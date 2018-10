Syria: Môn Bóng Tròn Trở Lại Sau 7 Năm Nội Chiến

DAMASCU - Sau hơn 7 năm chìm ngập trong bom đạn, xứ sở Syria chứng kiến sự trở lại của môn túc cầu.Trận tranh tài đầu tiên do liên đòan Syria tổ chức diễn ra tại Hassakeh, 1 thành phố miền bắc.Chủ tịch Abdel Nasser Kirko của câu lạc bộ al-Jazeera cho hay: an ninh và an toàn đã được tái lập.Giới hâm mộ cảm thấy vui thích tuy đã mất 1 số bạn trong thời gian nội chiến gây thiệt mạng trên 300,000 người và buộc nhiều triệu người di tản.