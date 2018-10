Facebook Bị Kiện Vì Sai Thời Lượng Quảng Cáo Có Trả Tiền

Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, rằng quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.Vụ kiện xảy ra giữa Facebook và công ty quảng cáo LLE One, LLC và đơn kiện đã được đệ trình năm 2016, nhưng vẫn đang chờ giải quyết tại toà án liên bang ở Oakland, California. Trong đó, nguyên đơn là LLE One, LLC cho biết đã phát hiện ra Facebook gian lận và yêu cầu đền bù thiệt hại. Trong đơn kiện, công ty cho biết: “...Tỉ lệ thời lượng trung bình người dùng bỏ ra xem quảng cáo video trên Facebook không chỉ bị thổi phồng từ 60 - 80%, mà thực tế con số lên đến 150 đến 900%”. LLE One, LLC cáo buộc Facebook đã cố ý tính toán sai về thời lượng xem quảng cáo để đánh lừa đơn vị chạy quảng cáo rằng đoạn quảng cáo đó có hiệu quả về mặt tương tác khi được đăng trên nền tảng mạng xã hội của hãng.Cũng trong đơn kiện, nguyên đơn nói rằng: “Facebook không muốn xem xét kỹ lưỡng về lượng người xem vì họ biết rằng phần lớn quảng cáo video trên nền tảng không mấy ai xem, đa phần người dùng chỉ lướt qua hoặc có cũng chỉ xem một khoản thời gian rất ngắn. Nếu nhà quảng cáo nhận thức được vấn đề thực tế rằng đoạn quảng cáo của mình không hấp dẫn, không thu hút được sự chú ý của người nhìn thấy nó, họ sẽ ít có khả năng tiếp tục mua quảng cáo video trên Facebook.”Facebook chia sẻ với trang The Wall Street Journal rằng thông tin của bên nguyên đơn là không chính xác. Hồi tháng 09/2016, Facebook đã công bố hãng sớm phát hiện lỗi tính toán sai về thời lượng xem quảng cáo của người dùng và cũng đã hành động ngay lập tức. Thời điểm đó, phó chủ tịch David Fischer cho biết: “Khoảng 1 tháng trước, chúng tôi phát hiện một lỗi trong cách tính một trong những chỉ số về tương tác video quảng cáo trên hệ thống đó là thời lượng xem trung bình của một video. Chỉ số đáng lẽ ra phải được tính bằng tổng thời gian người dùng Facebook bỏ ra để xem một video quảng cáo chia cho tổng số lượt người đã xem video thực sự. Tuy nhiên, lỗi đã khiến công thức bị sai đi, tức là tổng thời gian video được xem lại đem chia cho số view hiển thị của một video”. Và dĩ nhiên nó luôn nhiều hơn số lượng người xem thật, tức là xem hết quảng cáo.Đến tháng 10/2018, một trong những luật sư của Facebook nhắc lại rằng đơn kiện của LLE One, LLC nên bị bác bỏ bởi các nhà quảng cáo vẫn chưa thể chứng minh rằng họ thật sự phụ thuộc vào những chỉ số được đề cập - chưa bị thiệt hại về những con số được đưa ra. Vụ kiện đã kéo dài hơn 2 năm, và đến tháng 12/2018, cả 2 bên sẽ một lần nữa cùng ra toà tại toà án ở Oakland.Nguoivietphone.com.