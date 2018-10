Tiếng Oan Khắp Đất Trời

Trần KhảiVậy là thêm một người dân chết trong đồn công an… Lý do, cũng được công an giải thích là tự tử. Có vẻ như công an thời này ưu việt hơn mọi thời, khi người dân cứ rủ nhau vào đồn công an tự sát.Báo Tiếng Dân kể theo FB Chất lượng Cuộc sống hôm 14/10/2018:“Em dâu tôi chết tại trụ sở công an vì… tự đâm vào cổTrên tường trang cá nhân của nhà báo Hoàng Khương, nguyên phụ trách khối nội chính báo Tuổi Trẻ có một bản tin mang tính chất vô cùng nghiêm trọng như sau:Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và vợ sau khi dự đám giỗ bà nội tôi (Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở về thì bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà làm việc.Đến 15 giờ cùng ngày, em dâu tôi là Huỳnh Thị Nhung (1973, ngụ Dục Mỹ, Ninh Xiêm, Ninh Hoà, Khánh Hoà) bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.8 giờ sáng hôm nay, 14-10, em họ tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch xã Ninh Xiêm thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hoà, hiện đang khám nghiệm tử thi.Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ. Trong lúc đang lấy lời khai, Nhung đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ…Chinh, chồng Nhung, kể khi có mặt làm thủ tục kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, một vài vị công an “khuyên” nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho…Thêm một cái chết đầy… kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã từng xảy ra trên khắp đất nước này. Và lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của 2 đứa con…Mong em yên nghỉ!Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng…*Ghi chú của Tiếng Dân: Nhà báo Hoàng Khương cho biết: “Status vụ việc về cái chết của em dâu tôi tại trụ sở công an đăng chưa đầy 1 tiếng đã bị xoá không còn dấu vết.”…”Nghĩa là, Facebook cũng bị áp lực phải xóa các bản tin công an không hài lòng? Có trời đất nào tin rằng một người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của 2 đứa con… cũng vào đồn công an tự sát? Thời này còn có điệnt hoại di động, còn có Internet, tuy là nhiều bức tường lửa dựng lên khắp nước, nhưng vẫn còn có chỗ để kêu trời. Nói là kêu trời, nhưng cái ông trời này mà rơi vào tay công an thì cũng sẽ không tự sát bằng kiểu đâm kéo vào cổ thì cũng từ dây lưng quần thắt cổ mà chết.Tại sao phải đẩy người dân vào cửa tử?Đó là cái chết cấp kỳ, vậy còn những cái chết chậm, chết hao mòn, chết từng giây phút vì đói, vì buồn… như hàng chục ngàn dân Thủ Thiêm thì sao?Đó là những cái chết, không có 4 bức tường đồn công an che mắt, nhưng là những cái chết lộ thiên, ngay trước mắt cả nước. Họ lũ lượt đi khiếu kiện hai thập niên ngoài phố… và cả chục triệu dân thành phố chứng kiến, nhưng không ai cứu nổi ai.Thế rồi, nơi họ bị cướp đất, cướp nhà… dự kiến sẽ có một nhà hát khổng lồ mọc lên. Phải chăng, các âm thanh từ nhạc cổ điển, hay giao hưởng chi đó, có thể làm người đã chết sống lại, làm người sắp chết sẽ hồi phục mạnh mẽ, và người đang chết mòn sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc? Chính quyền Sài Gòn thực sự tin như thế chăng?Báo Thanh Tra kể chuyện dự án tương lai về xây xhà hát 1500 tỉ tại Thủ Thiêm: Cần nhưng không nhất thiết phải làm ngay.Báo này ghi rằng trong những ngày qua việc TP.SG thông qua tờ trình dự án Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng đã gây nên tranh cãi dữ dội trong dư luận.Những câu hỏi nêu lên: Ngàn tỉ xây nhà hát là nhiều hay ít? và có cần xây một nhà hát khổng lồ như vậy? Tại sao ở Thủ Thiêm và sao phải ngay lúc này? Tại sao họp bất thường về một dự án bất thường trên khoảnh đất bất thường?Bản tin báo Thanh Tra nhắc rằng vào ngày 8/10, HĐND TP.HCM khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) và thông qua tờ trình về dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (HBSO) ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Ngay khi được 100% thông