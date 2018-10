Thị Trưởng Tạ, Nghị Viên Hồ: Tổ Chức Thi Hoa Hậu

Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ mời tham dự cuộc thi Hoa Hậu...Westminster (Bình Sa)- - Để tiếp nối truyền thống sau 34 năm gián đoạn việc tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Miss Westminster, năm nay Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng Nghị Viên Kimberly Hồ tiếp tục tổ chức trở lại.Theo thư mời của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ đã gởi đến đại diện các cơ quan truyền thông và báo chí, để nhờ thông báo và mời đồng hương vui lòng bớt chút thì giờ đến tham dự cuộc thi Hoa Hậu Miss Westminster "Miss Westminster Scholarship Competition".Được tổ chức vào lúc 6:30PM đến 9:30PMThứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018, Tại: The Rose Center Theater (14140 All American Way. Westminster, CA 92683)Cô Hoa Hậu Miss Westminster sẽ là Gương mặt đại diện Du lịch cho Thành phố Westminster và Đại sứ Thiện chí. Quí vị hãy đến để chứng kiến sự trở lại của một cuộc thi Hoa Hậu truyền thống của Thành phố Westminster đã được bắt đầu cách đây 100 năm nhưng đã bị gián đoạn từ năm 1982 đến nay. Đây là cơ hội để làm sống lại cuộc thi Hoa Hậu Westminster nhằm góp phần phát huy cũng như gìn giữ những sinh hoạt truyền thống tốt đẹp và lành mạnh trong thành phố.Sự hiện diện của qúy vị cùng đồng hương là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phục vụ cộng đồng trong những ngày tháng tới.Chương trình có phần trình diễn văn nghệ và trao giải thưởng.Mọi Chi Tiết Xin Liên Lạc: Kimberly Ho, Council Member City of Westminster (714) 357-5564.Ngoài ra còn có một cuộc thi “Hoa Hậu Bầu Cử” mời cử tri tham gia bầu cử, sẽ diễn ra vào lúc 2:30 chiều ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại sân khấu bên trong Phước Lộc Thọ, ngoài chương trình văn nghệ còn có cuộc thi Thi Hoa Hậu Bầu Cử giải Nhất $1,000 tiền mặt và qùa trị giá $1,000, Hoa Hậu Phu Nhân với phần qùa trị giá $2,000, Hoa Hậu do khán giả bình chọn phần qùa trị giá $1,000, Hoa Hậu Duyên Dáng, phần qùa trị giá $500,Ngoài ra còn có một chương trình văn nghệ xuất sắc do các Ca Sĩ như: Thanh Vy, Quỳnh Thúy, Băng Nhi và một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn, xen lẫn chương trình văn nghệ có những câu hỏi liên quan đến việc bầu cử, ai trả lời đúng sẽ có qùa thưởng bằng tiền mặt từ $50 đến $100.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số với các giải trúng nhiều phần quà gía trị.Tất cả những phần qùa đều do Công Ty Apogee International và một số cơ sở thương mại tặng.Đồng hương muốn biết thêm chi tiết và có Ticket tham dự xổ số xin liên lạc về: (714) 898-3055.