Tàu Lạ, Nhất Thể Hóa, Quốc Phòng, Giàu Từ Đất

Xuân NiệmBây giờ vẫn gọi là tàu lạ… chưa dám gọi thẳng là tàu Trung Quốc. Thế nên, mới bị gây chuyện hoài, chỉ khổ dân mình. Tại sao chính phủ Ba Đình chỉ thị cho dân mình, từ công an, hải giám cho tới ngư dân và báo chí phải gọi đám phương Bắc là tàu lạ?Bản tin RFA từ Hoa Kỳ kể: Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị một ‘tàu lạ’ tấn công đâm vào đuôi khiến nước tràn vào khoang rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.Truyền thông trong nước loan tin hôm 16/10; theo đó vụ việc được nói diễn ra trưa ngày 15/10 khi tàu cá mang số hiệu QNa 90398TS do ông Huỳnh Tèo (ngụ tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân đang đánh cá tại khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa).Báo trong nước nói các ngư dân thấy ‘tàu lạ’ không treo cờ và có ghi chữ nước ngoài, nhưng không nói rõ là chữ nước nào và nội dung là gì.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: TP.Đà Nẵng sẽ hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND, ĐBQH… Đây là thông tin vừa được ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Đà Nẵng công bố... trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế. Việc tinh giản biên chế phải gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phù hợp với vị trí làm việc; tăng cường thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh ở phường, xã và dưới phường, xã.Bản tin RFI kể: Hoa Kỳ rất lo ngại vì Trung Quốc gia tăng biểu dương sức mạnh quân sự tại châu Á và thực hiện một chính sách kinh tế «cá lớn nuốt cá bé» đối với các nước láng giềng nhỏ yếu hơn.Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis với phóng viên quốc tế trên chuyến bay đưa ông đến Hà Nội thăm viếng hai ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2018.Theo AFP, bình luận về vòng du hành « ngoại giao » ở hai nước Đông Nam Á, Việt Nam và Singapore, bộ trưởng James Mattis cho biết Hoa Kỳ «không tìm cách cản trở» Trung Quốc , đối thủ của Washington tại Thái Bình Dương bởi vì «không có giải pháp nào hay hơn».Bản tin Zing ghi lời Chủ tịch Quốc hội: ‘Nhiều đại gia giàu lên từ đất’… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nhiều nơi giao đất không qua đấu thầu gây thất thoát lớn. Đây cũng là kẽ hở khiến nhiều đại gia bất động sản giàu lên....“Bây giờ người ta giàu lên, thành đại gia bất động sản là từ chỗ này thôi. Vì vậy phải đấu giá công khai cái gì liên quan đến đất đai của Nhà nước để thu tiền. Vẫn làm theo kiểu hiện nay… không rõ ràng, thất thoát tiền bạc của Nhà nước. Thất thoát ở đây không phải là tham nhũng, mà thất thoát là do cơ chế quản lý của chúng ta. Do đó, phải đưa vào nghị quyết kỳ họp hoặc nghị quyết ngân sách để Quốc hội giám sát", bà nói.Có phải bà Kim Ngân nói: thấy thoát, chớ không phải tham nhũng? Than ôi, tiền từ đất chính phủ chạy vào túi cán bộ… mà không gọi là tham nhũng, thì gọi là gì?Bản tin BBC ghi lời một nhà quan sát bình luận với BBC rằng việc TP.SG "bảo vệ cán bộ trên không gian mạng" là "biểu hiện đặc trưng của một chế độ phi dân chủ, nơi những lãnh đạo không phải do dân bầu lên."Theo báo Dân Trí hôm 16/10, Thành ủy TP.SG giao các cơ quan liên quan "xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của thành phố".Tuy vậy, các báo ở Việt Nam không cho biết chi tiết về kế hoạch nêu trên sẽ được triển khai như thế nào.Có suy đoán rằng kế hoạch bảo vệ cán bộ sẽ được tiến hành chủ yếu trên mạng xã hội, nơi nhiều blogger thường xuyên bày tỏ ý kiến về phát ngôn của giới lãnh đạo.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Các nhà hoạt động và luật sư có nhiều ảnh hưởng trong những ngày gần đây liên tiếp kêu gọi người sử dụng internet quan tâm tới và lên tiếng phản đối các dự thảo nghị định gắn với Luật An ninh mạng của Việt Nam...Từ góc độ của một chuyên gia về xã hội dân sự, tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định với VOA rằng dự thảo nghị định tạo ra nguy cơ hiện hữu về vi phạm nhân quyền và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp....