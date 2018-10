Câu Chuyện Cuối Tuần: Mẹ Nấm và Cái Giá Cho Tự Do

Mẹ Nấm được trả tự do và đoàn tụ với 2 con sau 737 ngày bị giam cầm.Cao Minh HưngÔng Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:"Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải hy sinh".Chân lý này đã được chứng minh qua các cuộc cách mạng từ trước đến nay trên khắp thế giới và gần đây nhất là cuộc cách mạng "Mùa Xuân Ả Rập" hay ở Miến Điện, v.v. Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam của chúng ta đã phải trả bằng máu và mạng sống vì 2 chữ Tự Do qua cuộc chiến bảo vệ lý tưởng Tự Do chống sự xâm lấn của cộng sản trên quê hương và sau đó là hàng triệu người đã bỏ mình vượt biển vì hai chữ Tự Do sau năm 1975. Dù cộng sản sau khi chiếm được miền Nam đã rêu rao Việt Nam là một đất nước "độc lập, tự do", nhưng máu vẫn đổ và biết bao người vẫn tiếp tục tranh đấu và hy sinh vì họ hiểu "độc lập, tự do" là khẩu hiệu giả tạo của một chính quyền cộng sản buôn dân bán nước đang ngự trị trên quê hương Việt Nam. Trong số những nhà đấu tranh đó, có một người phụ nữ với dáng mảnh mai nhưng một ý chí quật cường, đấu tranh chống lại giới cầm quyền cộng sản đã xem rẻ mạng sống của người dân, rước giặc Trung cộng vào nhà, huỷ hoại môi trường sống với thảm hoạ Formosa và cắt giang sơn dâng cho quan thầy Trung cộng. Vì sự đấu tranh hoàn toàn chính đáng này mà chị đã bị một bản án thật bất công là 10 năm tù giam.Người nữ tù nhân anh hùng đó không ai khác hơn chính là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bản án 10 năm tù đã cướp đi sự tự do của chị, đã chia cắt tình mẫu tử giữa chị và hai con thơ cũng như với người mẹ già đau yếu bệnh hoạn. Sự tranh đấu của chị đã được nhiều thành viên đấu tranh cho nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ, trong đó có bà Melania Trump, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã tặng cho chị danh hiệu "Người Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm" vào năm 2017 trong thời gian chị còn ở trong tù. Trước sự tranh đấu không ngừng nghỉ của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, một số tổ chức, cá nhân, cũng như dưới áp lực của Hoa Kỳ và u Châu, chính quyền cộng sản Việt Nam buộc phải trả tự do cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị đã được đoàn tụ cùng với mẹ và 2 con và đã đến được bến bờ Tự Do vào ngày thứ Tư, 17 tháng 10 vừa qua trong sự tiếp đón đầy tình yêu thương của đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản ở sân bay Houston, Texas.Điều làm chúng ta thêm ngưỡng mộ nơi chị là mặc dù vừa mới đặt chân trên mảnh đất Tự Do, khi được phỏng vấn, chị đã dõng dạc tuyên bố sẽ không lặng thinh và sẽ tiếp tục lên tiếng để tranh đấu cho các bạn tù nhân khác còn ở quê nhà, cho đồng bào Việt Nam đang sống dưới nhà tù lớn do chế độ cộng sản đang áp đặt trên quê hương.Là một người đã hy sinh bằng 737 ngày trong chốn lao tù cộng sản, trong sự cô đơn, bị cách ly với hai đứa con thơ và liên tục bị khủng bố tinh thần, hơn ai hết, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiểu thế nào là cái giá của Tự Do. Mong mọi người chúng ta sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với chị để sớm mang lại Tự Do cho quê hương Việt Nam và để sự hy sinh của chị và những nhà đấu tranh khác không bị lãng phí.Cao Minh Hưng19 tháng 10, 2018