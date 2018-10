New York Times: Kẻ Giết Khashoggi Là Cận Vệ Thế Tử Saudi; Thượng Nghị Sĩ Graham: Thế Tử Saudi Ra Lệnh Giết Khashoggi

WASHINGTON - TT Trump loan báo: thế tử Saudi Arabia khẳng định không biết điều gì xẩy ra với ký giả Jamal Khashoggi - ông này là cộng tác viên của báo Washington Post và là tiếng nói thường xuyên phê bình vương triều.Ông biến mất từ hôm 2-10, sau khi đến lãnh sự quán Saudi tại Istanbul làm giấy tờ để kết hôn với vị hôn thê là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bà này chờ bên ngoài và không thấy ông trở ra.TT Trump đã tức tốc phái ngoại trưởng Pompeo đi Riyadh – ông nói “Các giải đáp sắp nhận được”.Hình ảnh vua và thế tử Saudi tiếp kiến ngoại trưởng Pompeo đã được phổ biến trong lúc khả năng nhận trách nhiệm về cái chết của nhà báo Khashoggi đang được giới lãnh đạo Riyadh cân nhắc, theo ABC News. Nhưng, chưa biết giải trình sẽ là thế nào và bao giờ.Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ông Khashoggi đã bị sát hại tại lãnh sự quán Istanbul.Nguồn tin ẩn danh nói có bằng chứng ghi âm và ghi hình về vụ giết người rùng rợn.Riyadh kịch liệt phản bác trong khi chính quyền Trump hô hào thận trọng chờ kết quả điều tra.Dường như TT Trump đã có đuợc giải đáp mà ông chấp nhận, và đã dùng twitter thông báo rằng đã nói chuyện điện thoại với ngoại trưởng Pompeo và được biết thế tử bin Salman cả quyết không biết điều gì xẩy ra với ký giả đối lập tại lãnh sự quán Istanbul. Twitter 11 giờ 40 phút trưa Thứ Ba ghi “bin Salman đã bắt đầu điều tra, nhanh chóng mở rộng để hoàn tất – các giải đáp sẽ đến trong thời gian ngắn”.Ngoại trưởng Pompeo vừa đến Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày Thứ Tư để nói chuyện với ngoại trưởng Cavusoglu và các giới chức Ankara về nghi án Khashoggi.Hôm Thứ Ba, TT Erdogan ám chỉ: lãnh sự quán Istanbul có thể đã được sơn phết lại mới đây. 1 đoàn công nhân vệ sinh vào tòa lãnh sự Saudi làm việc trước khi cảnh sát bản xứ vào.Tại Washington, 1 số viên chức và dân cử cảm thấy lo ngại về khả năng thế tử được biết với tên tắt MBS đã ra lệnh hạ thủ ông Khashoggi. Nhân vật hoàng tộc 36 tuổi này được biết là 1 con người thông minh, bắt đầu 1 số biện pháp cải cách trong vài năm gần đây nhưng cũng mạnh tay đàn áp đối lập, đã tống giam 5, 6 hoàng thân, 1 số nhà tranh đấu dân chủ và vận động nữ quyền. Nghi án Khashoggi tô đen thêm hình ảnh của thế tử trẻ có tiếng là thô bạo.Nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh của TT Trump và là nhân vật tích cực hậu thuẫn các quan hệ song phương với Riyadh, nói “Người này là quả bóng hư hỏng – hắn ta đã cho giết nhà báo Khashoggi, và trông đợi tôi ngó lơ. Không, tôi cảm thấy tôi bị dùng và bị lạm dụng. Tôi cảm thấy bị xúc phạm”. Ông Graham nói rõ hơn với Fox News “Hắn ta phải ra đi”.Đó là ngôn từ chưa từng được nghe từ 1 nhà lập pháp CH.Nhưng, hình ảnh về chuyến đi của ngoại trưởng Pompeo là khác hoàn toàn với MBS tuyên bố với ông Pompeo “Chúng ta là đồng minh vững mạnh – chúng ta cùng đối đầu các thách thức, trong quá khứ, hiện tại và tương lai”. Ông Pompeo gật đầu và đáp “Hẳn thế”. Các buổi hội đàm của ông Pompeo tại Riyadh chỉ dài khoảng nửa giờ - nhưng, tối hôm ấy ông được MBS đãi tiệc, là “chuyện dài.”Trươc khi lên đường sang Ankara, ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố với báo giới: vương triều Riyadh sẽ quy trách nhiệm các viên chức cao cấp Saudi dự phần vào sự mất tích của nhà báo Khashoggi từ ngày 2-10. Ông Pompeo nói rõ: họ sẽ quy trách nhiệm viên chức hay viên chức cấp cao liên quan với sai phạm – vẫn theo lời ông Pompeo, chính quyền Saudi quyết tâm làm rõ điều gì đã xẩy ra. Ông Pompeo nói tiếp “Họ muốn có cơ hội hoàn tất cuộc điều tra thấu suốt” – theo ông, đó là yêu cầu hợp lý, tới chừng ấy chúng ta sẽ phán định.Ngoại trưởng Pompeo đến thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sáng Thứ Tư. Ngoại trưởng Cavusoghu đã tiếp ngoại trưởng Pompeo và mô tả cuộc hội đàm là “hữu ích và có kết quả”. Ông Cavusoglu tiết lộ: viên chức điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ có thể vào tư dinh của lãnh sự Saudi tại Istanbul để khám xét.