“Với sự tập trung cao độ quyền lực vào tay Cục trưởng Cục An ninh mạng, mà với khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, toàn bộ phần mềm, phần cứng của họ, thì tiềm ẩn một rủi ro cho an ninh quốc gia một cách hết sức là cao độ. Với một sự tập trung cao độ như thế, nhiều thế lực trên thế giới này có thể tân công một cách dễ dàng, và đấy là một gót chân Asin của hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này”.Báo Kinh Tế Nông Thôn kể chuyện ca sĩ phá rừng: Nhà ca sỹ Mỹ Linh nằm trong số các công trình vi phạm…Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nhà ca sỹ Mỹ Linh nằm trong số các công trình vi phạm theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2008...Từ năm 2001, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng 12.691m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm (nguyên là công nhân lâm trường). Việc chuyển nhượng được UBND xã Minh Phú xác nhận. UBND huyện Sóc Sơn cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất ở 600m2, trên tổng diện tích 12.691m2 đất rừng phòng hộ.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể về khu du lịch quốc gia Sa Pa: Ô nhiễm mùi và tiếng ồn từ các lò giết mổ…Không khí xung quanh bốc mùi khó chịu, nước thải chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường. Tiếng ồn làm cho người sống gần và du khách thức giấc lúc nửa đêm. Đó là những tồn tại đang hiện hữu tại các lò mổ nhỏ lẻ nằm lẫn trong khu dân cư tại khu du lịch quốc gia Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.Báo Công An Đà Nẵng ghi nhận về tình hình: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”…Ngày 15-10, Đội Phòng chống tội phạm mua, bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phương (29 tuổi, trú xã Dương Đức, H. Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”. Ngoài ra, 3 đối tượng khác cũng đang được cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ hành vi nêu trên.Trước đó, vào khoảng tháng 1-2018, anh T. đã gặp Phương để bán thận với giá 250 triệu đồng/quả.Báo Pháp Luật kể: BV Nhi đồng 2 hình thành trung tâm ghép tạng cho trẻ em từ năm 2004 nhưng trải qua 14 năm chỉ có 16 ca ghép thận và 12 ca ghép gan. Nhiều trẻ bị tước đi cuộc sống vì không có nguồn tạng ghép.Đó là thực trạng được chia sẻ tại buổi ký kết ghi nhớ hợp tác thực hiện đề án mạng lưới điều phối liên viện giữa ba bệnh viện gồm BV Chợ Rẫy, Nhi đồng 2 và BV Thống Nhất về hiến và ghép thận nhân đạo diễn ra tối 16-10.Báo Người Đưa Tin kể: Việc nhà thầu chính Hàn Quốc đã "sang tay" 100% hạng mục công việc gói thầu A5 dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho 17 nhà thầu phụ Việt Nam được nhiều chuyên gia đánh giá là có dấu hiệu vi phạm.Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, biên bản của đoàn thanh tra bộ GTVT ngày 12/4/2017 đối với công ty Posco Engineering & Construction Co.,Ltd (Posco - Hàn Quốc) về việc thực hiện gói thầu A5 thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã chỉ ra rằng, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với công ty Đầu tư Phát triển cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư), công ty Posco đã nhanh chóng ký các hợp đồng với 17 nhà thầu phụ thực hiện 100% phần việc của gói thầu này.Báo Hải Quan kể: Việt Nam nhập 2 triệu tấn giấy/năm…Dự kiến nhu cầu giấy của Việt Nam trong thời gian tới có mức tăng trưởng từ 8-10%/năm, đóng góp khoảng 1,5% giá trị GDP, đạt kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt trên 1 tỷ USD với tiềm năng phát triển rất lớn.Tuy nhiên, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và cho sản xuất.Số liệu trên được đưa ra tại hội thảo Giải pháp chính sách phát triển bền vững ngành giấy tại Việt Nam ngày 16/10 tại Hà Nội.