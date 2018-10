Nam, Bắc Hàn Hy Vọng Sẽ Hòa Bình

SEOUL, Nam Hàn -- Nhiều dấu hiện hòa bình hiện ra trên bán đảo Đại Hàn.Bản tin KBS kể: Hàn-Triều-Mỹ-Trung quyết tâm tạo ra bước đột phá vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Tại hội nghị có sự tham gia của quan chức Chính phủ và chuyên gia dân sự của 4 nước Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, các bên đã đạt được đồng thuận về việc cùng tạo ra bước đột phá vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Đoàn đại biểu của 4 nước đã nhóm họp tại ngoại đô thủ đô Helsinki ngày 11/10, trao đổi ý kiến một cách tự do về việc thiết lập cơ chế hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, các bên đã trình bày lập trường về điều gì cần làm trước trong quá trình phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình, cũng như mức độ thực thi.Bản tin ghi rằng đoàn đại biểu của miền Bắc do Giám đốc Viện nghiên cứu giải trừ quân bị và hòa bình trực thuộc Bộ Ngoại giao Kim Yong-kuk dẫn đầu, được cho là đã nhấn mạnh về việc cần phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Ngoài ra, các nước cũng đã đưa ra lập trường liên quan tới việc thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng. Trên hết, các bên đã đạt được đồng thuận về việc cần phải cùng nỗ lực để thúc đẩy sự tiến triển của tình hình hiện nay.Hội nghị này là nơi giới chức và chuyên gia dân sự của các nước trao đổi ý kiến một cách tự do, nhưng cũng mang tính chất thay mặt Chính phủ mỗi nước, thăm dò lập trường của đối phương. Kết quả của cuộc họp có thể sẽ được vận dụng làm tài liệu trong quá trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều đang tới gần.Bản tin khác của KBS ghi rằng lễ duyệt binh trên biển, tâm điểm của sự kiện "Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2018" do Hải quân Hàn Quốc tổ chức, đã diễn ra tại vùng biển đảo Jeju ngày 11/10. Tham dự lễ duyệt binh có 39 tàu và 24 máy bay quân sự trong và ngoài nước.Tổng thống Moon Jae-in tham dự buổi duyệt binh trên tàu Ilchulbong, tàu chỉ huy, và duyệt đội hình trên biển.Tổng thống nhấn mạnh: con đường tới hòa bình còn nhiều chông gai, nhưng Hàn Quốc nhất định sẽ đi tới cùng, thể hiện quyết tâm xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, Tổng thống đã an ủi những người dân thuộc làng Gangjeong (thành phố Seogwipo, Jeju), từng phải gánh chịu mâu thuẫn với Chính phủ trong thời gian dài liên quan đến việc xây dựng căn cứ hải quân trên đảo. Tổng thống cam kết sẽ đưa căn cứ hải quân Jeju trở thành một "cứ điểm hòa bình".Sau khi kết thúc lễ duyệt binh trên biển, Tổng thống đã gặp gỡ người dân làng Gangjeong. Người dân địa phương yêu cầu Tổng thống ân xá cho những người từng bị xử phạt do tiến hành biểu tình phản đối việc xây dựng căn cứ hải quân. Đáp lại, Tổng thống Moon hứa sẽ xem xét một cách tích cực dựa theo phán quyết của tòa án.Tuy nhiên, một số người dân địa phương và tổ chức dân sự vẫn phản đối mạnh mẽ, cho rằng Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành một sự kiện nhằm loan báo rộng rãi về căn cứ hải quân tại Jeju, khiến xung đột xảy ra ở một số nơi.