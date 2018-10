Đi Tìm Vết Chân Đức Phật (1): Mừng Sinh Nhựt Hòa Thượng Chơn Trí Chùa Pháp Vân Cali

Mừng sinh nhật Thầy.

Đường BìnhĐoàn hành hương đã đi quá nửa cuộc hành trình. Sau một ngày vui chơi trên hồ Inle chiếc xe buýt chở chúng tôi đến khách sạn Hu-Bin bên bờ hồ thơ mộng thôn Myaung Shwe. Tôi và anh bạn đồng hành híu kỳ đi dạo phố nhỏ. bất ngờ thấy một đám cháy thiêu rui năm căn phố bên hong chợ. Nhìn chủ nhà với gương mặt buồn hiu, đang bơi xới đóng tro tàn tìm lại những mảnh vụn của cuộc đời khiến cả hai chúng tôi đều buồn lây. Chúng tôi trở về khách sạn chuẩn bị cho ngày mai.Theo lịch trình thì ngày mai chúng tôi sẽ bay về Yangon có buổi họp với ban đại diện tu sinh Việt Nam đang học tại trường The International Theravada Buddhist Missionary University of Yangon.7 giờ sáng, đoàn hành hương 40 người check out, mang theo hành lý tập trung tại phòng ăn chuẩn bị ăn sáng, trên bàn ăn tôi thấy một chiếc bánh sinh nhựt thật to được đặc trên bàn VIP, mọi người trầm trồ chiếc bánh với những cây đèn cầy sáng rực, thì ra hôm nay là ngày Sinh Nhựt của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Trụ Trì chùa Pháp Vân, trưởng đoàn hành hương của chúng tôi. Nhìn gương mặt của Hòa Thượng tôi nghỉ Hòa Thượng vui trong lòng vì Ngài có được chiếc bánh to, và tôi cũng nghỉ rằng Ngài hối tiếc vì đời người được đánh dấu bằng cái bánh, có thêm một chiếc bánh là già thêm một tuổi nhưng thôi, đời là thế, miển sao trong trí óc của mình không thấy già là vui rồi...Thượng Tọa Thích Giác Đẳng Chùa Pháp Luân, Houston Texas, thay mặt đòan viên hành hương tán thán công đức của Hòa Thượng và tặng quà lưu niệm. Nhìn cho rỏ thì quà lưu niệm là tấm phong nhỏ treo tường ghép lại bơi những thanh gổ có khắc hình sự tích Phật Thích Ca hành đạo.Sau lời cảm ơn, Hòa Thượng thổi đèn để cắt bánh nhưng còn một cây ông thổi hoài mà nó không chịu tắt. Hòa Thượng thổi lần nửa. Cây đèn cầy tắc, chúng tôi vui mừng dân quà cho Hòa Thượng, môt nữ Phật tử biếu Hòa Thượng hai trái bưởi để lên xe giải khát, vài Phật tử khác biếu phong bì. Vị niên trưởng kính chúc long thể Hòa Thượng An Khang. Đến phiên Hòa Thượng phát biểu, Ngài cãm ơn mọi người đã cho quà và Ông tuyên bố:Chúng ta lấy hết quà tịnh tài và trích thên một số tiền biếu cho năm nạn nhân hỏa hoạn chiều qua. Chúng ta phải chia sẽ sự thống khổ của họ. Ngay lập tức nhân viên khách sạn giúp chúng tôi thông báo mời các nạn nhân hỏa hoạn và chuẩn bị phong bì.Cùng đến với năm nạn nhận hỏa hoạn có mấy viên chức chánh quyền địa phương cùng đến. Hòa Thượng an ủi các nạn nhân. Bao nhiêu ân tình xin gởi lại cho các nạn nhân hỏa hoạn. Quà được trao tay, trên gương mặt của nạn nhân tôi thấy giọt nước mắt chưa ráo.Đây không phải là một số tiền nhỏ ủy lạo mà là một số hiện kim để các nạn nhân tái thiết cuộc sống.Cô Daw Kyu Kyu Thin, Giám Đốc Khách Sạn Hu Pin (Thị Xả Nyaung Shwe, Southern Shan State, Union of Myanmar) cảm ơn nghĩa cử của Hòa Thượng và đoàn hành hương. Cô xúc động nói với tôi rằng: Từ xưa đến giờ chưa từng xẩy ra. Đây là đầu tiên tại khách sạn của chúng tôi có một đoàn khách có nghĩa cử cao đẹp tế nhị như thế. Quý vị đã để lại cho chúng tôi một sự xúc động lâu dài.Ngay sau khi nạn nhân hỏa hoạn ra về, chúng tôi không còn thì giờ để ăn sáng, không còn thì giờ để ăn bánh sinh nhực của Hòa Thượng lên xe rời khách sạn.Cô Giám đốc khách sạn hối thúc nhân viên cắt bánh sinh nhựt thành nhiều miến bánh nhõ để vào họp nhiều họp sóp nhỏ, gôm hết vào một cái bao lớn màu đỏ làm dấu cho dể nhớ khi lên máy bay. Bánh sinh nhựt của hòa thượng được một cô đồng hành tình nguyện mang cái bao màu đỏ lên máy bay. Chiếc máy bay hiệu con voi hai cánh của hang không Myanmar taxi ra phi đạo cất cánh.Ai đã ăn bánh sinh nhựt của Hòa Thượng Chơn Trí là một câu chuyện rất vui.(xin mời xem bài 2 vào tuần tới)Đường Bình