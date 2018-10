Thăm Dò Mới: DC Khó Chiếm Lại QH Vào Bầu Cử Giữa Kỳ; South Carolina Là Nơi Các Ứng Viên TT Đảng DC Đo Lường Cử Tri

WASHINGTON - Các tên tuổi lớn của đảng DC tập trung tại South Carolina trong những tuần lễ sau cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11 – tại đây, họ tự giới thiệu với cử tri của tiểu bang có vị trí hệ trọng trong tổng tuyển cử 2018.CNN ghi: cựu PTT Joe Biden, thống đốc Steve Bullock (của Montana), thị trưởng Pete Buttigleg (của South Bend), luật sư Michael Avenatti, nghị sĩ Cory Booker (của New Jersey), nghị sĩ Kamala Harris (của California), nghị sĩ Bernie Sanders (của Vermont), cựu thị trưởng tỉ phú Michael Bloomberg đã đến hay sắp đến đây. 5, 6 vị đã xuất hiện vận động tranh cử giúp các ứng viên cùng đảng.Nhà báo cho biết: Iowa và New Hampshire là nơi tổ chức sơ tuyển ứng viên TT trước, nhưng South Carolina là tiểu bang mà các chính khách DC có thể trắc nghiệm khả năng thuyết phục của họ.Trong chương trình sơ tuyển, South Carolina là sau cùng trước sự kiện gọi là Super Tuesday đầu Tháng 3, là khi 9 tiểu bang đồng loạt tổ chức sơ tuyển. Nên, người thắng South Carolina có thể đưa xung lực tới 9 tiểu bang kia.Phóng viên địa phương báo tin: nghị sĩ Sanders sắp tới và lên tiếng với cử tri South Carolina vào ngày Thứ Bảy tuần này.Cựu PTT Biden đến South Carolina 2 lần trong năm qua – cuối tuần qua, ông còn nói “chưa quyết định”.Theo giới quan sát, nếu ông Biden tranh cử, các ứng viên khác thấy là khó tranh đua.Một thăm dò mới cho thấy rằng Dân Chủ có thể sẽ không lấy lại kiểm soát Quốc Hội giống như họ đang hy vọng.Trong năm 2010 và 2014 các nhà lập pháp Cộng Hòa đã có thể tóm thâu quyền lực, nhưng Thăm Dò Kinh Tế Toàn Nước Mỹ của CNBC cho thấy rằng các nhà lập pháp Dân Chủ sẽ không chiếm lĩnh Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.Dân Chủ dẫn đầu 6 điểm hiện nay nhưng các nhà thăm dò Cộng Hòa và Dân Chủ đều nói với CNBC rằng tỉ lệ phần trăm từ 42 tới 36 sẽ không tạo được cơn sóng bầu cử nào.Nhà thăm dò Cộng Hòa Micah Roberts nói rằng niềm tin kinh tế là một phần của lý do mà một số người sẽ bầu cho Cộng Hòa.