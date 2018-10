Malaysia: Cựu PTT Hamidi Bị Bắt Để Điều Tra Tham Nhũng

KUALA LUMPUR - Cựu phó Thủ Tướng Malaysia đã bị bắt để điều tra các nghi vấn về lạm quyền, rửa tiền liên quan với 7 triệu RM – ông Ahmad Zahid Hamidi ra tòa ngày Thứ Sáu 19-10 với 35 tội danh, đã bị bắt hôm Thứ Năm khi tới trụ sở của cơ quan chống tham nhũng (MACC) theo yêu cầu của giấy triệu tập để thẩm vấn.Ông Zahid là lãnh tụ đầu tiên của đảng Umno nắm quyền lãnh đạo Malaysia trong 61 năm bị truy tố.Nghi can Zahid 65 tuổi cũng là bộ trưởng nội vụ và chỉ huy MACC cho đến cuộc tổng tuyển cử Tháng 5, khi liên minh Barisan Nasional do Umno dẫn đầu bị hạ bệ.Báo The Straits Times đưa tin: các sai phạm của ông Zahid có thể đưa tới án phạt 20 năm tù và phạt tiền – 1 số tố giác có liên quan với cơ sở xã hội do gia đình điều hành.Người ta tin rằng 800,000 RM đã bị lạm dụng để thanh toán nợ thẻ tín dụng của 2 vợ chồng giữa 2014 và 2015 mà ông Zahid giải thích là do nhầm lẫn của 1 phụ tá.1 giáo sư của University of Malaysia ngờ rằng vụ án này gây lo ngại trong hàng ngũ lãnh tụ đảng Umno về nhân vật kế tiếp bị gọi ra tòa.Thượng cấp của lãnh tụ Zahid là cựu Thủ Tướng Najib Razak bị truy tố 32 tội danh.Đảng Umno có khoảng 3 triệu đảng viên hô hào xuống đường biểu tình hậu thuẫn lãnh tụ.Nhà báo ghi nhận: chừng 200 người tập họp phía trước trụ sở MACC. Ban lãnh đạo Umno đã họp tối Thứ Tư, quyết định không hành động, nhưng duy trì hậu thuẫn.