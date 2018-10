Buổi họp Cộng Đồng Chung Quanh Đề Tài Lời Hứa Của Dân Cử. Political promises vs Actual deliverables.

Vào lúc 1:30pm, ngày thứ Bảy 13/10/2018 một cuộc họp mặt các vị dân cử với cử tri cộng đồng người Việt tại San Jose do Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California tổ chức đã diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose (Vietnamese American Cultural Center) 2072 Lucretia Ave., San Jose.

Những vị dân cử hiện diện trong cuộc gặp mặt có: GSV Cindy Chavez Dist 2, GSV Dave Cortese District 3, Thị trưởng SJ Sam Liccardo, Thị trưởng Milpitas Rich Trần, cựu TT Milpitas Jose Esteves, và DB Ash Karla. Có khoảng 80 đồng hương đến tham dự; trong đó người ta ghi nhận: Ông Phan Quang Nghiệp Tổng hội Phó Cảnh Sát Quốc Gia, Ông Mai Khuyên Khu Hội, Ông Vũ Huynh Trưởng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, Ông Vũ Văn Lộc (Giám đốc Viet Museum-Chương trình Dân Sinh), Bà Cao Thị Tình Lương Tâm Công Giáo, Ông Hoàng Thưởng Chương Trình Cư An Tư Nguy, các đại diện một số thương mại Việt VABA, CWS..., và các hội thiện nguyện (Non-Profit): Vivo, Friends Of Huế, ICAN...vv., và một số cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ: Vũ Nhân (SBTN), Mỹ Lợi (Việt Vùng Vịnh), Huỳnh Lương Thiện (Báo Mõ SF), Duy Văn (Báo Đời Mới) Vinh Đinh (Báo Thằng Bờm), Bach Phung (Nang The Ky 21 Magazine), Phạm Thái (SBTN San Jose), Vân Hằng (Báo Sóng Thần), Trường Kỳ, Cao Ly Sâm (VieTV), Nam Minh (Viet Today) Nghê Lữ (NetViệt TV),...v.v.