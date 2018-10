Tin Nhắn Tự Động Bằng Điện Thoại Quấy Rầy Dân Mỹ

LOS ANGELES - Khi chuông điện thoại reo vang, có lẽ bạn không nên nhấc máy vội – vì tin nhắn tự động bằng điện thoại (hay robocall) dưới mọi hình thức, đã trở thành đại dịch ngày càng tệ hại hơn.Loại tin nhắn này đã quấy rầy người tiêu thụ tại lục địa Hoa Kỳ từ nhiều thập niên – nó đang tăng tốc, đòi hỏi thẩm quyền giám sát, các công ty điện thoại và công ty nhu liệu hợp tác cùng giải quyết.Tại Los Angeles, nhà chiến lược truyền thông Hannah Donahue 31 tuổi nói “Mỗi khi chuông điện thoại reo, việc tôi đang làm bị gián đoạn – tôi không nhấc máy cũng vẫn bị phân tâm”. Cô nhận được trung bình 6 robocall/ngày, từ 7 giờ sáng đến chập tối. Nhưng, từ khi hạn chế nhấc máy, đôi khi nhắn tin quan trọng về việc làm bị bỏ lỡ.YouMail, là hãng chuyên môn về tin nhắn và dịch vụ ngăn chận tin nhắn, cho hay: hoạt động robocall tăng 50% giữa Tháng 2 và Tháng 7.Trong năm qua, ủy hội viễn thông (FCC) xác nhận: phàn nàn về robocall và điện thoại tiếp thị là đứng đầu danh sách.Tệ hại hơn là mưu đồ lường gạt của robocall – tin tức gần đây ghi nhận cư dân New York gốc Hoa bị lừa, mất 3 triệu MK vì những người giả dạng viên chức tòa lãnh sự Tàu tống tiền bằng hứa hẹn giải quyết kiện cáo về tội hình.Theo hồ sơ của YouMail, 40% trong số 4.4 tỉ robocall xử dụng trong Tháng 9 là lường gạt. Robocall được xử dụng ở mưc độ khác nhau tại các khu vực – cao nhất là Atlanta, hạng nhì là quản hạt thủ đô Wawhington D.C..Giới chuyên môn không thống nhất ý kiến về nguyên nhân đưa tơi sự leo thang của hoạt động robocall – nhưng họ có thể đồng thuận rằng kỹ thuật tiến bộ là 1 phần động cơ.FCC khuyên công chúng tham gia chương trình “National Do Not Call Registry” – các hãng điện thoại di động và nhà sản xuất smartphone cũng tham gia nỗ lực kiểm soát robocall nội dung xấu.