THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal vui mừng về tin Mẹ Nấm được trả tự do

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 18 tháng 10, 2018) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) hôm nay đã có lời phát biểu sau khi nhà hoạt động bất đồng chính kiến và là tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do và bị chính quyền CSVN trục xuất đến Hoa Kỳ. Được biết đến với tên “Mẹ Nấm”, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger nổi tiếng và là một nhà hoạt động vì môi sinh đã bị chính quyền kết án 10 năm với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.

“Mẹ Nấm là một nhà hoạt động vô cùng can đảm và tôi vui mừng trước việc cô được trả tự do khỏi nhà tù và đã đến Hoa Kỳ. Cộng đồng thế giới đã ghi nhận sự hy sinh tranh đấu của cô vì quyền lợi của người dân Việt Nam và năm ngoái, cô đã được vinh danh với giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế từ chính quyền Hoa Kỳ. Các bài viết của Mẹ Nấm đã giúp soi sáng thật trạng tham nhũng, các ảnh hưởng xấu về môi trường do thảm họa Formosa gây ra, cũng như các vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Vì những việc làm can đảm đó, cô đã bị bắt giam, xét xử và kết án 10 năm tù giam với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Mặc dù được trả tự do, cô và gia đình đã phải trả một cái giá quá cao, đó là bị trục xuất khỏi quê hương của cô. Sự lưu vong này của cô cho thấy sự thật là chính quyền Việt Nam không công nhận các quyền tự do căn bản của chính người dân của họ và không chấp nhận bất đồng chính kiến – thật tế được điển hình bởi hơn 100 tù nhân lương tâm hiện còn đang bị cầm tù tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cần phải thấy rằng quan hệ song phương Mỹ-Việt phụ thuộc vào tiến trình cải thiện hồ sơ nhân quyền Việt Nam. Việc đứng lên tranh đấu cho người dân Việt Nam, chống lại tham nhũng và chỉ trích các chính sách sai trái của chính quyền không phải là “tuyên truyền chống phá nhà nước”, mà là yêu nước, đơn giản là như vậy.”