Mỹ Sẽ Bán Đài Loan Vũ Khí

TAIPEI, Đài Loan -- Bản tin RTI ghi nhận rằng Mỹ sẽ bình thường hoá bán vũ khí cho Đài Loan, Bộ Quốc phòng: Giúp nâng cao năng lực quốc phòng.Về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ sẽ đi theo hướng bình thường hoá. Ngày 12/10 phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, ông Trần Trung Cát cho biết cảm ơn Mỹ dựa theo Luật quan hệ Đài Loan, giúp đỡ Trung Hoa Dân quốc nâng cao năng lực quốc phòng.Vào ngày 11/10 trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đặc trách các vấn đề an ninh Châu Á – Thái Bình Dương, ông Randall Schriver cho biết, về phương diện bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ đang tiến hành theo hướng bình thường hoá, và đây cũng là mối quan hệ mua bán vũ khí cho nước ngoài giữa chính phủ và chính phủ.Bản tin RTI ghi lời Ông Trần Trung Cát nói, năm nay phía Mỹ vừa thông qua dự luật bán các phụ kiện có liên quan đến chiến đấu cơ F-16 trị giá 330 triệu mỹ kim. Ông cho biết, chính phủ Đài Loan rất cảm ơn chính phủ Mỹ đã giữ lời hứa giúp đỡ năng lực phòng thủ của Đài Loan, khi được các phóng viên hỏi điều này có khiến cho Trung Quốc nổi giận hay không, ông Trần Trung Cát trả lời, Trung Hoa Dân quốc là một nước độc lập chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ hoà bình ổn định tại vùng biển Đài Loan, những gì mà Đài Loan cống hiến thì không thể chất vấn nghi ngờ.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Tư tuyên bố sẽ tăng cường an ninh quốc gia, nói rằng chính phủ của bà sẽ không khuất phục trước áp bức của Trung Quốc trong khi Bắc Kinh gia tăng sức ép để khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo tự trị này.Những phát biểu của bà Thái được đưa ra vài tuần trước các cuộc bầu cử địa phương khắp hòn đảo này vào cuối tháng 11, được xem là tín hiệu báo trước thành tích của đảng cầm quyền của bà trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020."Vào thời điểm này, hăm dọa và áp lực ngoại giao của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại mối quan hệ giữa hai bên, mà còn thách thức nghiêm trọng sự ổn định hòa bình ở Eo biển Đài Loan," bà nói trong một bài phát biểu nhân Ngày Quốc khánh ở Đài Bắc.Đài Loan sẽ tăng ngân sách quốc phòng hàng năm để đảm bảo họ có thể bảo vệ chủ quyền của mình, bà Thái nói, bằng cách nâng cấp năng lực quân sự và sự tự túc, bao gồm việc tiếp tục phát triển các máy bay và tàu ngầm huấn luyện tiên tiến trong nước.Trung Quốc, nước coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, đã gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Đài Bắc, dẫn tới một giai đoạn khó khăn cho tổng thống và Đảng Dân Tiến của bà.Ba cựu đồng minh của Đài Loan - El Salvador, Burkina Faso và Cộng hòa Dominica - đã quay sang thiết lập bang giao với Bắc Kinh trong năm nay, và quân đội Trung Quốc đã đẩy mạnh các cuộc tập trận bao vây Đài Loan, điều mà Đài Bắc đã lên án là sự hăm dọa.Đài Loan phải hợp tác với các nước khác để xây dựng một liên minh bảo vệ dân chủ, bà Thái nói, cảm ơn Nghị viện Châu Âu và Mỹ về sự ủng hộ của họ.Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán cho Đài Loan những phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu F-16 và các máy bay quân sự khác trị giá tới 330 triệu đôla, một bước đi mà Trung Quốc nói là gây nguy hại cho sự hợp tác Trung-Mỹ.Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan khuất phục dưới quyền kiểm soát của mình và thường xuyên gọi hòn đảo là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ của họ với Mỹ.Quan hệ với Bắc Kinh đã tụt dốc mạnh kể từ khi bà Thái nhậm chức vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà muốn thúc đẩy độc lập chính thức, một lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh.VOA ghi nhận thêm rằng về phần mình, bà Thái đã nhiều lần nhấn mạnh việc duy trì hiện trạng kể từ khi lên nắm quyền.Hôm thứ Tư, bà kêu gọi một nỗ lực đa quốc gia để chống lại một số hình thức xâm nhập, chẳng hạn như việc lan truyền những tin vịt được thực hiện bởi một số nước mà bà không nêu tên."Tôi muốn cam kết với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ không liều lĩnh gia tăng sự thù địch, nhưng chúng ta sẽ không khuất phục hay qui hàng," bà nói.