên bác của cư sĩ Hoang Phong và nhiệt tâm của Ông vì Dân Tộc, Nhân Loại và Đạo Pháp là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.



The translation of “A Call for Revolution” is the heart of a translator, educator, scholar and Buddhist practitioner. The wisdom of Hoang Phong and his enthusiasm for Ethnicity, Mankind and Buddha Dharma is the bright example for all of us to follow. This book is for truth, justice and compassion. Lotus Media / Bodhi Media Publisher and Middle Path Publisher are pleased to introduce to all those who have good fortune to meet this book. May our world be peaceful and all sentient beings at ease.



LỜI MỞ ĐẦU





Thế nhưng dù là thuộc dân tộc nào, nền văn hóa nào, theo tôn giáo nào, nói một thứ ngôn ngữ nào, sinh sống ở phương trời nào, thì tất cả chúng ta đều sinh ra, già nua, bệnh tật và rồi nằm xuống giống như nhau. Điều đó cho thấy chúng ta đều cùng chia sẻ một số phận chung. Trong kiếp sống ngắn ngủi đó chúng ta cố gắng tìm một chút hạnh phúc cho mình và tránh né đủ mọi thứ khổ đau đang rình rập mình, từ bên trong tâm thức cho đến thân xác bên ngoài. Điều đó trên căn bản cho thấy chúng ta rất gần gũi với nhau và chẳng khác gì nhau. Chúng ta sinh con đẻ cái và thương yêu chúng giống như nhau, thế nhưng sinh ra thì chúng lại không có cùng một may mắn như nhau. Có những đứa bé trơ xương, có những đứa bé phì nộm; có những đứa bé ăn xin nghèo khổ, lại cũng có những đứa bé đến trường bằng những chiếc xe sang trọng và bóng loáng.Trong vòng năm năm tới đây, trên hành tinh nhỏ bé này dân số của nhân loại sẽ lên đến 8 tỉ người. Tài nguyên phung phí, hung bạo lan tràn, môi sinh suy thoái, sự chia rẽ giữa các tập thể, dân tộc, quốc gia và lục địa ngày càng gia tăng, hố cách biệt giữa kẻ dư thừa và người nghèo khó ngày càng sâu rộng hơn, sự tranh giành miếng ăn ngày càng khốc liệt hơn. Dưới một góc nhìn nào đó thì phải chăng con người quá hận thù và độc ác với nhau?





Dù là con người như nhau thế nhưng thế hệ của chúng ta lại quá ích kỷ, đang tàn phá xã hội, môi sinh và sự sống, để lại cho con cháu mình một thế giới đầy bất công và hung bạo, một hành tinh kiệt quệ và ô nhiễm. Tuy nhiên cũng có những người ý thức được trách nhiệm mình trước bối cảnh đó của Địa cầu và nhân loại, thế nhưng số người đó thật hết sức hiếm hoi. Tất cả sự tồn vong của nhân loại là trong tay của thế hệ trẻ ngày nay, tinh khiết và lý tưởng hơn. Thế hệ đó phải tự đứng lên để bảo vệ di sản của tổ tiên, một môi trường lành mạnh và kiến tạo một xã hội nhân bản và một nền hòa bình đích thật cho nhân loại.





Quyển sách này của Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi tuổi trẻ hãy đứng lên Làm Một Cuộc Cách Mạng hầu kiến tạo một thế giới an bình và tự do hơn, một xã hội công bằng và nhân đạo hơn, một sự sống tinh khiết và một hành tinh bớt ô nhiễm hơn. Người ta thường nghĩ rằng cách mạng là một sự lật đổ, một sự tàn phá để xây dựng một cái gì đó mới mẻ hơn, thế nhưng cuộc cách mạng này không hoàn toàn mang ý nghĩa đó mà là một Cuộc Cách Mạng của Từ Bi, Yêu Thương và Rộng Lượng, nói lên một sự biến cải từ trong tâm thức của con người, một sự hàn gắn giữa con người với con người và với thiên nhiên.





Những lời kêu gọi này của Đức Đạt Lai Lạt Ma được Bà Sofia Stril-Rever, một văn sĩ, học giả Phật giáo, chuyên gia tiếng Phạn và cũng là một đệ tử thân tín của Đức Đạt Lai Lạt Ma, gióng lên với tất cả tâm hồn và bầu nhiệt huyết của mình. Hỡi các bạn trẻ trên toàn thế giới hãy nắm tay nhau để cùng yêu thương nhân loại và hành tinh này, mở ra một thời đại mới lành mạnh, an vui và hòa bình hơn, cho con người và tất cả chúng sinh.

Xin lưu ý trong sách các dòng chữ nghiêng đặt trong hai dấu ngoặc đơn là các lời ghi chú của người chuyển ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên trong bản gốc tiếng Pháp cũng đã có một số các ghi chú khác, các ghi chú này cũng được trình bày bằng chữ nghiêng và đặt trong hai dấu ngoặc đơn, nhưng được xác định là các lời ghi chú trong sách/gcts).





Hoang Phong

Bures-Sur-Yvette (Pháp quốc)

15.06.18



Tâm Nguyên - Bodhi Media | Việt Báo

Source: https://bodhimedia.net/reading_Tran-Trong-Gioi-thieu-quyen_dqgqtgt.html