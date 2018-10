Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam Tổ Chức Đại Nhạc Hội ‘Hát Cho Nhân Quyền’

Hình ảnh trong Đại Nhạc Hội “Hát Cho Nhân Quyền.”

Westminster (Bình Sa)- - Tại bãi đậu xe trong khu thương mại số 9842, Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam (VADC-Vietnamese American Democratic Club) đã tổ chức buổi đại nhạc hội “Hát Cho Nhân Quyền.” Đại nhạc hội diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương.Theo ban tổ chức cho biết buổi đại nhạc hội dưới sự bảo trợ của các tổ chức WAVE (Women for American Values & Ethics), PIVOT (The Progressive Vietnamese American Organization-Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến), và VADC (Vietnamese American Democratic Club),Điều hợp chương trình do hai MC. Diệu Quyên và Thu Hà Nguyễn.Đại nhạc hội dưới sự góp mặt của các ca, nhạc sĩ: Trúc Hồ, Việt Khang, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Công Thành, Lynn… cùng ban nhạc Moon Flower.Đặc biệt trong buổi nhạc hội nhân quyền nầy còn có sự hiện diện của ông Anthony Rendon, chủ tịch Hạ Viện tiểu bang California đến để cổ vũ tinh thần cử tri trong ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một tới đây.Sau phần nghi thức khai mạc, Bác Sĩ Mai Khanh Trần, trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn đồng hương tham dự, trong lời phát biểu bà nói: “Hôm nay người Việt mình đến đây để hát cho nhân quyền, cũng là chương trình khuyến khích người Việt Nam đi bầu cho mùa bầu cử vào Tháng Mười Một tới đây. Mọi người trong Hội PIVOT hiểu rằng nếu muốn có nhân quyền ở Việt Nam, phải đứng ra có tiếng nói mạnh tại Hoa Kỳ, tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam bằng lá phiếu của mình. Đây là cơ hội của người Việt ở Nam California, ở Quận Cam được gặp các ứng cử viên trong các chức vụ ở địa phương, thành phố cũng như tiểu bang, liên bang để tìm hiểu và bầu đúng những người thật sự tranh đấu cho nhân quyền.”Tiếp theo BS. Phương Uyên Nguyễn, Hội Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến, lên kêu gọi mọi người tham gia bầu cử, Bà đã nhắc nhở bằng câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”Mở đầu chương trình văn nghệ, Đội trống Thiên Ân trình diễn những điệu trống nghe vang dội cả một khu thương mại với những tràng pháo tay tán thưởng của đồng hương tham dự.Tiếp theo, Trúc Hồ, Việt Khang, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn lên hát các bản nhạc: “Anh Là Ai”, “Việt Nam Tôi Đâu”, Công Thành, Lynn “Sài Gòn Đẹp Lắm”…Buổi đại nhạc hội nhân quyền đã nói lên sức mạnh của cử tri người Mỹ gốc Việt qua lá phiếu trong kỳ bầu cử nầy.Tại địa điểm đại nhạc hội có rất nhiều thiện nguyện viên Việt, Mỹ giải thích và hướng dẫn tận tình.các thủ tục ghi danh cử tri, tái ghi danh cử tri, ghi danh bầu khiếm diện, đổi địa chỉ nhà, đổi đảng…Buổi đại nhạc hội nhằm mục đich tạo cơ hội cho người dân gặp gỡ các ứng cử viên, là cơ hội để mọi người được tiếp xúc để tìm hiểu thêm cho ngày bầu cử vào Thứ Ba ngày 6 Tháng Mười Một sắp tới.Trong lúc các ca sĩ trình diễn văn nghệ, các ứng cử viên đi thăm hỏi từng người để tự giới thiệu mình cùng cử tri và phân phát các tài liệu vận động tranh cử.Trong phần giới thiệu các ứng cử viên ban tổ chức cho biết có:Katie Porter, địa hạt 45; Harley Rouda, địa hạt 48; Gil Cisnero, địa hạt 39, là ba ứng cử viên cần lá phiếu của người Việt để vào quốc hội tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Các ứng viên Duke Nguyễn, ứng cử Cảnh Sát Trưởng Quận Cam; Josh Lowenthal, ứng cử Hạ Viện tiểu bang California địa hạt 72; Sharon Quink-Silva, ứng cử dân biểu tiểu bang địa hạt 65; Thu-Hà Nguyễn tái ứng cử nghị viên địa hạt 3 Garden Grove; Jamision Power, ứng cử ủy viên học khu Westminster; Diana Carey, cựu nghị viên Westminster, ứng cử ủy viên học khu Westminster.Trong dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh hai vị dân biểu liên bang Hoa Kỳ, đó là ông Alan Lowenthal, Địa Hạt 47; và ông Lou Correa, Địa Hạt 46.Luật Sư Đỗ Phủ đã lên trao tặng kỷ vật Việt Dzũng Human Right cho Ông Alan Lowenthal được ban tổ chức vinh danh vì công lao đóng góp trong việc đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Việt Nam…Cô Thu Hà Nguyễn đã nhắc nhở mọi người “nếu nhận được phiếu bầu khiếm diện, đã điền đầy đủ, ký tên và niêm phong rồi, thì có thể mang đến cho ban tổ chức để được gửi đi giúp, hoặc quý vị hãy tự gởi đi càng sớm càng tốt, vì chỉ còn có 3 tuần nữa thôi là đến ngày bầu cử, lá phiếu của chúng ta rất quan trọng, đó là tiếng nói của cộng đồng chúng ta.”