Nga: Vẫn Tiến Hành Lập Vùng Phi Quân Sự Tại Idlib Ở Syria

BEIRUT - Vùng phi quân sự hình con ngựa tại tỉnh Ilib (miền bắc Syria) vẫn được thiết lập, là quyết định của Nga, thế lực dàn xếp giảm căng thẳng tại Syria, dù nhóm jihadist Hayat Tahrir al-Sham (HTS) không rút.Theo kế hoạch do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp, quân ISIS di tản trước thời hạn chót là Thứ Hai 15-10.Hơn 24 giờ sau, Nhóm theo dõi nhân quyền SOHR báo tin: nhóm này không di tản.Điện Kremlin loan báo: vẫn xúc tiến kế hoạch vùng trái độn – phát ngôn viên Dmitry Peskov nói “Nga cảm thấy hài lòng với cách hành động phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ - không ai có thể trông đợi mọi điều như ý”.Theo thỏa thuận ngày 17-9, vùng trái độn bán nguyệt rộng 15 đến 20 kilomét được thiết lập sát khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại Idlib.Các phe xác nhận: việc di tản vũ khí nặng đã được thực hiện.Dường như HTS cũng lặng lẽ di tản vũ khí nặng, nhưng vẫn tỏ ra mơ hồ về “vùng trái độn”. HTS do al-Qaeda chế ngự báo tin trong tuần: không ngừng chiến đấu, không buôn súng vì không thể tin cậy Nga.Về phần Syria, ngoại trưởng Walid Muallem tuyên bố với nhà báo “Chúng ta phải chờ phản ứng của Moscow – quân chính phủ đã sẵn sàng chung quanh Iblib” – ông nhận rằng Idlib sẽ phải trở lại dưới quyền kiểm soát của Damascus.Phân tích của Omran Centre (Ankara) cho hay: thương lượng vùng trái độn có thể thực hiện, trở ngại còn lại là bất đồng nội bộ của HTS.