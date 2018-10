Hóa Đơn Sưởi Ấm Nhà Dùng Khí Đốt Sẽ Tăng 20%

Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết hầu hết các hóa đơn điện sưởi ấm sẽ cao hơn vào mùa đông năm nay, cao tới 20% so với năm ngoái trong trường hợp xăng dầu chạy máy sưởi ấm, trong khi thời tiết cũng có thể lạnh hơn 1% so với năm ngoái – với “các vấn đề cung cấp” năng lượng trong các trường hợp thời tiết nghiêm trọng.Cơ quan EIA dự đoán trung bình các hóa đơn khí đốt thiên nhiên sẽ gia tăng 5%, xăng dầu chạy máy sưởi ấm ở nhà tăng 20% và chạy bằng điện tăng 3%, theo cơ quan này cho biết trong phúc trình Triển Vọng Nhiên Liệu Mùa Đông mới nhất của họ, được công bố hôm Thứ Tư, cho biết.Cơ quan này, định nghĩa mùa đông kéo dài từ tháng 10 tới tháng 3, cho biết thêm rằng nhu cầu sưởi ấm, dựa trên sự đo lường nhiệt độ lạnh ra sao được so sánh với nhiệt độ cơ bản mà họ gọi là ‘ngày nhiệt độ sưởi ấm’, được dự kiến sẽ cao hơn mùa đông năm ngoái 1% hay “gần giống nhau.” Những khu vực trải qua mùa đông lạnh hơn thì nằm ở miền Tây – với 7% ‘ngày nhiệt độ sưởi ấm’ – trong khi miền Trung Tâm có thể chứng kiến thời tiết ấm áp.Cơ quan EIA “dự đoán mức cung cấp nhiên liệu sẽ là đủ để đáp ứng nhu cầu mùa đông, nhưng nhiều khó khăn mức cung cấp tại địa phương thì có thể, đặc biệt trong trường hợp thời tiết cực kỳ lạnh.”Những căn nhà sử dụng khí đốt thiên nhiên có thể đối diện, cộng thêm 20% giá gia tăng từ năm trước, vấn đề cung cấp bởi vì mức dự trữ vào cuối tháng 10 được dự đoán “ở mức thấp nhất tới thời điểm này của năm kể từ năm 2005.”Dự trữ khí đốt thiên nhiên vào cuối tháng 10 sẽ đạt tới 3.3 ngàn tỉ feet khối, 14% thấp hơn mức trung bình 5 năm đối với thời điểm này trong năm, theo EIA cho biết.Tại Đông Bắc, dự trữ dầu sưởi ấm là 30.9 triệu thùng gần cuối tháng 9, hay 19% thấp hơn mức trung bình 5 năm trước.