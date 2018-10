Ngân Sách 2018 Lủng 9 Tỷ Đô: SG, Hà Nội 2 Năm Liền Hụt Thu

(Xem: 335)

Vậy là thêm một người dân chết trong đồn công an… Lý do, cũng được công an giải thích là tự tử. Có vẻ như công an thời này ưu việt hơn mọi thời, khi người dân cứ rủ nhau vào đồn công an tự sát.