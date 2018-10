Andy Warhol, Nhà Làm Phim Và Họa Sĩ Bậc Thầy Của Mỹ

Andy Warhol

Thành Lacey STNguồn: www.biography.com/andy warhol Sinh ngày 6, tháng Tám, 1928, tại Pittsburgh, Pennsylvania, Andy Warhol là một nhà minh họa cho tạp chí và ngành vẽ quảng cáo và trở nên một nghệ sĩ hàng đầu vào thập niên 1960 của phong trào nghệ thuật Pop – Pop art. Anh mạnh dạn bước vào nhiều hình thức đa dạng của nghệ thuật, kể cả nghệ thuật trình diễn, làm phim và video cũnhg như viết văn và đã làm mờ đi lằn ranh giữa mỹ thuật và mỹ học dòng của dòng chính. Warhol chết ngày 22, tháng Hai năm 1987, tại New York City.Ở thời gian gần cuối đời, Warhol bị mặc chứng đau túi mật kinh niên. Tháng Hai năm 1987, anh phải nhập bịnh viện New York để cắt tuí mật và được bình phục. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, anh bị di căn sang chứng sưng tim và mất năm 1987, được 58 tuổi. Hàng ngàn người đã tham dự đám táng của anh tại thánh đường St. Patrick tại New York City.Nghệ thuật Pop ArtKhi ra trường với bằng Bachelor of Fine Arts năm 1949, Warhol dời đến sống ở New York City để theo đuổi nghề vẽ quảng cáo. VÀ cũng vào thời điểm này anh bỏ chữ “a” ở cuối họ mình để viết lại là Warhol thay vì Warhola. Anh tìm được việc với tạp chí Glamour và tháng Chín và tiếp tục trở thành một trong những nghệ sĩ vẽ thương maị thành công nhất trong thập niên 1950. Anh thường được trao giải thưởng cho kiểu vẽ độc đáo và kỳ lạ dùng kỹ thuật vẫy đốm sơn thanh hành và những dấu ấn để tạo hình vẽ.Mẫu vẽ thương hiệu của lon súp hiệu CampbellVào cuối thập niên 1950, Warhol bắt đầu chú tâm vào vẽ và năm 1961, anh khởi đầu ý niệm của ‘pop art’ – lối vẽ chú trọng vào các mặt hàng thương mại sản xuất hằng loạt . Năm 1962, anh triển lãm mẫu vẽ giờ đây trở thành biểu tượng trên lon súp cho hảng Campbell mà ta thấy bây giờ. Những mẫu vẽ cho các sản phẫm dùng hằng ngày này tạo nên một khuấy động lớn trong thế giới nghệ thuật và đã đưa Warhol và nghệ thuật pop art vào trọng điểm chú ý của cả xứ lần đầu tiên.Hoạ sĩ danh tiếng của Anh quốc, Richard Hamilton môt tả pop art như là “ phoổ thông, không đắt giá, gía thấp, sả xuất hằng loạt được, trẻ trung, gợi cảm, khôn ngoan, ‘đầy tinh ranh’, quyến rũ, có tầm cở thương mại lớn.” Như chính Warhol nói là “ khi bạn “nhập’ vào pop thì bạn sẽ không bao giờ nhình một bản hiệu một cách như trước kia nữa. Và khi bạn nghỉ theo pop thì bạn không bao giờ thấy nước Mỹ theo cách như xưa nữa.”Lối vẽ pop của Warhol còn được áp dụng trên chai nước ngọt Coca-Cola mà ta thấy bây giờ, trên các hiệu của máy hút buị và cho hiệu bánh hamburgers.Vẽ chân dungWarhol còn vẽ chân dung cách linh hoạt với màu sắc sặc sở , đối tựơng là những nhân vật nổi danh như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor , Mick Jagger và Mao Trạch Đông. Khi những tranh chân dung này nổi danh khắp nơi, anh bắt đầu nhận được hàng trăm mối đặt vẽ từ các tổ chức và các nhân vật có danh tiếng. Bức hoạ có tên “Eight Elvises” sau cùng được bán lại với giá $100 triệu đô la năm 2008, là một trong những bức tranh có giá nhứt trong lịch sử hội hoạ thế giới.Năm 1968, Warhol mở phòng hội hoạ cho chính mình, đây là một nhà kho lớn sơn màu bạc với tên giản dị là: “Xưởng Chế tạo”. