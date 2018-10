Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California Tưởng Niệm Lần Thứ 150 Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực

Trong Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực.

Santa Ana (Nguyễn Tâm) - - Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California vào trưa Chủ Nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018, đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 150 Quan Đại Thần Nguyễn Trung Trực.Tham dự buổi lễ, ngoài qúy vị chức sắc, qúy đồng đạo còn có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử qúy hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Trên bàn thờ Di Ảnh của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, có đầy đủ hương hoa trà qủa.Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo Mai Chân.Mở đầu buổi lễ Đồng Đạo Mai Chân cho biết: Ngày nầy cách đây 150 năm, vào ngày 28 tháng 8 âm lịch năm Mậu Tuất 1868 quân xâm lược Pháp đã hành quyết Đại Thần Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá ( kiên Giang ) Ngài đã Vị Quốc Vong Thân, hiên ngang khẳng khái nói với quân Pháp rằng: “ chừng nào các ông diệt hết cỏ trên mặt đất thì các ông mới diệt được những người ái quốc ở xứ sở nầy!” Đó là lý do chúng ta tổ chức ngày lễ hôm nay để tưởng nhớ đến Ngài….Sau đó, Đồng Đạo Kim Liên Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng đạo tham dự, Bà cho biết: “…Hằng năm Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đều tổ chức Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực vào ngày 28 Tháng Tám Âm Lịch. Hiện nay tại quê nhà còn có hàng chục ngàn người đổ về thị xã Rạch Giá để chiêm bái ngài, một vị anh hùng dân tộc, một lãnh tụ kháng chiến chống thực dân Pháp, đã hy sinh suốt cả cuộc đời tranh đấu giành lại nền độc lập cho đất nước Việt Nam….”Được biết hàng năm vào ngày 28 Tháng Tám Âm Lịch, hàng ngàn người đổ về đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá để dự lễ giỗ, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc đã hy sinh cả đời mình cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Riêng tại miền Nam California, cứ đến trung tuần Tháng Tám, đều có hai tổ chức đứng ra làm lễ tại hai địa điểm khác nhau là Hội Kiên Giang làm lễ rất linh đình & Giáo Hội PGHH Miền Nam California làm Lễ Giỗ Ngài với nghi thức tôn giáo thật trang trọng tại hội quán PGHH.Sau phần nghi thức khai mạc chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm là nghi lễ PGHH do ông Ngô Văn Ẩn và ba đồng đạo dâng hương trước bàn thờ, cùng toàn thể tín đồ đứng lên trang nghiêm hành lễ, đọc lời cầu nguyện….Tiếp theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu lên nói về cuộc đời của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực trong đó có đoạn ông cho biết: “ …Đối với Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, toàn dân Việt Nam đều rất kính trọng, Ngài là một vị anh hùng dân tộc, đã hy sinh suốt cả cuôc đời tranh đấu giành lại nền độc lập cho VN , nhưng sau cùng vì mưu kế thâm độc của tên phản quốc Hùynh Công Tấn, Ngài tự trói mình ra hàng Pháp để cứu mẹ già và nhân nhân. Ngài bị hành hình tại Rạch Gía ngày 27-10-1868 nhằm ngày 28-8 âm lịch…. “Tử vì nước còn ghi tới Linh miếu, Thác vì đời thanh sử danh bia …”Đồng đạo trương Văn Mến lên tuyên đọc tiểu sử vị anh hùng Nguyễn Trung Trực, ông cho biết: “…Năm 1837 ông Nguyễn Trung Trực chào đời trong một gia đình chài lưới, sống lênh đênh rày đây mai đó trên các sông rạch chằng chịt Miền Nam nước Việt, với tên thật là Nguyễn Văn Lịch, nhưng mọi người gọi ông là Nguyễn Trung Trực, có lẽ là đại danh mà triều đình hoặc dân chúng vì cảm phục lòng tân trung báo quốc của ông mà đặt ra chăng? Nhà thơ Hoài Anh trong bài trường thi Anh hùng NTT đã diễn tả: ‘Phủ Tân An có người chài lười, Nguyễn Lịch tên gọi thân quen, Ngày đêm võ nghệ luyện rèn, Căm lòai giặc nước chở phen rữa hờn’.Lúc ấy đất nước ta vô cùng đen tối với Hòa Ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã nhượng ba tỉnh miền Đông (Gia Định, Biên Hòa, Định Tường), sau đó quân Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây, nhiểu thân hào nhân sĩ hoặc các quan lại triều đình đứng ra hiệu triệu quần chúng để chống giặc Pháp. Hưởng ứng lời kêu gọi của vua Tự Đức, NTT chiêu mộ khá đông nghĩa binh, được vua phong chức Quản Cơ, với những chiến công:- Ngày 10 Tháng Tư, 1861 phục kích chiến thuyền Pháp, giết thuyền trưởng Bourdairs và 30 bộ hạ khi chúng định đổ bộ lên ruồng bố vùng Bảo Định Hạ (Mỹ Tho).