Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Đại Hội 2018 Với Chủ Đề Đồng Đế Hẹn Ngày Ta Về

Hội ngộ Đồng Đế.

Stanton, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Dimond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave, Thành phố Stanton, Nam California vào trưa Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức Đại Hội Đồng Đế Hội Ngộ 2018 với chủ đề: “Đồng Đế Hẹn Ngày Ta Về”...Thành phần tham dự (theo ban tổ chức giới thiệu) gồm có các chiến hữu xuất thân từ Quân Trường Đồng Đế và gia dình, về quan khách có: ïÔng Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn, DS Nguyễn Đình Thức đại diện TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn; các niên trưởng có: Chu Trọng Lư, Nguyễn Thế Nhiệm, Hồ Đắc Huân, Trần Đình Diệm, Nguyễn Văn Chiêu, Nhan Hữu Hậu, Lê Minh Ngân… Ngoài ra còn có chiến hữu Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) Nam California; Chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ); niên trưởng Trần Quan An, Cố Vấn Tổng Hội CSQG; niên trưởng Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng BĐQ); chiến hữu Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng CSQG); Bà Trần Thị Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng Nữ Quân Nhân); ông Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Thủ Đức Orange County, cùng các vị đại diện các hội đoàn quân binh chủng trong số có: Hội Trưởng các hội BĐQ, Nhảy Dù, TQLC, Thiết Giáp, Quân Cảnh, Cảnh Sát, Thiếu Sinh Quân, Quân Cán Chính Hải Ninh, Biệt Cách Dù 81; đại diện Hội Thủ Đức, Hội Võ Bị, bà Quỳnh Hoa (Hội Trưởng Hội Phụ Nữ); hai cựu Hội Trưởng BĐQ Phạm Văn Thuận và Phan Thái Bình, Bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng Hội Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Tiến (Hội Trưởng Hội Cà Mau), ông Bùi Thọ Khang, Tài tử Joseph Hiếu và các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình các chiến hữu Phạm Trần Thế và Lưu Anh Dũng.Mở đầu chương trình với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách.Sau phần nghi thức, chiến hữu Tần Nam, Hội Trưởng, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, các niên trưởng, các cơ quan truyền thông cùng các chiến hữu và gia đình.Chiến hữu Tần Nam nói: “Như qúy vị đã biết, Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã đào tạo rất nhiều các Hạ Sĩ Quan, Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân từ quân trường Đồng Đế là những chiến hữu anh dũng và can đảm chiến đấu trên các chiến trường, nhiều chiến hữu đã bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua. Chúng ta hôm nay cũng giành một phút để Tưởng Niệm những người đã vì Tổ Quốcø hy sinh; chúng tôi xin cám ơn tất cả các chiến hữu thuộc các Quân, Binh Chủng đã đến đây với một tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh” và chia sẻ khó khăn với anh em trong Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế mà chúng tôi đã gặp phải. Tôi cũng xin đại diện Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức cám ơn qúy niên trưởng, qúy huynh trưởng và tất cả qúy chiến hữu.”Trở lại với hiện tình đất nước và cộng đồng, Chiến hữu Tần Nam đã nói: “Cộng đồng chúng ta, một cộng đồng luôn ao ước có sự đoàn kết nhưng vẫn chưa đạt được, và ông kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau chống bọn tay sai Việt Cộng nằm vùng đang phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta, chúng đang gây chia rẽ bằng cách chụp mũ, vu khống những người có tinh thần chống Cộng để làm suy yếu tiềm lực đòan kết của chúng ta…”Tiếp theo, ban tổ chức mời niên trưởng Chu Trọng Lư năm nay đã hơn 80 tuổi lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức chu đáo buổi đại hội hôm nay, ông tiếp: “Nói về Đồng Đế thì có quá nhiều cái để nói, nhưng vì thì giờ có hạn nên tôi chỉ xin kể qua một số giai thoại về quân trường mà thôi.”Sau lời phát biểu của vị niên trưởng khóa 1 Đồng Đế, tiệc họp mặt bắt đầu, chương trình văn nghệ do các anh chị em trong hội trình diễn, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xố số gây quỹ.Đại Hội bế mạc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.Được biết, trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế kể từ năm 1959 tới năm 1963 đã huấn luyện: 4 Khóa đặc biệt sĩ quan Chuẩn Úy hiện dịch – Các lớp đào tạo Hạ Sĩ Quan. Kể từ 1968 huấn luyện các Khóa Sĩ Quan trừ bị và Các lớp quân sự khác do Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Quân Huấn giao phó. Các vị Chỉ Huy Trưởng Quân Trường Đồng Đế theo thứ tự từ đầu (1955 đến 1975): Thiếu Tá Lê Cầm, Đại Tá Trần Vĩnh Đắt, Đại Tá Nguyễn Thế Như , Trung Tá Đoàn Văn Quảng, Trung Tá Đặng Văn Sơn, Đại Tá Đỗ Cao Trí, Đại Tá Nguyễn Văn Kiểm, Trung Tá Nguyễn Vĩnh Xuân, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là, Đại Tá Lâm Quang Thơ, Đại Tá Phạm Văn Liễu, Đại Tá Lê Văn Nhật, Trung Tướng Linh Quang Viên, Chuẩn Tướng Võ Văn Cảnh, Trung Tướng Dư Quốc Đống và vị cuối cùng là Trung Tướng Phạm Quốc Thuần.Mọi chi tiết liên lạc: Tần Nam (714) 878-5528.