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm nóng văn hoá hàng đầu của New York City, nợi được sự lui tới của giai tầng giàu có nhứt, cùng các nhân vật nổi tiếng và ca nhạc sĩ lừng danh. Đắm mình trong hào quang, Warhol có mặt thường xuyên tại những họp đêm đồi trụy của New York City . Nói về sự hâm mộ danh tiếng của anh của mọi người, anh đưa ra nhận xét là: “ Trên hết, người ta chỉ muốn gặp những ngôi sao tài năng chói lọi.” Anh cũng phát triển qua đường hướng mới và ấn hành quyển sách đầu tiên của mình là “Andy Warhol Index” năm 1967.Năm 1968 anh suýt bị tử thương vì đạn bắn của nữ văn sĩ và người tranh đấu cho nữ quyền tên Valerie Solanas vì cô này bất mãn với Warhol về lời viết trong một cuốn phim của anh quay. Warhol phải nằm bịnh viện New York nhiều tuần và chịu nhiều lần giải phẩu và phải mang tật suốt đời.Warhol còn đi vào nghệ thuật làm phim, điêu khắc, và nhiếp ảnh và làm chủ trong show TV và MTV.Tên thật cuả anh là Andrew Warhola, sinh ngày 6, tháng Tám, năm 1928 tại Pennsylvania. Cha mẹ là người di dân từ xứ Slovakia. Gia đình theo đạo Byzantine Catholics và sống đời duy trì truyền thống và văn hoá Slovakia tại khu sắc tộc Đông Âu ở thành phố Pittsburgh.Lúc lên tám, Warhol bị bịnh não phải nằm liệt giường vài tháng. Trong khi nằm trên giường bịnh, mẹ anh, một nghệ sĩ tài giỏi, bà dạy cho anh vẽ. Từ đó hội hoạ là thú tiêu khiển của anh lúc thiếu thời. Anh cũng mê điện ảnh và nhiếp ảnh và tập rửa phim trong một phòng tối dưới tầng hầm dưới nhà. Warhol học tiểu học và theo học lớp vẽ ở Carnegie Institute. Năm 1942, lúc 14 tuổi, cha anh bị chết vì bịnh gan. Anh buồn đến nổi không đi dự đám táng của cha và trốn dưới giường suốt tang lễ. Cha anh nhận ra tài năng nghệ thuật của Warhol nên để lại di chúc hết số tiền để dành của ông cho Warhol theo học đại học. Anh ghi danh theo học môn phát hoạ hình ảnh tại học viện Institute for Technology. . Di sản của WarholĐời sống cá nhân đầy kỳ bí của Warhol là đề tài cho nhiều tranh luận. Người ta tin là anh là đồng tính luyến ái và nghệ thuật của anh ngấm sâu những hình ảnh và đề tài dị thường về con người. Tuy nhiên anh tuyên bố là cả đời mình chưa hề biết đến vấn đề tình dục nam nữ.Cuộc đời và tác phẩm của Warhol cùng một lúc nói lên sự mĩa mai và sự ca tụng vật chất và sự nổi danh. Ở mặt khác thì hoạ phẫm ‘móp méo’ về hình ảnh và khuôn mặt của những nhân vật nổi danh có thể được coi là một phê bình của anh về một thứ văn hoá bị ám ảnh bởi tiền bạc và danh vọng. Tuy nhiên, sự tập trung của Warhol vào việc vẽ những biểu hiếu cho hàng hoá loại tiêu thụ và các biểu tượng cho văn hoá pop culture cũng như cái “gu” thụ hưởng tiền bạc và danh vọng của anh gợi lên một cuộc đời ca tụng chính cái bộ mặt văn hoá của Mỹ mà anh chỉ trích. Warhol nọi lên sự tương phản rõ ràng này giữa cuộc đời và hoạ phẩm của mình trong quyển sách anh viết tên: “The Philosophy of Wahol”; anh viết rằng: “Làm ra tiền là một nghệ thuật và làm việc là nghệ thuật, và làm thương mại giỏi là nghệ thuật hay nhứt.”