Putin: Cường Quốc Mỹ Đang Tan Biến; Putin Đổ Lỗi Vụ Nổ Súng Tại Crimea Là Do Toàn Cầu Hóa Và Mỹ

MOSCOW - Nguyên thủ Nga quy trách vụ nổ súng tại trường huấn nghệ của bán đảo Crimea là hậu quả của toàn cầu hóa.TT Putin nói: tệ nạn nổ súng tàn sát phát sinh tại Mỹ trước, và lan tràn khắp nơi thông qua các cộng đồng mạng.Cơ quan công lực vùng Crimea xác nhận 1 học viên 18 tuổi dùng súng trường bắn chết 18 học sinh khác và tự sát, hôm Thứ Tư.1 quả bom nổ tại nhà ăn và vật nổ thứ nhì được tìm thất trong tư trang của hung thủ.Ông Putin tuyên bố trong 1 buổi hội thảo tại thành phố Sochi ven Hắc Hải “Mọi vẻ ngoài là kết quả của toàn cầu hóa – mọi sự bắt đầu từ các vụ nổ súng tàn sát tại trường học ở Hoa Kỳ, khi vị thành niên có tâm thần bất ổn tự biến mình thành anh hùng giả hình”.Truy điệu và tang lễ đã bắt đầu tại thị trấn Kerch, nơi chứng kiến vụ bạo động hôm Thứ Tư.Viên chức lãnh đạo Crimea được Moscow hậu thuẩn là Sergei Aksynonov nói: không thể tin tay súng Vladislav Roslyakov có thể đơn thân chuẩn bị vụ tàn sát, tuy trên thực tế cậu ta hành động đơn độc.Tại Moscow, phó giám đốc an ninh liên bang tuyên bố: cần kiểm soát internet kỹ hơn.Nhà báo ngoại quốc viết: ông Putin lên tiếng về điều gọi là “hoàng hôn” của vai trò cường quốc chế ngự của Hoa Kỳ, hậu quả của nhiều sai lầm chồng chất.Báo Financial Times tường thuật: chủ nhân Điện Kremlin nói “Hoa Kỳ chịu trách nhiệm trong vụ mất tích ký giả Khashoggi” vì ông ta là thường trú nhân – vẫn theo lời ông, hiện không có lý do gì để quan hệ giữa Moscow và Riyadh bị tổn hại.Tiếp tục phê bình Washington, Putin nói: cường quốc thấy là họ quá mạnh, ít phạm sai lầm, nhưng khi các sai lầm chồng chất, hậu quả là không thể chịu đựng. Putin nhắc nhở “Cường quốc dễ cảm thấy đuợc miễn trừ, có thể làm mọi việc – đó là kết quả của độc quyền trong thế giới đơn cực. Điều may mắn là tình trạng này đang tan biến, sắp hạ màn”.Putin cũng không quên khoe khoang vũ khí mới, sắp trình làng nay mai.Chủ nhân Điện Kremlin nhún vai tỏ vẻ bất cần phương Tây để làm thân với châu Á và Trung Đông – nhưng Putin xác nhận TT Trump đang làm việc để hàn gắn quan hệ, theo tường thuật của HuffPost.