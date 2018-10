Slovakia, VN Đóng Băng Ngoại Giao

Slovakia tạm cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, theo tin từ các thông tấn quốc tế.Bản tin RFA và VOA kể rằng quan hệ song phương giữa Slovakia và Việt Nam sẽ bị ngưng cho đến khi Bratislava nhận được giải thích đáng tin từ phía Hà Nội về việc làm thế nào mà công dân Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức có thể về đến Việt Nam.Ông Boris Gandel, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao và Châu Âu Sự vụ của Slovakia, cho thông tấn xã TASR biết như vừa nêu vào ngày 19 tháng 10 sau khi có kêu gọi của Đảng Tự do và Đoàn Kết Đối lập (SaS) yêu cầu chính phủ Slovakia phải trục xuất đại sứ Việt Nam vì vụ việc vừa nêu.Theo ông Boris Gandel thì Bộ Ngoại giao Slovakia chưa hề nhận được phúc đáp nào từ phía Việt Nam sau cuộc gặp giữa bộ trưởng hai nước tại New York bên lề kỳ họp thứ 73 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua. Ông này nhắc lại rằng Slovakia là một quốc gia nghiêm túc và sẽ có động thái ngoại giao nghiêm khắc đối với Việt Nam một khi những nghi ngờ liên quan được xác nhận.Đảng SaS trong cùng ngày lên tiếng kêu gọi ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak hạ mức quan hệ với Việt Nam bằng cách trục xuất đại sứ của Hà Nội tại Bratislava về nước.Dân biểu Martin Klus thuộc Đảng SaS lặp lại rằng chính phủ Việt Nam đã trắng trợn lạm dụng Slovakia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cụ thể là phía Việt Nam sử dụng lãnh thổ Slovakia và cả máy bay của chính phủ Bratislava để vận chuyển người bị bắt cóc.Vị dân biểu này nói tiếp là mặc dù chính phủ Hà Nội không thể giải thích về cách đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam; nhưng vị đại sứ của Việt Nam tại Bratislava đã đánh lạc hướng cả chính phủ Slovakia và công chúng nước này một cách có hệ thống.Truyền thông Slovakia vào ngày 19 tháng 10 cũng loan tin về lời khai của một viên chức kiểm tra hộ chiếu của phái đoàn Việt Nam đi từ Bratislava đến Moscow vào năm ngoái.Theo đó thì một trong 12 hộ chiếu không có thị thực của khối Schengen. Bộ Nội Vụ Slovakia giải thích rằng một thành viên trong đoàn mất hộ chiếu ngoại giao và được đặc cách.RFA ghi rằng điều này giúp cho phái đoàn mà ông Bộ Trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu có thể đưa cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức lên máy bay của chính phủ Slovakia để qua Nga rồi về Việt Nam để xét xử.Vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng khiến Đức ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.Trong khi đó, bản tin từ Thời Báo Đức quốc (báo Việt ngữ: https://thoibao.de/) ghi rằng vào cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Nội vụ Slovakia đã thẩm vấn ông Róbert S., Chỉ huy phó cảnh sát kiểm tra cửa khẩu sân bay Ružinov tại thủ đô Bratislava. Hồi 26/7/2017 khi Trịnh Xuân Thanh được cho là đã bị đưa lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia, thì ông là người đã đích thân kiểm tra hộ chiếu của toàn bộ thành viên phái đoàn Việt Nam.Dựa trên lời khai của nhân chứng này, một phần của đơn tố cáo đã bị bác bỏ. Đơn tố cáo này là của tác giả bài báo phanh phui vụ bắt cóc đăng trên tờ Dennik N hồi đầu tháng 8 năm nay. Nay quyết định bác bỏ một phần của đơn tố cáo đã được cơ quan điều tra Slovakia gửi cho tờ Dennik N.Ông Róberta S. nhận được hộ chiếu của 12 người Việt Nam từ “một người ở vụ Lễ tân của Bộ Nội vụ Slovakia, mà người này không tự giới thiệu tên họ“. Ông đã nhận được những hộ chiếu này trước khi phái đoàn Việt Nam tới sân bay và trước tiên ông tự tay kiểm tra lại.Thời Báo ghi rằng Ông Róberta S. đã kiểm tra 6 hộ chiếu ngoại giao và 6 hộ chiếu phổ thông của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và phát hiện ra rằng một hộ chiếu trong số đó không có Visa Schengen cần thiết.Đó là một cuốn hộ chiếu mà được “xuất trình cuối cùng“ và mang tên là Lưu Trung Việt, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1968.Bộ ba cuối cùng bước lên máy bay, như mô tả của các nhân viên cảnh sát bảo vệ, là 2 người Việt Nam đi hai bên xốc nách dìu người Việt Nam đi ở giữa. Không rõ ai là người sử dụng hộ chiếu này và và liệu có phải là Trịnh Xuân Thanh -người bị bắt cóc- hay không? Ông Thanh sinh vào ngày 13 tháng 2 năm 1966.Ông Robert S., cảnh sát cửa khẩu sân bay, đã làm gì khi ông ta phát hiện một hộ chiếu không hợp lệ? Ông đã xử lý một cách chuyên nghiệp.Ông đã gọi điện thoại cho Phó Giám đốc thứ nhất của Cảnh sát biên phòng và nói với ông về vụ hộ chiếu không có visa. Phó Giám đốc này đã đề nghị một cách thức giải quyết vấn đề là làm đơn xin miễn visa ra vào khu vực Schengen.“Ngay cả trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, Phó Giám đốc đồng ý sẽ cấp giấy phép miễn visa Schengen cho trường hợp ngoại lệ, sau đó đã được xác nhận và như thế vấn đề đã được giải quyết.”Nhân viên cảnh sát này cho biết, miễn visa cho trường hợp ngoại lệ chỉ có thể thực hiện được với sự chấp thuận của Cảnh sát biên phòng. Có 3 trường hợp ngoại lệ được cấp giấy phép miễn visa: vì lý do nhân đạo, lợi ích của nhà nước, hoặc nghĩa vụ quốc tế.Đơn xin giấy phép miễn visa được gửi bằng Fax đến Cảnh sát biên phòng và sau đó nhận được giấy phép cũng bằng Fax.Cuối cùng, tất cả các hộ chiếu đã được Bộ Nội vụ kiểm tra mà không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào, đóng dấu và giao cho máy bay. Vì thế mà chuyến bay đã bị chậm trễ khoảng mười phút tại sân bay.