GSV Andrew Đỗ Giới Thiệu Trung Tâm Tự Do Ở Quận Cam

Giới thiệu Trung Tâm Tự Do.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Mile Square Park trong khu Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 13/10/2018, Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu Trung Tâm Tự Do (Freedom Hall).Mở màn cho buổi sinh hoạt đầu tiên tại trung tâm nầy đó là ngày Lễ Tết Trung Thu vừa qua do Giám Sát Viên Andrew Đỗ tổ chức với sự tham dự hơn một ngàn người.Hiện diện ngoài các cơ quan truyền thông còn có Thị Trưởng Fountain Valley ông Micheal Võ; Phó Thị Trưởng Westminster ông Tyler Diệp; cô Amy, Ủy Viên Công Viên; LS. Lê Công Tâm, ứng cử viên Nghị Viên Foutain Valley, ông Duy Nguyễn, ưng cử viên Nghị Viên Garden Grove, và một số đông các thiện nguyện viên, và đồng hương tham dư. Đặc biệt có hai Kiến Trúc Sư: Gloria Lee và Nathan Swift thuộc Company Swift Lee Office là những người thiết kế công trình Trung Tâm Tự Do tại Mile Square Park.Khi đi trên góc đường Edinger và Euclid sẽ thấy một tòa nhà trắng đó là Trung Tâm Tự Do, tòa nhà rộng 10,000 sqf đây là công trình do LS Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đề xướng để dùng làm nơi sinh hoạt chung cho cư dân trong vùng, Trung Tâm Tự Do rất tiện lợi cho việc tổ chức các buổi lễ lớn như lễ Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản, Hội Chợ Tết, v.v..Mở đầu, LS Andrew Đỗ mời ông Michael Võ, Thị Trưởng TP Fountain Valley, ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng TP Westminster và cô Amy, Ủy Viên Công Viên lên trình bày các vấn đề liên quan đến Trung Tâm Tự Do. Mở đầu, LS Andrew Đỗ chào mừng, cám ơn truyền thông và đồng hương. Ôâng cho biết mục đích họp báo là để giới thiệu Trung Tâm Tự Do ở trong Mile Square Park nơi vẫn có hội chợ và những ngày lễ lớn trong cộng đồng. Ông nói,“Trong vòng tám tháng nữa, trung tâm sẽ hoàn tất công trình chung quanh và phía sau hội trường lúc đó chúng ta sẽ thấy một Trung Tâm Sinh Hoạt đầy đủ tiện nghiï.” Tiếp theo ông mời Thị Trưởng Fountain Valley, ông Michael Võ phát biểu -- ông Michael Võ cho biết, “Trong nhiều năm qua, ước vọng của cộng đồng chúng ta là có một Trung Tâm Sinh Hoạt để không bị nắng, không bị mưa thì ngày hôm nay ước vọng đó đã thành hiện thực, chúng ta có một Trung Tâm Tự Do tuyệt hảo, rộng rãi, khang trang không còn sợ nắng mưa nữa. Cám ơn Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã thực hiện được công trình này.”Tiếp theo LS Andrew Đỗ mời ông Tyler Diệp, một người rất gần và gắn bó với ông lên phát biểu -- Ông Tyler Diệp đã đề cập đến cái tên “Freedom Hall” mà GSV Andrew Đỗ đã chọn, dịch ra tiếng Việt là Trung Tâm Tự Do, “ý của GSV Andrew Đỗ là mong muốn Việt Nam sớm có tự do, dân chủ. Cám ơn GSV Andrew Đỗ đã chọn một cái tên nói lên ý nguyện chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta.”Tiếp theo cô Amy, trong lời nói ngắn gọn cảm ơn Giám Sát Viên Andrew Đỗ và cho biết ai có cần thắc mắc gì liên quan đến Mile Square Park thì liên lạc với cô.Tiếp theo GSV Andrew Đỗ đã trình bày vào các tấm họa đồ với những công trình đang tiếp tục thực hiện phía trước và phía sau Trung Tâm Tự Do, trong dịp nầy ông cũng cho biết, mặc dù Trung Tâm rộng 10,000 Sqf nhưng cũng chỉ chứa được một ngàn người, mà trong những buổi lễ lớn có hàng năm, mười ngàn người tham dự, nên ông đã cho làm một bên cửa rộng suốt bề dài của Trung Tâm, và phía trước cửa chính đó sẽ cho đặt vài ngàn chiếc ghế băng để khi có lễ lớn làm lễ đài trong Trung Tâm, mở cửa lớn ra thì hàng ngàn người ngồi phía ngoài cũng tham dự và nhìn thấy diễn tiến của buổi lễ. Khoảng đất trống sau Trung Tâm ông có kế hoạch làm chỗ cho các gian hàng, và đặc biệt có đường xe chạy sát bên các gian hàng để họ có thể đem hàng hóa, thực phẩm đến tận gian hàng của mình, không phải đậu xe ở xa rồi di chuyển tới như những lần trước đây. Ngoài ra, ông sẽ cho tu bổ xung quanh Trung Tâm thật khang trang đẹp đẽ, và trong vòng tám tháng nữa sẽ hoàn chỉnh và khánh thành.Sau họp báo, ban tổ chức mời mọi người cùng dùng thức ăn nhẹ trước khi chia tay. Đồng hương muốn tìm hiểu xin vào trang nhà:: http://www.ocparks.com/mp.