Ông Pompeo rời Ankara để đi Brussels lúc 12 giờ rưỡi trưa (giờ Ankara, là 5 giờ rưỡi sáng giờ miền đông Hoa Kỳ).NBC News đưa tin: cuộc điều tra tại Istanbul đã bị đình chỉ vì vấn đề thủ tục.Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn khám xét cả lãnh sự quán Istanbul và tư dinh của lãnh sự.Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thông tin mới về nhóm nguời tin là “sát thủ” trong nghi án Khashoggi từ Riyadh đến Istanbul hồi đầu tháng này – NBC News được cung cấp ảnh chụp sổ thông hành của 1 số trong tổ ám sát 15 thành viên. Thông tin nhận được từ viên chức Thổ Nhĩ Kỳ gồm ảnh và tài liệu sinh học của 7 thành viên – tên, tuổi của họ là đúng như danh sách 15 nghi can mà báo thân chính Sabah tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phổ biến tuần qua. Thông tin về 8 thành viên còn lại sẽ được công bố sau.Báo Washington Post, là nơi ông Khashoggi cộng tác như là ký mục gia, đã được cung cấp trước. Tin tức hôm Thứ Ba là Riyadh đang bàn 1 kế hoạch xác nhận ông Khashoggi bị hạ sát, nhưng MBS và giới chức cao cấp không liên quan.Ngoài ra một bản tin khác cho biết nhà báo Khashoggi là thường trú nhân Hoa Kỳ, vào lãnh sự quán Saudi làm giấy tờ mà không bao giờ trở ra – phản ứng của TT Trump hôm Thứ Ba là bênh vực vương triều Riyadh không khác ông đã che chở ứng viên TCPV Kavanaugh trước các tố giác tấn công tình dục. Ông nói “Đây lại là trường hợp nghi can là có tội cho tới khi được chứng minh là vô tội”.Tại Riyadh, ngoại trưởng Pompeo tươi cười chụp ảnh chung với vua và thế tử Saudi cùng với loan báo “Saudi quyết điều tra thấu đáo”.Trong khi đó, bản tin của New York Times viết: 1 trong các nghi can được Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện là cận vệ thường tháp tùng thế tử bin Salman trong các chuyến đi Paris, Madrid và mới đây đến Boston, LHQ. 3 nghi can khác có liên quan với đơn vị bảo vệ yếu nhân của thế tử. Theo NYT, nghi can thứ 5 là pháp y của Bộ nội vụ Saudi.Ký giả của NBC nhận xét: tương tự sự kiện Helsinki, nơi Trump gặp Putin, sự bênh vực thế tử Saudi gây chia rẽ trong đảng CH.Nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố hôm Thứ Ba “Sẽ trừng phạt Riyadh. Đây là vấn đề thể diện. Bản thân thôi cảm thấy bị xúc phạm”.Cùng ngày, khi đáp lại chất vấn về quan hệ làm ăn trong quá khứ với Saudi, twitter của ông Trump khẳng định không có quyền lợi tài chính tại Saudi, mọi thông tin trái ngược là “fake news”. Nhưng, trong 1 buổi sinh hoạt Tháng 7-2015, chính ông tuyên bố “Tôi thích người Saudi – họ rất tử tế. Tôi kiếm nhiều tiền với họ. Họ mua đủ thứ hàng của tôi. Họ trả tôi hàng triệu, hàng trăm triệu…”.Như Washington Post đã đưa tin: phái đoàn của MBS lưu trú tại khách sạn của Trump tại Manhattan giúp tăng doanh thu của cơ sở này.Thế tử bin Salman cũng có quan hệ hữu hảo với con và rể của Trump.Trong một bản tin khác nói rằng bằng chứng ghi âm mới cho hiểu nhà báo Khashoggi bị tra tấn và bị giết tại lãnh sự quán Saudi tại Istanbul – New York Times dẫn nguồn là truyền thông bản xứ có được bằng chứng rùng rợn về nghi án mất tích của ký giả Khashoggi, công dân Saudi giúp việc báo Washington Post. Bài báo NYT cho hay: ông Khashoggi bị chặt các ngón tay trong lúc thẩm vấn, sau bị chặt đầu và phân thây.Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận các chi tiết nổi lên trong thông tin do nhật báo thân chính Yeni Safak đã đăng tải.Bài của NYT là diễn biến mới trong vụ thủ tiêu gây căm phẫn trong dư luận mà vương triều Riyadh đang ra sức né tránh, chống đỡ.Nhà báo đưa tin: số đại diện doanh nghiệp, truyền thông và học giả dự định tham gia diễn đàn kinh tế do Riyadh tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25-10 giảm nhiều với tin ký giả đối lập bị thảm sát.Tin mới vào sáng Thứ Tư cho hay Wall Street Journal có tin ông Khashoggi bị tra tấn trước mặt lãnh sự Mohammad al-Otaibi, bị giết, bị phân thây trước mặt ông này.Ngoại trưởng Pompeo từ chối cho biết ông được cung cấp thông tin gì trong chuyến đi Riyadh, theo lệnh của TT Trump.Lãnh sự al-Otaibi đã từ Istanbul bay về Riyadh hôm Thứ Ba, là trước khi cảnh sát điều tra sở tại đến khám xét tư dinh của ông tại Istanbul.