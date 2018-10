Thế Chiến 3: TC Bể Ra Tam hay Lục Quốc

Vi AnhXuyên qua lịch sử thế giới có lẽ thời CS là thời Trung Hoa với quốc hiệu mới Trung Quốc trỗi dậy, vươn lên cao nhứt. Chủ Tịch Tập cận Bình tóm thâu chánh trị, quân sự, đảng, nhà nước vào tay mình, có thể như làm hoàng đế suốt đời. Nhưng phàm pháp nhân hay thể nhân sống trên cõi đời này, vạn vật đều bị chi phối bởi hai qui luật bất biến của Tạo Hoá.Pháp nhân Trung Quốc cũng không thể thoát khỏi lẽ vô thường thành, trụ, hoại, không. Và thể nhân như Tập cận Bình cũng không thế thoát khỏi qui luật bất biến sanh, lão, bệnh, tử. Hai luật bất biến, vô thường ấy của cuộc đời như “Cái quay búng sẵn lên trời”, còn TQ và Tâp cận Bình thì “Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”, như Nguyễn Gia Thiều mô tả Con Người trong tập thơ Cung oán ngâm khúc". Hai pháp nhân TQ và thể nhân Tập cận Bình đang mò mẫm đi tới hố sâu ghê gớm là cửa tử vào huyệt mộ gọi là Chiến Tranh Thứ Ba giữa Mỹ và TQ. Để rồi TQ sẽ phân tán ra thành Tam Quốc hay Lục Quốc thời cổ đại. Và Tập cận Bình thành Hitler sau Đệ Nhị Thế Chiến.Báo The National Interest cho biết cả thế giói chấn động với tin chiến hạm của TC chạy chắn ngang qua đầu khu trục hạm USS Decatur của Hoa Kỳ, chỉ cách khoảng 45 yards (41 mét). Không biết ma đưa lối hay quỉ dẫn đường gì mà khu trục hạm TC vào lúc 8 giờ 30 địa phương hôm 30.9, chận đầu chiến hạm Mỹ USS Decatur, chỉ các nhau 41m, một cách nguy hiểm và không chuyên nghiệp tại vùng phụ cận đảo Gaven”, theo đài ABC News dẫn lời đại tá Charlie Brown, phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết, là tàu Trung Quốc "đã thực hiện thêm một loạt hành động hung hăng hơn nữa và cảnh báo yêu cầu tàu Decatur rời khỏi khu vực". Nếu hạm trưởng Mỹ và tài công không giỏi thì sẽ đụng nhau, hai bên có thể nổ súng, sanh giặc lớn. Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence, đã lên tiếng cho đó là một “hành động khiêu khích nguy hiểm”.Nhưng Hải Quân Hoa Kỳ vẫn “sẽ tiếp tục bay, hải hành và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và vì nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không nhường nhịn."Đồng minh của Mỹ trước nhứt là Úc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Christopher Pyne cũng đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh về việc dùng "các chiến thuật đe dọa hoặc hung hăng" gây thêm căng thẳng quân sự ở Biển Đông. Quân đội Úc đã bắt đầu một cuộc tập trận an ninh đa phương kéo dài hai tuần ở Biển Đông với các lực lượng quân sự từ Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh.Để trả lời cho sự khiêu khích của TC trên Biển Đông vừa qua, Hải Quân Hoa Kỳ cũng đang có kế hoạch mở một cuộc tập trận quy mô để phô trương lực lượng quân sự trong vùng đang có tranh chấp từ Biển Đông đến Eo Biển Đài Loan như một lời cảnh cáo và nhắc nhở TC về khả năng của Hoa Kỳ đối đầu nhanh chóng và chống lại bất kỳ kẻ thù ở bất cứ khả năng nào.Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã soạn thảo một loạt các cuộc tập trận cho tháng Mười Một để các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ phô trương sức mạnh quân sự trong các vùng đang có tranh chấp như là một một thông điệp gửi tới Bắc Kinh.So tương quan lực lượng tổng thể thì Mỹ vượt trội hơn TQ. Mỹ vẫn chiếm giữ vị trí đầu bảng, Trung Quốc chỉ thứ nhì và Nga xếp thứ 3, theo cơ quan nghiên cứu quân sự Thuỵ Điển đã công bố bảng xếp hạng thực lực quân sự mới nhất toàn cầu năm 2018. Mỹ đã đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới liên tục 10 năm. Lực lượng lớn nhất, hùng mạnh nhứt của Mỹ không phải lục quân, mà là hải quân và không quân, hai chủ lực quân, hai mũi dùi tấn công nếu có chiến tranh với TC, nhứt là chiến tranh ở Biển Đông bao vây và chận đường nhập nguyên nhiên và xuất hàng hoá của TQ. Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm là lực lượng hùng mạnh nhất của Hải quân Mỹ, họ còn có lực lượng tàu chiến, tàu lặn với tổng trọng tải lớn nhất thế giới và chạy bằng nguyên tử lực có thể hoạt động lâu và xa hơn TC nhiều. Đa số tàu lặn TQ chạy bằng dầu diesel.Không quân Mỹ có hơn 14.000 máy bay chiến đấu các loại, trong đó chiến đấu cơ tàng hình và máy bay ném bom chiến lược chiếm hơn một nửa. Do đó, việc Mỹ đứng đầu trong bảng xếp hạng này là điều hiển nhiên.Còn Trung Quốc có hơn 2 triệu quân. Theo Trung Quốc, khả năng huy động quân lực trong thời chiến của họ đứng thứ 2 thế giới, nhưng cơ quan nghiên cứu quân sự Thuỵ Điển cho rằng khả năng này phải là số 1. Trung Quốc có lực lượng lục quân đông nhất trên thế giới, cùng với trung đoàn pháo binh hiện tại, thực lực tác chiến trên mặt đất của nước này tăng lên đáng kể. Nhưng Hải quân, Không quân thì thua xa Mỹ.Mỹ còn có sự giúp sức của một số đồng minh trong việc tăng sức ép lên Trung Quốc ở biển Đông. Hải quân Anh và Pháp tăng cường tham gia chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở biển Đông phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng đây không chỉ là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc mà liên quan đến cộng đồng quốc tế. Nhật Bản đã và sắp gửi thêm một tàu sân bay trực thăng cỡ lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương lần thứ hai, liên tiếp trong hai năm trong một nỗ lực nhằm gia tăng sự hiện diện của Nhựt ở khu vực Biển Đông này có thề là diểm của chiến tranh TC và Mỹ.Ngân sách quốc phòng của Mỹ lớn hơn cả ngân sách của năm hoặc sáu quốc gia lớn gộp lại. Hiện nay, Hải Quân Mỹ làm chủ hoàn toàn ba đại dương. Bất kể một sự di chuyển nào trên biển cũng đều bị giám sát bởi các vệ tinh của Mỹ. Hạm đội của Hoa Kỳ nhiều, mạnh và hiện đại hơn tất cả các hạm đội trên thế giới cộng lại. Hệ quả là Mỹ đủ khả năng xâm lăng các nước, nhưng không một quốc gia nào đủ khả năng xâm lăng Mỹ.Còn TQ theo Ô. George Friedman một chuyên gia về tình hình địa chính trị thế giới trả lời phỏng vấn trên báo La Croix của Pháp.Trung Quốc cũng như Nga không thể thách thức Hoa Kỳ. Về quân sự, Bắc Kinh có những bước tiến. Nhưng tất cả chỉ là tương đối. Từ một thập niên qua,Trung Quốc muốn thống trị Biển Đông, nhưng không làm được. Do không có lực lượng thủy-lục đáng kể, Trung Quốc không thể xâm lược một nước nào. Nhật Bản, Indonesia và ngay cả nước Philippines khiêm tốn vẫn đối đầu được với Trung Quốc.Tóm lại, Trung Quốc cũng như Nga không thể thách thức Hoa Kỳ.Không có một mối đe dọa sinh tồn nào làm cho Hoa Kỳ «mất ngủ». Thế giới hiện nay ổn định hơn như người ta cảm nhận thấy. Báo chí Âu Châu đã tỏ vẻ lo ngại về một cuộc va chạm vũ lực trên Biển Đông sẽ, có thể, đưa đến một chiến trận quy mô liên quan tới nhiều quốc gia trên thế giới, hay nói rộng ra là Thế Chiến Thứ Ba giữa TC (với sự hỗ trợ của Nga) chống lại đồng minh Anh-Pháp-Nhật-Mỹ và các quốc gia liên hệ như Úc, Đài Loan, Đại Hàn... Nếu Thế Chiến Thứ Ba có thực sự xảy ra thì cũng sẽ là cuộc thế chiến ngắn nhất và thiệt hại kinh khủng nhất trong lịch sử chiến tranh của Loài Người. Cuối cùng thì Trung Hoa lục địa sẽ bị phân tán thành nhiều quốc gia độc lập Tam Quốc Hay Lục Quốc như thời nguyên thủy và thế giới sẽ có dịp được hưởng Thái Bình và phát triển thực sự như Nhân Loại vẫn thường mơ ước./.(VA)