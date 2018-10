Bếp Gia Đình: Gà Hầm Cay Kiểu Hàn...

Nguyên liệu:

Hướng dẫn:

- Cánh gà - 1 kg- Xì dầu - 1/4 cup- Tỏi băm nhỏ - 1/4 cup- Bột ớt - 1/4 cup- Nước sốt ớt cay - 1/4 cup- Đường - 1 muỗng canh- Hành tây cỡ trung bình - 2 - củ- Khoai tây lớn - 3 - 4 củ- Ớt xanh - 2 quả- Hành lá - 2 nhánh.Bước 1:- Thịt gà mua về các bạn rửa sạch rồi chặt thành những miếng nhỏ vừa ăn, để cho ráo nước.- Hành tây các bạn bóc vỏ, rửa sạch rồi đem thái mỏng.Cách làm gà hầm cay kiểu hàn 1Bước 2:- Làm gia vị ướp: Các bạn lấy một bát nhỏ rồi cho ¼ cup xì dầu, ¼ cup tỏi băm, ¼ cup bột ớt, ¼ cup sốt ớt cay và 1 muỗng canh đường rồi trộn đều cho đến khi thu được hỗn hợp mềm, mịn, quyện, sánh và hòa hợp với nhau.Bước 3:- Sau khi pha hỗn hợp xong thì các bạn cho thịt gà và hành tây thải mỏng vào hỗn hợp sốt vừa trộn. Trộn đều lên cho ngấm gia vị rồi ướp trong 15 phút.Bước 4:- Tiếp theo các bạn bắc một cái nồi lên bếp, đổ phần gà vừa ướp vào nồi rồi cho thêm 2 cup nước nữa vào nồi và đảo đều. Sau đó đem đun sôi nước với lửa lớn trong 20 phút.Bước 5:- Trong lúc chờ nước sôi thì các bạn gọt vỏ khoai tây rồi rửa sạch, để ráo và bổ thành miếng vừa ăn. Các bạn bổ miếng to như khi làm sốt vang.Bước 6:- Ớt xanh và hành lá các bạn nhặt sạch rồi rửa và đem thái nhỏ.Bước 7:- Sau 20 phút, khi thịt gà cũng chín thì các bạn cho khoai tây, ớt xanh vào nồi. Khuấy đều lên rồi đậy vung lại và đun thêm 20 phút trong lủa vừa hoặc hơi nhỏ.Bước 8:- Cuối cùng, sau khi hầm 20 phút thì các bạn mở vung và đun thêm 3-5 phút nữa để nước trong nồi cạn bớt và làm cho nước sốt sệt hơn.Bước 9:- Sau đó, các bạn cho hành lá đã thái nhỏ vào và xúc thịt ra đĩa để thưởng thức nhé.Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn ngon tuyệt này nhé!Những lưu ý để có món gà hầm cay kiểu Hàn ngon tuyệt-Ngoài cánh gà, bạn có thể lựa chọn những phần gà ưa thích như đùi, ức hay bất cứ phần nào khác và các bạn nhớ đừng chặt quá to để thịt có thể ngấm gia vị nhé.-Khi đun, các bạn chú ý đảo nước sốt lên trên nếu nước đã cạn hơn so với thịt và rau củ trong nồi để các phần thịt và rua củ đều được ngấm nước sốt.- Tùy vào sở thích ăn cay của mỗi người mà các bạn điều chỉnh cho hợp lí nhé. Nếu thích ăn cay thì các bạn cho nhiều ớt một chút, nếu thích ăn ngọt và ít cay thì các bạn giảm lượng ớt và tăng lượng đường nhé!Gà hầm cay kiểu Hàn là món ăn khá ngon và hấp dẫn người thưởng thức với thịt gà phần cánh hoặc phần đùi, ức mềm, tươi ngon, đậm hương vị, giàu hương thơm được hòa quyện trong khoai tây bùi, thơm, bở tơi cùng ớt xanh hơi ngọt, mùi ngai ngái của hành tây cùng nước sốt đặc sệt, thơm ngon. Món ăn hấp dẫn với cách chế biến không khó này chắc chắn sẽ chinh phục gia đình bạn, ngay cả những người khó tính.(st)