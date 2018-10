Nam Cali Tiếp Tục Biểu Tình Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội

Hình ảnh biểu tình.

Westminster (Bình Sa) - - Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông... đã liên tục biểu tình hằng tuần để yểm trợ cho đồng bào quốc nội phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.Theo thông báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết. “Sau thời gian phát động những cuộc biểu tình để chống nhà cầm quyền Cộng Sản trong về Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng từ hơn bốn tháng qua, đa số những con dân yêu nước quốc nội đã bị bắt, bị tra tấn cũng như bị đưa ra những tòa án bù nhìn để kết án nặng nề hầu dập tắt mọi sự đối kháng trong cả nước. Trước tinh thần đấu tranh của toàn dân, nhà cầm quyền cộng sản không thể nào hủy diệt được lòng yêu nước mà toàn dân đã và đang sục sôi... Trước hiện trạng lâm nguy của Tổ Quốc và Dân tộc, nhất là vì tương lai con cháu muôn đời sau của dòng giống Lạc Hồng, xin mọi người hãy đến tham dự với chúng tôi trong những cuộc biểu tình để yểm trợ đồng bào quốc nội.”Qua thông báo trên, mặc dù một buổi chiều âm u vì sáng hôm đó thỉnh thoảng có những cơn mưa nhẹ hột, nhưng đồng hương đã không quản ngại đến tham dự rất đông, trong đó có những người lúc nào biểu tình cũng có mặt.Ngoài đồng hương tham dự chúng tôi nhận thấy có các niên trưởng như: Phan Kỳ Nhơn, Phan Đa Văn, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Trần Quan An và phu nhân, Nghị Viên Phát Bùi và phu nhân, các ông Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Nguyễn Long, Lê Quang Dật, Phạm Văn Hồng, Bùi Trọng Nghĩa và phu nhân, chiến hữu Trần Thy Vân, chiến hữu Vũ Đình Trung (SQ Thủ Đức), chiến hữu Nam Hà, Kỹ sư Tạ Trung, TS Phạm Kim Long, BS Nguyễn Văn Quát và phu nhân, phu nhân Trần Trọng An Sơn, ông Lâm Quang Hải (Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Phạm Văn Thuận và phu nhân (Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng) ông Phạm Ngọc Lân, anh Lý Vĩnh Phong, chị Tạ Phong Tần, Xướng ngôn viên Ngọc Ân (Đài Hồn Việt TV, và Little Sài Gòn Radio) nhà văn Lê Anh Dũng, GS Đỗ Anh Tài và phu nhân, Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Bưởi, Chu Văn An và phái đoàn, Nhóm cựu nữ sinh Gia Long và rất đông đồng hương.Điều hợp đoàn biểu tình và hô khẩu hiệu do Anh Vũ Long Sơn Hải và cô Dung, đó là hai khuôn mặt lúc nào cũng hô to những câu khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.Trước khi đoàn biểu tình xuất phát tuần hành, tất cả tập trung trước tượng đài Đức Thánh Trần dể làm lễ chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm.Sau phần nghi thức, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức lên cám ơn sự hy sinh của mọi người, dù thời tiết không thuận lợi vẫn đến tham dự biểu tình, ông ca ngợi ba ứng cử viên có mặt trong cuộc biểu tình là anh Tài Đỗ, ông Bùi Phát và ông Josh Lowenthal. Trong dịp nầy ông hỏi ý kiến đồng hương nên biểu tình vào ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Đa số những người tham dự biểu tình đều đồng ý biểu tình vào chiều Chủ Nhật, bắt đầu từ kỳ biểu tình tới.Trong phần phát biểu, Giám Mục TL Trần Thanh Vân đã nói: “Đồng bào trong nước đang bị đàn áp dã man khi biểu lộ tinh thần yêu nước, chống quân xâm lược và chống kẻ bán nước! Chúng ta ở hải ngoại không lên tiếng thay cho họ thì ai lên tiếng?.”Tiếp theo Mục Sư Lê Minh trong lời phát biểu ông nói: “Chúng ta và những người dân yêu nước tại quốc nội đều là anh em, nên không lý do gì chúng ta thờ ơ, không cảm thông với người trong nước, cùng nắm tay nhau chống kẻ thù chung là Việt Cộng bán nước.”Trong lời phát biểu Niên trưởng Nguyễn Văn Ức đã nói: “Đại diện cho Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH chúng tôi cương quyết ngày nào còn hơi thở, ngày đó chúng tôi còn cùng đồng hành với những người yêu nước vùng lên đạp đổ chế độ bạo quyền Cộng Sản, đem lại tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam.”Tiếp theo lời phát biểu của Ứng cử viên Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Anh Tài Đỗ cho biết: “Trong những lần đi vận động, nhiều người dân địa phương hỏi tôi: Tại sao người Việt cứ chống Cộng Sản hoài, đã gần nửa thế kỷ rồi mà sao không quên đi? Tôi trả lời họ rằng, Nếu quý vị hiểu được tâm trạng của người Do Thái bị người Đức tàn sát nó đau đớn như thế nào thì quý vị sẽ hiểu vì sao người Việt chúng tôi không thể không chống Cộng sản...”Sau những lời phát biểu trên, tất cả mọi người tay cầm cờ, và mang ngững tấm biểu ngữ sắp thành hai hàng dài cùng tuần hành theo dọc Đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) miệng hô vang các câu khẩu hiệu: “Quốc Nội Vùng Lên, Hải Ngoại Yểm Trợ - First Overthrow V.C To kick China Out – 99 Year Lease Of VN Provingces Means Invading VN – Ai bán nước? Việt Cộng!” và nhiều khẩu hiệu khác đả đảo Việt Cộng và Tàu Cộng. Đoàn biểu tình đến trước khu chợ T&K, băng qua đường đi ngược về Tượng Đài Đức Thánh Trần và giải tán tại đây. Tất cả cùng hẹn gặp lại nhau vào chiều Chủ Nhật tuần tới.