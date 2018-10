Nhật: Không Chấp Nhận Hành Động Đơn Phương tại Biển Đông

SINGAPORE - Bộ trưởng quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết ông đã thông báo người đồng nhiệm Trung Cộng: hành động đơn phương tại Biển Đông là không thể chấp nhận.Trung Cộng gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng từ nhiều tháng qua.Thông tấn Kyodo đưa tin: sau khi phòng cơ chế liên lạc để tránh va chạm ngoài ý muốn tại Biển Đông, 2 bộ trưởng quốc phòng tiếp tục trao đổi ý kiến.Tại Singapore hôm Thứ Sáu, bộ trưởng Iwaya xác nhận với bộ trưởng Wei Fenghe “Nhân cơ hội này, tôi muốn dọn đường cho sự tăng tiến các trao đổi toàn diện giữa 2 nước”.Thực tế là Nhật tiếp tục theo dõi mọi hành động của Trung Cộng – trong tháng qua, 1 tàu ngầm Nhật tham gia tập trận lần đầu tiên tại Biển Đông.Ngược lại, tàu chiến Trung Cộng tiến đến gần đảo tranh chấp Senkaku (tiếng Hoa gọi là Diaoyu nhiều lần – mới đây nhất hôm Thứ Tư tuần này.Liên quan đến tình hình Biển Đông và ASEAN, một bản tin khác cho biết Bộ trưởng quốc phòng Singapore cho biết: ASEAN sẽ tập trận chung với Hoa Kỳ trong năm tới.Họp báo sau 1 phiên họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN, bộ trưởng Ng Eng Hen nói: hội nghị đã thỏa thuận tập trận hải quân với Hoa Kỳ trong năm 2019, là lần đầu tiên.Trong tháng này, ASEAN tham gia tập trận với Trung Cộng từ ngày 22 đến ngày 27-10 tại bờ nam Hoa Lục nhìn ra Biển Đông.Bộ trưởng Ng xác nhận: Hoa Kỳ và Trung Cộng đề nghị ASEAN cùng tập trận.Singapore chứng kiến các bộ trưởng quốc phòng và viên chức quân sự 18 nước hội họp hôm Thứ Năm, gồm bộ trưởng Mattis của Hoa Kỳ, bộ trưởng Wei của Trung Cộng.Thứ Bảy này, hội nghị ASEAN mở rộng hội thảo để bao gồm Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Nhật, Nam Hàn, Australia, New Zealand, và Ấn Độ.1 thông cáo chung cho biết: các bộ trưởng quốc phòng ASEAN chấp thuận “khung hướng dẫn” về tránh va chạm trên không để bảo đảm an ninh và an toàn không phận vùng.Ngoài ra, ASEAN tiếp nhận sáng kiến “Our Eyes” của Indonesia về chia sẻ thông tin về nguy cơ khủng bố, về các mối đe dọa ngoài quy ước.