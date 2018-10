Hội Y Sĩ VN Miền Nam Cali: Hội Chợ Y Tế Miễn Phí 2018

Hình ảnh trong hội chợ y tế.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Rose Center, 14140 All America Way, thành phố Westminster, vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10, 2018, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California đã tổ chức Hội Chợ Y Tế miễn phí hằng năm, đây là năm Thứ 14, để khám, chữa bệnh cho cư dân trong vùng Nam California.Tiếp xúc với Bác Sĩ Nguyễn Nghị Luận, Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California, Trưởng ban tổ chức cho biết: Hội chợ Y Tế năm nay quy tụ: 41 Bác Sĩ, 35 Nha Sĩ, 20 Dược Sĩ và một số các Bác Sĩ Nhản Khoa, khoảng 400 chuyên viên Y tế và thiện nguyện viên các sinh viên ngành Y tại các Đại Học Nha, Y, Dược. Ngoài ra còn có sự đóng góp từ các Trung tâm: Magnolia Medical Imaging, Trung Tâm Y Tế Michael Đào, Procare Pharmacy, Tổ Hợp Family Choice Health Network, Care Ambulance Service, CalOtima, Noble IPA, Bệnh Viện Fountain Valley, Bệnh Viện Garden Grove, MTM Pharmacy, MC Huntington Beach Hospital, Eli Lilly, American Career College, Patterson Dental United Health Care, Memmorialcare Orange Coast Medical Center, Acellent Plus,LLC, Dr. Trang T. Trần, OD...Hội chợ được bảo trợ về phần tài chánh bởi Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và bà Michelle Steel, Giám Sát Viên, Địa Hạt 2 cùng một số các cơ sở mạnh thường quân trong vùng. Ngoài ra còn có sự tham dự của ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster..`.Sáng sớm đã có hàng ngàn người sắp thành những hàng dài để chờ đợi trước khi hội chợ mở cửa. Hội Chợ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều cùng ngày, tất cả đồng hương đến khám bệnh đều được các thiện nguyện viên giúp ghi danh, và tặng một chiếc túi vải màu đỏ trong đó có nhiều tài liệu về y tế, sau đó, tùy theo bệnh trạng, mỗi người được hướng dẫn đến từng bàn riêng, chia ra nhiều khu như: -Đo huyết áp, Lượng mở, đường, Hồng cầu, Chích ngừa cúm, Khám, trám và nhổ răng, Khám mắt và đo áp xuất mắt, Mắt kính miễn phí cho 40 trẻ em nghèo, Thử máu truy tầm viêm gan B, Đo rỗng xương, Tham khảo truy tầm ung thư ngực, Tham khảo truy tầm ung thư ruột già, Tham khảo bệnh tim và chẫn bệnh động mạch phụ, Khám thính lực, Tham khảo đau nhứt khớp xương, Tham dự thuyết trình về bệnh viêm gan B, Cao huyết áp, Tiểu đường, Đau nhức, và nghe phần hướng dẫn cách xử dụng thuốc do các Dược Sĩ phụ trách.Trong lễ cắt băng khai trương hội chợ y tế 2018 Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho biết: “Ông rất vui vì nhiều đồng hương có mặt tại Rose Center để dự hội chợ y tế. Ông cám ơn các bác sĩ tình nguyện đã dành thời gian và sức lực để đến đây giúp cộng đồng mặc dù đã làm việc mệt mỏi suốt một tuần. Hội chợ y tế này thể hiện sức mạnh của cộng đồng và hội chợ thành công là do sự đoàn kết của mọi người. Ông cũng cho hay Hội Đồng Giám Sát Orange County rất biết ơn và ủng hộ Hội Y Sĩ Miền Nam California.”Ngoài LS Andrew Đỗ còn có bà Michelle Steel, Giám Sát Viên Quận Cam, Địa Hạt 2, cho biết bà hết lòng ủng hộ hội chợ này và cám ơn các bác sĩ đã dành thời gian đến đây giúp đỡ cư dân.Trong lúc nầy các nơi ghi danh đã đông nghẹt người đứng chờ làm thủ tục trước khi bước vào bên trong để được khám bệnh theo từng khu vực đã được quy định.Đây là dịch vụ hằng năm Hội cố gắng duy trì để giúp đỡ đồng hương trong lãnh vực y tế nhất là đối với những người không đủ điều kiện để khám bệnh và chửa bệnh hiện nay, và đây cũng là cơ hội để những người trẻ có điều kiện phục vụ cộng đồng trong lãnh vực chuyên môn.Được biết Hội Chợ Y Tế hằng năm ngoài các dịch vụ chuyên môn về Y tế, còn có các dịch vụ do các cơ quan Từ Thiện, Xã Hội thuộc Quận Cam đến để hướng dẫn, giải đáp những thắc mắt của đồng hương liên quan đến sức khỏe.