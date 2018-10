Xin Lỗi, Bảo Kê, Tàu Cá Nổ, Sách Giáo Khoa, Cao Tốc

Xuân NiệmCó phải xin lỗi rồi huề... Có phải một tiếng xin lỗi là đủ để làm người chết sẽ sống lại?Bản tin Zing ghi lời ông Chủ tịch UBND TP.HCM: Tôi rất xin lỗi người dân Thủ Thiêm..."Thay mặt lãnh đạo TP trong các thời kỳ, tôi xin lỗi người dân vì những sai phạm trong thời gian qua. Vì sự phát triển của TP mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi"Sáng nay, rất đông người dân Thủ Thiêm đến Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 2 mong gặp được Chủ tịch TP.SG Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, chỉ một số hộ có giấy mời được vào trong, những người khác phải ở ngoài.Nghĩa là huề, là xù, là xóa hết ván bài, xóa cả dấu tay.Báo Pháp Luật kể: Công an TP. Pleiku (Gia Lai) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Hải (23 tuổi, trú phường Ia Kring) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản......ngày 25-9, Hải gọi điện cho chị Trang đòi bảo kê quán và yêu cầu chia 50% lợi nhuận, nếu không đồng ý sẽ đốt quán. Chị Trang nói không đồng ý và tắt máy.Ngày 28-9, Hải đến quán chị Trang, tiếp tục đòi bảo kê nhưng chị cương quyế không đồng ý, Hải bỏ về.Infonet kể chuyện Quảng Ngãi: Tàu cá phát nổ trên biển, 14 ngư dân thương vong. Một tàu cá hành nghề lặn của tỉnh Quảng Ngãi vừa phát nổ khi đang trên đường về bến khiến 1 người tử vong, 13 ngư dân khác bị thương.Sáng ngày 18/10/2018, ông Lê Văn Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vào khoảng 22h ngày 17/10, tàu cá QNg 96068TS công suất 718CV do ông Trương Minh Kính (sinh 1972, trú thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang trên đường trở về bến và cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý thì bất ngờ phát nổ.Sau vụ nổ, ngư dân Dương Minh Hùng (sinh 1997, trú xã An Hải, huyện Lý Sơn) chết tại chỗ, 8 ngư dân bị thương nặng được chuyển ra bệnh viện TP Đà Nẵng cấp cứu và 5 ngư dân bị thương nhẹ, điều trị tại cơ sở y tế của huyện đảo Lý Sơn.Bản tin VnEconomy viết: Lợi nhuận từ sách giáo khoa hằng năm tăng, song Nhà xuất bản giáo dục vẫn báo lỗ liên tiếp ba năm gần đây.Đó là mâu thuẫn được Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chỉ ra tại báo cáo kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012 - 2017.Báo Đất Việt nêu câu hỏi về đường cao tốc: Ai ỉm đơn tố giác đường 34 ngàn tỷ có sai phạm?Suốt 4 năm, người nông dân Phạm Tấn Lực đã ôm hàng chồng đơn đi tố giác những sai phạm trong quá trình làm đường cao tốc 34 ngàn tỷ....ông Phạm Tấn Lực- một người nông dân 59 tuổi, trú xã Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết suốt 4 năm qua, ông đã ôm chồng đơn từ, ảnh chụp bằng chứng những sai phạm trong quá trình làm đường cao tốc đi khắp nơi tố giác, mà không nhận được một lời hồi đáp.Báo Người Lao Động kể: Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam vẫn nhập mặt hàng này mà không yêu cầu giấy chứng thư kiểm dịch, các nước trên thế giới đều thực hiện tương tự.Tuy nhiên, ngày 24-9, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có Công văn số 2233 gửi các chi cục tham vấn ý kiến về việc kiểm soát mặt hàng nói trên. Ngay lập tức các chi cục thú y các vùng đã ngừng kiểm dịch mặt hàng này trên toàn quốc, gây ách tắc số lượng rất lớn. "Ba DN thành viên của chúng tôi cho biết đã thiệt hại gần 600 triệu đồng sau khoảng 2 tuần hàng "nằm" ở cảng do không được kiểm dịch" - ông Nam nói.Bản tin 24 H kể: Bộ Công an có phương án bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ đồng/năm.Theo Bộ Công an, khi ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế sổ hộ khẩu vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp giảm chi phí ước tính khoảng 1.600 tỉ đồng mỗi năm.Ngày 17-10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng.Thực tế là, máy vi tính đã từ lâu thay cho giấy tờ rồi...Báo Dân Trí kể chuyện Quy Nhơn: Giám đốc Cảng cá Quy Nhơn sẽ “bay” chức nếu cảng bị Liên Âu (EU) bắt lỗi.“Lần tới đây, nếu đoàn của EU kiểm tra mà nói Cảng cá Quy Nhơn không đạt thì ngày hôm sau không còn ông Giám đốc Ban Quản lý cảng cá làm việc ở cảng này nữa”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu khẳng định.Bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ kể về tình hình Đại gia Coca-Cola nhảy vào thị trường cà phê lon tại Việt Nam: Ít đường béo hơn Highlands, không pha đậu nành như Nescafé, giá ngang ngửa cà phê lon của Pepsico và Ajinomoto.Coca-Cola Việt Nam vừa gia nhập thị trường cà phê lon với sản phẩm cà phê uống liền mang tên Georgia Coffee Max.Báo Lao Động Thủ Đô kể: Hơn 40% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lần 2... Theo kết quả điều tra của Tổng cục Du lịch năm 2017, tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam lần 2 là 40,4% tăng gần 10% so với năm 2014.Trong 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 11,7 triệu lượt tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017; khách du lịch nội địa ước đạt 62 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 451 nghìn tỷ đồng tăng 20% so với năm 2017.Báo Thanh Niên kể: Theo các chuyên gia, VN sẽ mất dần thị trường xuất khẩu nông sản hoặc bị kiểm tra gắt gao nếu để cỏ kế đồng xâm nhập. Đây là loại cỏ nguy hại, nhiều quốc gia đã cấm, kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn thực vật này xâm nhập lãnh thổ thông qua hàng hóa nhập khẩu.Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), cho biết lô lúa mì đầu tiên có hạt cỏ kế đồng nhập khẩu vào VN được phát hiện từ đầu tháng 5. Sau đó, Cục có thông báo đến các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu lúa mì để phối hợp đối tác xuất khẩu và cơ quan quản lý nhà nước cùng kiểm soát, xử lý nhưng tình hình không được cải thiện mà vi phạm có xu hướng gia tăng. Đến tháng 8, Cục BVTV ghi nhận có khoảng 1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu có chứa hạt cỏ này.Báo Pháp Luật kể: 'Tín dụng đen' đâm mù mắt người vay nợ không có tiền trả. Nạn nhân vay 3 triệu đồng nhưng tiền lãi đã lên đến 20 triệu đồng và bị đâm mù vĩnh viễn mắt trái với thương tật 41%...Tối 18-10, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết chiều cùng ngày Công an Huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Tuyết (còn gọi là Bé Tư, 23 tuổi) ngụ khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, về tội cố ý gây thương tích. ...Phạm Thị Ngọc Tuyết đã bỏ trốn.