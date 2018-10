An Ninh Thổ Nhĩ Kỳ Ráo Riết Điều Tra Vụ Án Khashoggi

ISTANBUL - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.Thông tín viên CNN cho hay: các viên chức bản xứ ngờ rằng ông Khashoggi bị giết chỉ vài giờ sau khi mất tích, hôm 2-10.Một tổ an ninh phóng ra phi trường Istanbul để theo dõi 1 phi cơ thương mại của Saudi Arabia chờ cất cánh – họ muốn biết ông Khashoggi bị bắt cóc hay thi thể của ông được đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ bằng phi cơ này. Nhưng, họ không tìm thấy gì khi phi cơ cất cánh, lúc 11 giờ đêm cùng ngày 2-10.Từ hôm ấy, các nhà điều tra đang tập trung mọi thông tin liên quan – giới chức Istanbul tin rằng nhóm 15 người Saudi từ Riyadh tới, vào lãnh sự quán Istanbul và về nước trong ngày, là có liên quan với số phận của ông Khashoggi.Viên chức xác nhận với CNN, vị hôn thê của ông Khashoggi chờ bên ngoài bắt đầu báo động nhà chức trách từ 5 giờ chiều.Cố vấn của TT Erdogan cho CNN biết: nhận được điện thoại của bà Cengiz và tức khắc báo lại các thẩm quyền liên quan.Theo CNN, cố vấn Yasin Aktay gọi điện thoại cho ĐS Saudi vào lúc gần 6 giờ chiều, và được trả lời “Không nghe tin về Khashoggi” và tỏ ý ngạc nhiên.Hôm Thứ Năm, 1 nhật báo đăng hình ảnh lấy từ video an ninh cho thấy 1 người trong nhóm hành khách lên chiếc phi cơ thương mại chờ sẵn – người này được biết với tên Mutreb là 1 đại tá từng làm việc tại sứ quán London, là vệ sĩ thân cận của thế tử bin Salman xuất hiện bên cạnh thế tử trong các chuyến đi Hoa Kỳ trong năm nay, tới Texas và New York, là nơi đặt trụ sở LHQ.Nhân vật được mô tả là pháp y của Bộ nội vụ, là Mohammed Tubaigy được truyền thông nhận diện trong đoàn 15 sát thủ tới Istanbul.Tin mới NBC ghi: chưa thấy “súng bốc khói” trong nghi án nhà báo Khashoggi bị thảm sát tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, nhưng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ dự phần điều tra thấy “không thể tưởng tượng là thế tử bin Salman không liên quan”.Ông Trump yêu cầu Ankara cung cấp bằng chứng nếu có - cả TT Trump và ngoại trưởng Pompeo chưa tiếp cận bằng chứng ghi âm.Trên thực thế là hơn 2 tuần sau ngày ông Kashoggi mất tích, ông Trump mới nói “Chắc là đã chết”.Hai ông đang chờ kết quả cuộc điều tra phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi.Tuy nhiên, tình báo Hoa Kỳ đã thu nhiều thông tin hơn những gì mà ông Trump đã phản ảnh.Các nhà chuyên môn nhắc nhở: thế tử bin Salman kiểm soát hoàn toàn tình báo vương quốc, nói thế tử không liên quan là không thể tưởng tượng.