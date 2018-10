Louisiana: 1 Ông Bắn Chết 3 Người Sau Bão Katrina Ra Tòa

NEW ORLEANS - 13 năm sau ngày siêu bão Katrina đổ bộ bờ Vịnh Mexico, 1 người đàn ông dùng shotgun bắn chết 3 người da đen trong cảnh hỗn loạn sau bão ra tòa.Roland Bourgeois 55 tuổi nhận tội về 2 tố giác của công tố liên bang.Nghi án kéo dài nhiều năm vì tình trạng thể chất và tâm thần không ổn định của bị cáo – y được tại ngoại nhiều lần và trở lại nhà tù trong năm qua sau nhiều vi phạm.Công tố cho biết: Bourgeois sinh sống tại Mississippi khi lần đầu tiên bị truy tố về vụ giết người.Theo hồ sơ tòa án, y và 1 số người khác nói chuyện bằng ngôn ngữ kỳ thị trong lúc cầm súng bảo vệ khu phố Algiers Point của thành phố New Orleans chống người lạ xâm nhập hôi của.Tòa New Orleans định họp để tuyên án vụ này vào ngày 17-1.