qua, nhà hát ngàn tỉ lập tức trở thành chủ đề tranh cãi trong dư luận. Chủ yếu các ý kiến tranh cãi quanh việc số tiền xây nhà hát quá lớn trong khi bệnh viện, trường học đang thiếu và quá tải; các nhà hát xây xong bỏ không và không hoạt động hiệu quả.Tuy nhiên, vấn đề gây bất mãn nhất chính là Nhà hát này lại được chọn xây dựng ở Thủ Thiêm, điểm nóng của thành phố thời gian qua và cũng là nơi chứng kiến biết bao tiếng kêu bi ai của những người dân mất đất.Trong khi đó có một thực tế rằng âm nhạc luôn luôn là phải bù lỗ, vì người dân không xem là ưu tiên: chúng ta thấy như thế khi trang tin Zing kể chuyện bộ nhạc cụ tốn kém tới 47 tỷ nhưng phải 10 năm mới diễn một lần.Bản tin này kể: Rạp Thanh Vân là kho cất bộ nhạc cụ trị giá 47 tỷ đồng được đầu tư từ 10 năm trước. Không gian chật hẹp, vận chuyển khó khăn là nỗi lo của lãnh đạo HBSO khi chưa có nhà hát mới...Nhưng có phải chỉ thế đâu… Sài Gòn đã có nhiều nhà hát nhưng chẳng mấy ai bước vào… chỉ đơn giản vì âm nhạc không thể là ưu tiên như phải lo hàng ngày cho cơm ăn, áo mặc, tiền chợ, tiềc học cho con, và vân vân.Báo Lao Động kể chuyện: TPSG xây nhà hát Trần Hữu Trang rồi bỏ trống, nay lại “đòi” xây nhà hát giao hưởng…Nhà hát Trần Hữu Trang (TPSG) được bàn giao vào tháng 4.2017, tuy nhiên nhà hát này luôn đóng cửa. Nguyên nhân là công trình có nhiều sai phạm so với thiết kế nên không đáp ứng được nhu cầu biểu diễn. Vụ việc chưa được giải quyết xong, thì thành phố lại “đòi” xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ, gây nên sự phản đối của nhiều người dân.Trong khi đó, Thủ Thiêm thấy là sai trái, nhưng vẫn chưa thấy ai bị trừng phạt. Nghĩa là, bao che tới tận cùng?Sài Gòn là đất vàng, đất bạc… cán bộ ăn được là cứ ăn, cướp được gì của dân là tưng bừng cướp. Khôngc hỉ quận 2, mà cả quận 9 cũng vơ vét. Vậy mà, không thấy ai gánh chịu trừng phạt.Bản tin VietnamBiz hôm 14/10/2018 kể tiếp vể “Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Sai phạm nghiêm trọng về thu hồi đất.”Tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, UBND TP.SG đã vi phạm trong việc thu hồi đất ngoài ranh (ngoài quy hoạch), không có quyết định thu hồi đất đối với người dân có đất bị thu hồi.Tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Ủy ban Nhân dân Thành phố SG đã vi phạm trong việc thu hồi đất ngoài ranh (ngoài quy hoạch), không có quyết định thu hồi đất đối với người dân có đất bị thu hồi.Trong khi vi phạm này chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm thì điều tương tự cũng đã xảy ra ở dự án Khu Công nghệ cao (quận 9)....Trong tổng số 3.113 hộ dân bị thu hồi đất thì có tới 2.035 hồ sơ được Ủy ban Nhân dân quận 9 kiểm kê, ban hành quyết định công bố giá trị bồi thường trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực (ngày 1/7/2004) gây thiệt thòi cho người dân, dẫn tới bất mãn và khiếu nại kéo dài.Ngoài ra, có thêm 470 hộ dân phải di dời khi thành phố thu hồi thêm 149ha nằm ngoài ranh dự án để phục vụ công tác xây dựng các khu tái định cư.Chính quyền Sài Gòn đỡ đạn bằng cách nào? Thế là, bèn dựng lên xác ướp ông Hồ để hứng đạn, để cái đảng độc quyền đó phải xúm nhau mà lấy hình ảnh ông Hồ che phủ câu chuyện Thủ Thiêm.Bản tin Zing kể: UBND TP.SG kiến nghị đặt tên quảng trường trung tâm Thủ Thiêm là "Quảng trường Hồ Chí Minh"... Thế là ông Chủ tịch UBND TP.SG Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị đặt tên Hồ Chí Minh cho Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.Rộng cỡ nào?Bản tin Zing nói rằng hiện nay, TP.SG triển khai đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), với diện tích 27 ha.Nghĩa là lớn khổng lồ: Theo UBND TP.SG, công trình được mong đợi là không gian công cộng lớn nhất nước, gần 30 ha, "khi hoàn thành sẽ mang ý nghĩa, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân miền Nam với Bác."Than ôi, tiếng oan dậy khắp đất trời. Dân Thủ Thiêm phải đi lang thang khiếu kiện, nhà không có nổi túp lều để che mưa nắng, đất không có để cày... trong khi chính quyền Sài Gòn vẽ ra khắp các dự án nặng nợ.