Đức: Tìm Bắt Thủ Phạm Tấn Công Bến Xe Điện Là Di Dân Syria

BERLIN - Cảnh sát Đức đang mở hành quân an ninh tìm bắt thủ phạm tấn công bến xe điện chính của thành phố Cologne.Nhà chức trách tin rằng hung thủ là di dân Syria có giấy tạm trú.Trong vụ bạo động hôm Thứ Hai, 1 phụ nữ bị bắt làm con tin và kẻ tấn công bị thương nặng sau khi bị bắt.Qua Thứ Hai, cảnh sát khám xét 1 địa chỉ chúng cư tại Cologne. Công chúng được hô hào cung cấp hình ảnh và thông tin liên quan trong lúc cơ quan công lực mở rộng điều tra.Truyền thông sở tại tường thuật: 1 nghi can quăng bom xăng vào cửa hàng McDonald tại bến xe điện chính, gây thương tích 3 người.1 phụ nữ thoát ra ngoài cửa hàng ăn với 2 ống quần bốc cháy. Không lâu sau, 1 phụ nữ bị bắt làm con tin tại dược phòng gần bên – kẻ cầm giữ con tin đặt điều kiện trả tự do 1 phụ nữ Tunisia.Sau cùng, cảnh sát tấn công dược phòng, tay súng bị thương, con tin phụ nữ được giải phóng và được cứu chữa.Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám xét, tìm thấy thẻ căn cươc của 1 người Syria 55 tuổi có giấy tạm trú đến năm 2021.Cảnh sát trưởng Miriam Brauns nói “Cuộc điều tra đang tìm biết động lực, không loại trừ yếu tố khủng bố”.