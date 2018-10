Mức Thu Dầu Thô VN Năm 2019 Sẽ Giảm Mất 443 Triệu Đôla

HANOI -- Nhà nước báo nguy về mức thu dầu thô cho năm tới: giảm thê thảm, cơ nguy giảm mất hơn 10,4 ngàn tỷ đồng VN, tức là giảm hơn 443 triệu đôla Mỹ.Báo VnEconomy có bản tin nhan đề: 2019 thu từ dầu thô có thể sẽ giảm hơn 10 ngàn tỷ.Theo Kiểm toán Nhà nước thì Chính phủ cần phân tích và đánh giá một số vấn đề liên quan đến thu ngân sách từ dầu thô...Bản tin ghi rằng trong báo cáo mới gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết tổng thu cân đối ngân sách nhà nước cả năm 2018 Chính phủ ước thực hiện vượt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3% dự toán. Đây là mức thấp nhất so với kết quả thực hiện dự toán trong các năm gần đây (quyết toán năm 2014, năm 2015 đều tăng 9,6% so với dự toán; năm 2016 tăng 9,2% so với dự toán; năm 2017 tăng 6,2% so với dự toán).Số thu vượt dự toán chủ yếu từ các nguồn thu về nhà, đất và dầu thô, trong đó nhà, đất tăng 35,9% (38.705 tỷ đồng), dầu thô tăng 53,2% (19.100 tỷ đồng), trong khi thu từ đất không ổn định, thu từ dầu thô chủ yếu do giá dầu lập dự toán thấp hơn thực tế (73,5USD/50USD/thùng) và sản lượng ước tăng 450 nghìn tấn.Đáng chú ý là nguồn thu từ 3 khu vực không đạt dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,9% (4.908 tỷ đồng), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,1%, (33.646 tỷ đồng). Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 2,2% (4.855 tỷ đồng).Số liệu báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn của các địa phương gửi Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy, có 22/57 địa phương dự kiến không đạt dự toán thu trên địa bàn.Bản tin VnEconomy cũng ghi rằng: Báo cáo nhấn mạnh, Tp.SG, Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc ước hụt thu 2 năm liên tiếp.Về dự toán thu 2019, Kiểm toán Nhà nước cho biết thu từ dầu thô lập dự toán 44,6 nghìn tỷ đồng, giảm 10,4 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2018 (chiếm tỷ trọng 3,2% tổng số thu ngân sách nhà nước). Được tính trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước là 10,43 triệu tấn, giảm 1,33 triệu tấn và giá dự kiến 65USD/thùng.Con số 10.4 nghìn tỷ đồng VN là tương đương: 443 triệu đôla Mỹ.Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa phân tích và đánh giá việc giảm sản lượng khai thác 1,33 triệu tấn đồng thời với mức giá dự kiến 65USD/thùng cũng thấp hơn giá thực hiện năm 2018 (73,5 USD/thùng) và thấp hơn giá dầu dự báo của tổ chức quốc tế (giá dầu thô năm 2019 dự kiến bình quân 69 USD/thùng), báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.