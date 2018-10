SEARS Phá Sản, Tái Cấu Trúc, Giữ Hàng Chục Ngàn Việc Làm

NEW YORK - Công ty bán lẻ được biết tiếng qua nhiều thế hệ là SEARS đã nộp hồ sơ phá sản cùng với loan báo đóng cửa gần 150 chi nhánh, và trở thành nạn nhân mới nhất của kỹ nghệ bán hàng qua mạng.Được thành lập năm 1886 như là nhà cung cấp hàng theo catalog, SEARS phát triển với thời gian thành nhà buôn bách hóa xuất hiện khắp lục địa Hoa Kỳ hồi giữa thế kỷ 20 và trở thành đế quốc bán lẻ. Hàng trăm chi nhánh đã ngưng hoạt động từ vài năm gần đây.Một thông báo của SEARS xác nhận : đã lập hồ sơ phá sản theo điều 11 của luật phá sản với tòa Southern District tại New York, để tái cấu trúc và thương lượng trả nợ. SEARS đang mắc nợ hơn 5 tỉ MK và không thể thanh toán nợ đáo hạn 134 triệu kịp ngày 15-10.Chủ tịch Edward Lampert cho biết : với quy chế của điều 11 luật phá sản SEARS có thể tăng tốc tái tổ chức, hy vọng cứu vớt hàng chục ngàn việc làm.Tính vào Tháng 2, lực lượng lao động của SEARS gồm 89,000 người, so với 350,000 trong thập niên trước.Theo thông báo của SEARS, 142 cửa hàng không sinh lời bị đóng cửa – 46 cửa hàng đã đóng hồi Tháng 11-2017.Trong lúc dịch vụ bán lẻ qua mạng phát triển mạnh, hệ thống bán lẻ đồ chơi Toy “R” Us đóng cửa hoàn toàn từ Tháng 3 – cac tên tuổi lớn như Macy’s và JC Penny cũng đã đóng cửa nhiều chi nhánh.