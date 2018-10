TNS Janet Nguyễn Thông Báo Việc Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Được Trả Tự Do

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Thông Báo Việc Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Được Trả Tự Do



(Garden Grove, CA) Sau nhiều năm vận động tự do cho Mẹ Nấm, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan thông báo blogger nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn được biết với tên Mẹ Nấm) vừa được trả tự do và trên đường đến định cư tại Hoa Kỳ. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đồng sáng lập Mạng Lưới Bloggers Việt Nam, bị tuyên án 10 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước và vừa được trả tự do Thứ Tư, ngày 17, Tháng Mười, sau hai năm bị giam. Theo nhiều cơ quan truyền thông, Mẹ Nấm sẽ tỵ nạn tại Hoa Kỳ.



“Hôm nay, tôi chúc mừng Mẹ Nấm,cô Như Quỳnh, và gia đình được trả tự do đoàn tụ với gia đình," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Trong suốt thời gian bị giam cầm một cách bất công, Mẹ Nấm cho thấy sự can đảm và tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do phát biểu. Mẹ Nấm là một niềm khích lệ cho tất cả chúng ta, và tôi sung sướng được biết Mẹ Nấm sẽ đoàn tụ với gia đình thân yêu và sẽ đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ."



Năm 2016, Mẹ Nấm bị bắt chỉ vì đã can đảm lên tiếng chỉ trích chính quyền Cộng Sản Việt Nam trong việc nhiễm độc formosa do công ty Formosa Corp. gây ra, gây tác hại vô số cá chết tại các bờ biển miền Trung Việt Nam. Trong sự trả thù vì sự lên tiếng của Mẹ Nấm, chính quyền Cộng Sản đã bắt giam Mẹ Nấm vì cô đã công khai đưa các tài liệu cho thấy sự đàn áp của chính quyền Cộng Sản, và cô đã bị truy tố theo Điều Luật 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, vì Mẹ Nấm đã "bóp méo sự thật và truyền bá thông tin chống lại nhà nước."



Sau một ngày xử án, Mẹ Nấm bị kết tội một cách không công bằng minh bạch. Hành động kết tội và giam giữ Mẹ Nấm bị các tổ chức nhân quyền thế giới chỉ trích. Trong hai năm bị giam giữ, Mẹ Nấm đã bị cai tù và tù nhân khác tra tấn tâm lý và hành hạ. Sự hành hạ bất công quá đáng này đã buộc Mẹ Nấm phải tuyệt thực để phản đối.



Sau vụ bắt giam vô cớ Mẹ Nấm vào Tháng Mười, 2016, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã liên tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Mẹ Nấm. Trong sự kiện này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã liên tục viết thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống Donald Trump, kêu gọi giúp đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho Mẹ Nấm. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đưa ra tuyên bố, chỉ trich bản án đối với Mẹ Nấm.



“Trong khi mừng Mẹ Nấm được trả tự do, chúng ta không thể quên rằng Mẹ Nấm là một trong hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các trại tù Việt Nam chỉ vì họ đã can đảm lên tiếng nói sự thật đàn áp vi phạm quyền tự do ngôn luận của Cộng Sản Việt Nam," Thượng Nghlị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. "Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng để bảo đảm tất cả tù nhân nhân quyền phải được trả tự do và căn bản nhân quyền của tất cả người dân Việt Nam phải được tôn trọng."

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.