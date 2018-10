Biển Đông, Hành Hung, Điện Giựt, Bùn Cao Tốc...

Xuân NiệmHy vọng Hoa kỳ vào Biển Đông, chặn bước tiến bành trướng của TQ…Bản tin RFA ghi lời Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ: Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc.Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton mới đây lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới quá lâu trong khi Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đồng thời cũng nói đến khả năng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không. Ông John Bolton không nói cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đòi chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan.Sếp đánh nữ nhân viên. Báo Đời Sống VN kể: Trước khi ông Trần Ngọc Châu bị cách chức Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), vị giám đốc từng bị kỷ luật về mặt Đảng vì đánh nữ nhân viên....Trước đó, ngày 24/7, do mâu thuẫn cá nhân, ông Trần Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch thị xã Hồng Lĩnh đã đánh nữ nhân viên N.T.N. là viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm VH-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh khiến chị N. nhập viện.Bản tin VTC kể: Trưa 14/10, trả lời PV VTC News, ông Phạm Văn Thôi – Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết việc đứt dây điện khiến 6 học sinh bị điện giật thương vong là sự cố ngoài ý muốn... lúc xảy ra sự việc trời đã tạnh mưa, là thời điểm tan trường nên phụ huynh đến đón con. Khi ra đến cổng thì nhóm học sinh bị dây điện rơi trúng nằm bất động”, ông Thôi nói.Ngoài 2 học sinh bị chết trong tai nạn, 4 học sinh khác cũng bị bỏng do điện phóng ra.Báo Pháp Luật nêu câu hỏi: Nhà thầu Trung Quốc bị tố dùng bùn đắp cao tốc, Bộ GTVT nói gì?Nhà thầu Giang Tô, Trung Quốc trúng thầu gói A3 đoạn cao tốc Tam Kỳ-Quảng Ngãi với giá rất thấp, bị người dân tố dùng bùn nạo vét đắp nền đường.Tại buổi họp báo tối 13-10 ở Đà Nẵng do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì, báo chí nêu lại việc nhà thầu Giang Tô, Trung Quốc thi công đoạn Bình Sơn, Quảng Ngãi từng bị tố làm ăn gian dối, đưa đất bùn lên để rải mặt đường cao tốc...Khẳng định không bao giờ có chuyện đem bùn nạo vét lên đắp nền đường cao tốc nhưng Thứ trưởng Thọ cũng cho rằng trong các giải pháp kỹ thuật, dùng bùn đắp tạo nên sự phản áp thì vẫn có.Báo Nông Nghiệp kể: Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị vụ tết.Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc (Đồng Tháp), để phục vụ cho thị trường hoa Tết Nguyên đán 2019, làng hoa Sa Đéc đã chuẩn bị hơn 3 triệu giỏ hoa cảnh các loại phục vụ tết.Báo Tiền Phong kể: Cà phê Việt 'phủ sóng' thị trường Trung Quốc.Vị trí số 1 nhãn hiệu cà phê nhập khẩu và Giải Thành tựu của năm trên JD.com, một trong hai trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc vừa thuộc về Tập đoàn Trung Nguyên Legend.Báo Gia Đình Mơi kể chuyện Hà Nội: Vụ cháy lớn xảy ra vào sáng ngày 14/10/2018 tại khu biệt thự liền kề Trung Văn bắt đầu từ xưởng ghế sofa khiến 5 người bị thương vong.Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn thông tin với Gia Đình Mới: Khoảng 10 giờ 30 ngày 14/10, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu BT 4 - khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.Vụ cháy khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là là anh Lê Huy Đ. (SN 1981, quê Thanh Hoá).Bản tin TTXVN kể: Thời điểm giữa tháng 10 năm nay, nước lũ dâng cao đã phủ trắng các cánh đồng ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An. Nhiều tuyến đường cũng bị ngập lụt, khiến cho hành trình tìm kiếm “con chữ” của các em học sinh vùng lũ thêm khó khăn, vất vả...