- Ngày 11 Tháng Mười Hai, 1861, ngài ghi thêm một chiến công oanh liệt trong lịch sử kháng Pháp là việc đốt phá chiến thuyền L’Esperance tại vàm Nhật Tảo (Tân An), tiêu diệt tên trung tá Parfair và toàn bộ thủy thủ đoàn.Chiến công này đã gây chấn động thế giới lúc bấy giờ, vì với vũ khí thô sơ mà nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Trung Trực, trong vòng một năm đã tiêu diệt hai chiến hạm của Pháp cùng toàn bộ thủy thủ đoàn, làm kinh sợ tinh thần quân Pháp, với hai câu thơ lưu truyền trong sử sách: ‘Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa. Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần.’ …Sau đó để tránh sự tập trung lệnh pháo phản công của Pháp, ngài lui về Hòn Chông, Hà Tiên, lập căn cứ kháng chiến, mở rộng địa bàn hoạt động tới Tà Niên, Sân Chim (Kiên Giang). Đêm 15 Tháng Bảy, 1866, ngài chỉ huy nghĩa binh đánh úp đồn Rạch Giá, giết 5 võ quan Pháp, 67 lính Tây bị hỏa thiêu, 6 Việt gian bị bắt sống, tịch thu hơn 100 khẩu súng và nhiều đạn dược....Quân Pháp đã dùng quỷ kế, bắt mẹ của ngài và một số đồng bào làm con tin. Vì muốn cứu mẹ và dân chúng, ngài phải ra mặt, bị quân Pháp bắt xử tử ngày 27 Tháng Mười năm 1868, nhằm ngày 28 Tháng Tám âm lịch tại Rạch Giá. Hay tin ngài thọ tử, vua Tự Đức dạy làm lễ truy điệu và sắc phong ngài làm Thượng Đẳng Đại Thần để tỏ lòng thương tiếc một vị anh hùng dân tộc…. Đã mang lấy nợ non sông, Quyết lòng báo quốc tồn vong sá gì…”Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu nói thêm vì sao trong nhiều vị anh hùng lịch sử Việt Nam, PGHH lại tôn vinh Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực để làm lễ giỗ hàng năm, và hàng ngày khi cúng lạy, tín đồ PGHH đều đọc thần hiệu của ông, chỉ sau Đức Phật Tổ và Phật Thầy. Ngài NTT với tứ ân trong tôn chỉ PGHH:- Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam Bảo, Ân đồng bào & nhân loại…Tiếp theo là phần diễn ngâm giáo lý PGHH do đồng đạo Nguyễn Duy Tâm trình bày qua bài “ Tiếng Chuông cảnh Tỉnh ” & Nguyễn Thị Hạnh, ngâm một đoạn trong “Diệu Pháp Quang Minh….”Trong phần phát biểu của các vị dân cử đều khâm phục gương hy sinh cho công cuộc chống giặc ngoại xâm của quan Đại thần Nguyễn Trung Trực….Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ trao bằng vinh danh đến Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California.Tiếp theo Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí trong lời phát biểu đã nói: “Noi gương tứ ân của quan Đại Thần NTT, ông kêu gọi người dân Việt noi gương Ngài đứng lên tranh đấu cho quê hương VN sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.Tiếp theo là những lời phát biểu của đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Lou Correa, Đại diện Cao Đài, do hiền tài dự phong Ngô Thiện Đức, tất cả những vị nầy đều ca ngợi tinh thần chiến đấu hy sinh cho tổ quốc của anh hùng NTT, kêu gọi mọi người noi theo gương Ngài để giải thể chế độ cộng sản đem tự do dân chủ cho đất nước….Sau cùng là lời phát của Giáo Sư Trần Văn Chi về thân thế và sự nghiệp Nguyễn Trung Trực, ông khẳng định điều này trong khi trình bày về lý do ngày lễ giỗ long trọng hàng năm do PGHH tổ chức. Ông cho biết: “ù…Đối với PGHH Ngài có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm tinh của tín đồ PGHH ..Điều này cũng là thắc mắc của nhiều người bên ngoài, có người hỏi lịch sử VN có rất nhiều anh hùng liệt nữ, tại sao chỉ riêng Ngài NTT có một vị thế đặc biệt như vậy mà PGHH làm lễ tưởng niệm Ngài? Bởi vì Ngài có đầy đủ 2 ân đức lớn với tổ quốc và gia đình cha mẹ… GS Chi cũng đã kể về những kỷ niệm và địa bàn PHHH ở làng Hòa Hảo….Cuối cùng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng lên cám ơn quan khánh và mời tất cả cùng dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi.Quí vị muốn biết sinh hoạt của PGHH/ Nam Cali. xin đến Hội quán PGHH số 2114 W Mc Fadden Ave.; Santa Ana, Nam California.