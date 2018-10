Chánh Văn Phòng Và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Cãi Nhau

WASHINGTON - 2 phụ tá của TT Trump tranh luận sôi nổi bên ngoài Phòng Bầu Dục vì cảm xúc về cách giải quyết thành phần di dân nhập cư bất hợp pháp, theo 2 nguồn tin từ Bạch Ốc.2 vị này là chánh văn phòng John Kelly, nguyên là bộ trưởng nội an, và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.1 nguồn cho hay: 2 bên tranh luận căng thẳng rồi cùng dịu giọng về vấn đề có liên quan với cách làm việc của bộ trưởng nội an hiện tại Kirstjen Nielsen, trước là phụ tá của ông Kelly.Nguồn kia xác nhận: không là chuyện lớn.Tham vụ báo chí Sarah Sanders nói “Chúng tôi xúc cảm về cách giải quyết – chúng tôi không giận nhau. Nhưng chúng tôi phẫn nộ với sự bất động của phe DC tại Lập Pháp”.