Đến khoảng 6 giờ sáng, các học sinh nhỏ lẽo đẽo theo cha mẹ lên chiếc xuồng máy đậu sẵn trước sân nhà để đến trường. Những chiếc xuồng nhỏ bé, chênh vênh đi giữa cánh đồng mênh mông sóng nước, không thể phân biệt đâu là ruộng đâu là bờ.Bản tin VOV kể chuyện Đồng Nai: Khoảng 14h30 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, cơn mưa lớn cùng lốc xoáy, gió giật mạnh kéo dài khoảng 30 phút đã khiến một số nhà, kiốt của người dân bị tốc mái, nhiều cây lâu năm bị bật gốc, trong đó có một cây lớn đổ đè vào xe máy của người dân.Ngoài ra lốc xoáy còn làm đứt nhiều đoạn dây điện, gãy đổ cột đèn chiếu sáng, gây chập điện, làm đổ sập nhiều bảng hiệu…Báo Thanh Niên kể: Thái Lan đang tiến hành điều tra chống phá giá nhằm vào sản phẩm thép ống nhập từ Việt Nam và sẽ áp thuế cao nếu kết luận gây thiệt hại cho các nhà sản xuất nước này.Một số doanh nghiệp thép Thái Lan khởi kiện với lý do thép ống Việt Nam bán ở nước này có giá 21.900 baht (15,33 triệu đồng) một tấn, thấp hơn giá thị trường là 22.700 baht.Báo Giao Thông kể chuyện báo Mỹ điều tra: Kiếm bộn tiền, con rể ông Trump vẫn tìm cách lách thuế.Không ngừng thu lợi nhuận, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner vẫn bị cho là tìm cách lách thuế...Hiện tại, đã có hơn chục kiểm toán thuế và luật sư đang đánh giá thông tin do tờ NY Times đăng tải. Trong đó, một nguồn tin cho rằng, từ dữ liệu trên, có thể thấy ông Kushner đã nộp rất ít hoặc không nộp thuế thu nhập liên bang trong 5-8 năm qua.Báo Dân Việt kể chuyện Đà Nẵng: Lãnh đạo Sở TN-MT Đà Nẵng thông tin về tình hình sức khỏe của một Phó Giám đốc Sở sau vụ ông này lái ô tô gây tai nạn tại Thừa Thiên- Huế khiến vợ tử vong.Liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Vinh- Phó Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng lái ôtô tông xe tải khiến vợ ông này tử vong, trưa nay (14.10), ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của ông Vinh.Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết, sau vụ tai nạn tình hình sức khỏe của ông Vinh vẫn bình thường do ông này không bị thương tích gì.Báo Đảng CSVN báo động: Dự báo, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang xuống và lên lại theo triều vào ngày 18/10. Đến ngày 21/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,1m; tại Châu Đốc ở mức 3,0m (ở mức báo động 1), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức báo động 1.Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.Bản tin VietQ kể: Hà Tĩnh là mảnh đất đã sinh ra tỷ phú Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với tài sản gần 200 nghìn tỷ đồng....Ông Vượng sinh năm 1968 tại Hà Tĩnh, là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Gần đây, ông cùng Vingroup trở thành niềm tự hào Việt Nam khi lần đầu tiên đưa những chiếc ô tô sản xuất tại Việt Nam gia nhập ngành công nghiệp xe hơi toàn thế giới.Bản tin ICT News kể: Trang thương mại Chợ Tốt vừa đưa ra các số liệu về thị trường ô tô quý 3/2018 dựa trên các thông tin đăng trên website này. Theo đó, khảo sát trên 20.000 tin đăng cho thấy xe hơi nhập khẩu từ thị trường Thái Lan hiện chiếm tới 61%, tiếp theo là xe từ Hàn, Nhật lần lượt chiếm 9% và 7%...Những mẫu xe bán tải phổ biến như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Chevrolet Colorado và nhiều mẫu xe khác được ưa chuộng hiện nay trong nước đều được nhập từ Thái.