Mã Lai: Cựu Thủ Tướng Anwar Ra Tù, Thắng Cử Ghế Dân Biểu

HONG KONG - Các nhà tranh đấu của “Liên hội sinh viên độc lập – SIU” và hàng chục cảm tình viên tụ tập biểu tình trước lãnh sự quán Hoa Kỳ hồi tối chủ nhật, để yêu cầu chính phủ Trump trừng phạt các viên chức hành pháp của đặc khu về hạn chế các quyền tự do dân chủ, vì là phản bội quần chúng. Báo bản xứ tường thuật : khoảng 100 người tuần hành với các khẩu hiệu “Free Hong Kong”, và “Hong Kong is not China”.